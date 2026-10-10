Megasztár: Valkusz Milán nagybátyja családi titkot leplezett le, három éve nem beszél vele a rapper

Újabb különleges családi szálra derült fény a Megasztár színpadán: Valkusz Milán nagybátyja is a versenyzők között próbált szerencsét. A férfi még a produkciója előtt beszélgetésbe elegyedett Marics Petivel, aki hamar kiszúrta, hogy valamiért ismerős számára a jelentkező. Rá is kérdezett, találkozhattak-e már korábban, ekkor pedig kiderült, hogy a versenyző nem más, mint Valkusz Milán nagybátyja. A meglepő rokoni kapcsolat azonban rögtön tartogatott egy újabb fordulatot is. A férfi elárulta, hogy Milánnal már három éve nem beszélnek.

Megasztár 2026: Valkusz Milán bácsikája is megmérettette magát (Fotó: TV2)

A Megasztárban derült ki, hogy nem beszél Milán a bácsikájával

Miután tisztázódtak a családi szálak, egy meglepő vallomást tett Milán bácsikája.

Gyakorlatilag Milánnal mi három éve nem beszélünk. Nem vagyunk összeveszve, csak neki megvan a saját dolga, rengeteget szerepel, ott vannak a fellépései. Gondolom, hallgatja a zenéimet, nem tudom Peti neked mutatta-e már

– mondta a versenyző.

ValMar: Valkusz Milán és Marics Peti formációja 2018-ban alakult (Fotó: Kalocsai Richard)

Marics Peti erre elárulta: nem emlékszik, hogy Milán megmutatta volna neki nagybátyja dalait. A rokoni szál és a három éve tartó csend azonban végül nem befolyásolta a döntését: Marics a produkció alapján úgy határozott, hogy továbbviszi Valkusz Milán nagybátyját a Megasztár középdöntőjébe, így a versenyző újabb esélyt kapott arra, hogy megmutathassa, mit tud.