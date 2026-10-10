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Megasztár

Megasztár: Valkusz Milán nagybátyja családi titkot leplezett le, három éve nem beszél vele a rapper

8 perce
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Meglepő rokoni kapcsolatra derült fény. Valkusz Milán nagybátyja érkezett a Megasztár színpadára, azonban itt még nem ér véget a történet. Kiderült: egy esetleges családi konfliktusról is szó lehet.
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MegasztárValkusz MilánMarics Peti

Újabb különleges családi szálra derült fény a Megasztár színpadán: Valkusz Milán nagybátyja is a versenyzők között próbált szerencsét. A férfi még a produkciója előtt beszélgetésbe elegyedett Marics Petivel, aki hamar kiszúrta, hogy valamiért ismerős számára a jelentkező. Rá is kérdezett, találkozhattak-e már korábban, ekkor pedig kiderült, hogy a versenyző nem más, mint Valkusz Milán nagybátyja. A meglepő rokoni kapcsolat azonban rögtön tartogatott egy újabb fordulatot is. A férfi elárulta, hogy Milánnal már három éve nem beszélnek.

A Megasztárban Valkusz Milán rokona is szerencsét próbált.
Megasztár 2026: Valkusz Milán bácsikája is megmérettette magát (Fotó: TV2)

A Megasztárban derült ki, hogy nem beszél Milán a bácsikájával

Miután tisztázódtak a családi szálak, egy meglepő vallomást tett Milán bácsikája.

Gyakorlatilag Milánnal mi három éve nem beszélünk. Nem vagyunk összeveszve, csak neki megvan a saját dolga, rengeteget szerepel, ott vannak a fellépései. Gondolom, hallgatja a zenéimet, nem tudom Peti neked mutatta-e már

– mondta a versenyző.

Valkusz Milán és Marics Peti nyolc évvel ezelőtt kezdték el a közös munkát.
ValMar: Valkusz Milán és Marics Peti formációja 2018-ban alakult (Fotó: Kalocsai Richard)

Marics Peti erre elárulta: nem emlékszik, hogy Milán megmutatta volna neki nagybátyja dalait. A rokoni szál és a három éve tartó csend azonban végül nem befolyásolta a döntését: Marics a produkció alapján úgy határozott, hogy továbbviszi Valkusz Milán nagybátyját a Megasztár középdöntőjébe, így a versenyző újabb esélyt kapott arra, hogy megmutathassa, mit tud.

@origo_hu

Marics Peti megragadja a lehetőségeket Peti néha már a kimerülés határán van, de egyik meló jön a másik után és bár tudja, hogy oda kell figyelnie az egészségére is, azt mondja most nagyon sok lehetőség találta meg. #origo #maricspeti #valmar #megasztár #videóklip

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