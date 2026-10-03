VV Giada a Megasztárból üzent az X-Faktornak, később azonban a TV2-nél is balhéba keveredett: „Jézusom, én még azt hittem, hogy ez jobb”

VV Giada az X-Faktor után a Megasztárban is megpróbált bizonyítani, ám a TV2 tehetségkutatójában sem sikerült könnyű pillanatokat szereznie. Az énekesnő ezúttal már az RTL műsorának is üzent, miután elmondása szerint az előző tehetségkutatóban komoly balhéval ért véget számára a verseny.

Megasztár 2026: Giada a TV2 tehetségkutatójában is kipróbálta magát (Fotó: TV2)

Így üzent a Megasztár kameráján keresztül

Giada nem titkolta, hogy nem ez volt az első próbálkozása egy tehetségkutatóban.

Szerepeltem már egy másik tehetségkutatóban is, viszont az utolsó pillanatban kiestem, és eléggé ki is csaptam a balhét, hisztiztem, üvöltöttem

– mondta. És hát az X-Faktorban valóban emlékezetes jelenettel zárult számára a szereplés: miután Majka nem vitte tovább az élő show-ba, Giada indulatosan távozott, és azt is kifogásolta, hogy órákon keresztül kellett várakoznia. A Megasztárban pedig ő maga is elismerte, hogy az előző műsor történései nyomot hagytak benne. „Ha üzenhetnék az X-Faktornak, ezt üzenném” – mondta, majd bemutatott a videóban.

Giada mai napig sérelmezi az X-Faktorban való történteket (Fotó: TV2)

Ezt követően a Megasztár színpadára lépett és előadta produkcióját, amivel sajnos nem tudta lenyűgözni a mestereket. Giada ezt követően elárulta, hogy az egyik legnagyobb problémája továbbra is az, hogy nehezen tud feloldódni, amikor emberek előtt kell énekelnie. Bár egyszer már úgy érezte, sikerült leküzdenie ezt a félelmet, most ismét előjött benne. Dallos Bogi a produkció után nem rejtette véka alá a véleményét.

Ez a dal most megevett téged reggelire, de szerintem van egy jó hangszíned.

Marics Peti szerint azonban ennél is komolyabb akadályok álltak Giada előtt.