„Te egy dögvész vagy!” – Varga Irén brutálisan nekiment a párbajellenfelének a Megasztárban

A TV2 Megasztár középdöntőjében eddig is akadtak feszült pillanatok, de az a nyers, gátlástalan összecsapás, ami Lakatos Rubina és Varga Irénke között kibontakozott, minden képzeletet felülmúlt. A kulisszák mögött nem holmi udvarias versenyhelyzet uralkodott, hanem egy olyan kíméletlen, személyes hadviselés, amely a próbateremtől egészen a stúdió színpadáig tartott, teljesen kiborítva a versenytársakat és a mestereket is.
Kíméletlen Megasztár párbaj: Irénke kontra Rubina
A felkészülés során Irénke már a próbán bajba került, mert nem sikerült felmásznia a székre, így maradt a kanapén. Helyzetüket tovább nehezítette, hogy angol nyelvű dalt kaptak ráadásul. Irénke némi öniróniával megjegyezte: „Egyelőre úgy tűnik, hogy egy fokkal jobb nálam.” Rubina viszont azon aggódott, hogy Irénke elviszi bohózatba a produkciót, és feszülten panaszkodott: „Nem tudtam Irénkével felkészülni, mert elment huncutkodni Lacival.” Majd határozottan kijelentette: „Ez egy Megasztár párbaj, nem a Mónika show!” Irénnek rosszul esett Rubina viselkedése, és hamarosan ki is fakadt:
Te egy dögvész vagy, egy lusta dög, nem dolgozok veled. Mutasd meg, hogy tudsz valamit!
Rubina sem maradt adós a válasszal: „Irénke a rafinált bolond, lehetetlen példány, tiszteletben tartottam, mert öregasszony hozzám képest” – jelentette ki. Majd odavágta, hogy vesz neki egy protkót. Irénke csípősen visszavágott: „Akkora a hasad, mint a csüngőhasú malacoknak!” Valamint elmondta, hogy az ellenfele megijedt a szopránjától. Odáig fajult a vita, hogy már nem is beszéltek egymással.
Varga Irén kiesett, Rubina kapott még egy esélyt
Eljött a nagy pillanat: Varga Irén párbajozott Rubinával. Marics Peti elmondta a produkció előtt, hogy szerinte vérengzés lesz, igazi csata, majd a látottak után döbbenten kérdezte: „Ez megtörtént?” A produkciót követően Rubinának gratulált a zsűri: T. Danny és Puskás-Dallos Bogi is úgy látta, hogy fejlődött. A párbaj után Herceg Erika, a versenyzők mestere megölelte Irént, és elérzékenyülve búcsúzott: „Irénkém, szerettem volna segíteni abban, hogy az álmaid megvalósuljanak, de sajnos ez most eddig tartott.” Hálát adott Erikának Irénke, amiért lehetőséget kapott.
Rubina egyelőre nem jutott még tovább, de az akarata révén megkapta az első nagy elismerést: „Kapsz egy csillagot, nem ígérem, hogy fix, mert nagyon erős a mezőny” – hangzott Herceg Erika értékelése. A drámai összecsapás után mindenképpen érdemes nézni a következő részt a TV2-n, amelyben végre kiderül, hogy Rubina meg tudta-e tartani a pozícióját ebben a kíméletlen mezőnyben.