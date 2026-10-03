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Megasztár

VV Giada a Megasztárból üzent az X-Faktornak, később azonban a TV2-nél is balhéba keveredett: „Jézusom, én még azt hittem, hogy ez jobb”

1 órája
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Újabb botrányba csöppent az X-Faktorból már ismerté vált Giada. Ezúttal a Megasztárban próbált szerencsét, azonban csúnya vége lett a történteknek.
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MegasztárbalhéX-Faktor

VV Giada az X-Faktor után a Megasztárban is megpróbált bizonyítani, ám a TV2 tehetségkutatójában sem sikerült könnyű pillanatokat szereznie. Az énekesnő ezúttal már az RTL műsorának is üzent, miután elmondása szerint az előző tehetségkutatóban komoly balhéval ért véget számára a verseny.

A Megasztár versenyzője, Giada már ismerős a nézőknek, korábban az X-Faktorban csinált balhét.
Megasztár 2026: Giada a TV2 tehetségkutatójában is kipróbálta magát (Fotó: TV2)

Így üzent a Megasztár kameráján keresztül

Giada nem titkolta, hogy nem ez volt az első próbálkozása egy tehetségkutatóban.

Szerepeltem már egy másik tehetségkutatóban is, viszont az utolsó pillanatban kiestem, és eléggé ki is csaptam a balhét, hisztiztem, üvöltöttem

– mondta. És hát az X-Faktorban valóban emlékezetes jelenettel zárult számára a szereplés: miután Majka nem vitte tovább az élő show-ba, Giada indulatosan távozott, és azt is kifogásolta, hogy órákon keresztül kellett várakoznia. A Megasztárban pedig ő maga is elismerte, hogy az előző műsor történései nyomot hagytak benne. „Ha üzenhetnék az X-Faktornak, ezt üzenném” – mondta, majd bemutatott a videóban.

Giada bemutat a kamerának, ezzel üzent az X-Faktornak.
Giada mai napig sérelmezi az X-Faktorban való történteket (Fotó: TV2)

Ezt követően a Megasztár színpadára lépett és előadta produkcióját, amivel sajnos nem tudta lenyűgözni a mestereket. Giada ezt követően elárulta, hogy az egyik legnagyobb problémája továbbra is az, hogy nehezen tud feloldódni, amikor emberek előtt kell énekelnie. Bár egyszer már úgy érezte, sikerült leküzdenie ezt a félelmet, most ismét előjött benne. Dallos Bogi a produkció után nem rejtette véka alá a véleményét.

Ez a dal most megevett téged reggelire, de szerintem van egy jó hangszíned.

Marics Peti szerint azonban ennél is komolyabb akadályok álltak Giada előtt.

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Még óriási gátakkal küzdesz a színpadon, és ez azért nagyon megnehezítené a dolgodat

– mondta a mester. Giada ugyan a színpadon még jól fogadta a kritikát, a kulisszák mögött már meglehetősen élesen reagált. „Mibe vannak? Azért egy Aretha Franklint, egy fekete énekesnőt próbáljál már meg utánozni, Fehér Erika vagy Dallos Bogiként. Jézusom, én még azt hittem, hogy ez jobb, mint az X-Faktor.” A produkció után Giada ismét meglehetősen csalódottan értékelte a történteket. Bár az X-Faktor után úgy döntött, újra megpróbálja magát egy tehetségkutatóban, a Megasztár sem hozta meg számára azt az élményt, amire számított.

@origo_hu Zavarba jött T. Danny a kamerák előtt Egy fekete hajú szépség okozott némi fennakadást az idei Megasztár válogatóján. Hamar kiderült ugyanis, hogy a versenyző közelebbről ismeri az énekest. #origo #tdanny #maricspeti #megasztár #flört ♬ eredeti hang – Origo - Origo
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