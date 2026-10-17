„Te egy dögvész vagy!” – Varga Irén brutálisan nekiment a párbajellenfelének a Megasztárban

A TV2 Megasztár középdöntőjében eddig is akadtak feszült pillanatok, de az a nyers, gátlástalan összecsapás, ami Lakatos Rubina és Varga Irénke között kibontakozott, minden képzeletet felülmúlt. A kulisszák mögött nem holmi udvarias versenyhelyzet uralkodott, hanem egy olyan kíméletlen, személyes hadviselés, amely a próbateremtől egészen a stúdió színpadáig tartott, teljesen kiborítva a versenytársakat és a mestereket is.

A Megasztár 2026-os évada igazán szürreális párbajjal folytatódott (Fotó: TV2)

Kíméletlen Megasztár párbaj: Irénke kontra Rubina

A felkészülés során Irénke már a próbán bajba került, mert nem sikerült felmásznia a székre, így maradt a kanapén. Helyzetüket tovább nehezítette, hogy angol nyelvű dalt kaptak ráadásul. Irénke némi öniróniával megjegyezte: „Egyelőre úgy tűnik, hogy egy fokkal jobb nálam.” Rubina viszont azon aggódott, hogy Irénke elviszi bohózatba a produkciót, és feszülten panaszkodott: „Nem tudtam Irénkével felkészülni, mert elment huncutkodni Lacival.” Majd határozottan kijelentette: „Ez egy Megasztár párbaj, nem a Mónika show!” Irénnek rosszul esett Rubina viselkedése, és hamarosan ki is fakadt:

Te egy dögvész vagy, egy lusta dög, nem dolgozok veled. Mutasd meg, hogy tudsz valamit!

Rubina sem maradt adós a válasszal: „Irénke a rafinált bolond, lehetetlen példány, tiszteletben tartottam, mert öregasszony hozzám képest” – jelentette ki. Majd odavágta, hogy vesz neki egy protkót. Irénke csípősen visszavágott: „Akkora a hasad, mint a csüngőhasú malacoknak!” Valamint elmondta, hogy az ellenfele megijedt a szopránjától. Odáig fajult a vita, hogy már nem is beszéltek egymással.