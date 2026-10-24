Váratlan helyzet: A stressz miatt feladta a Megasztárt Marics Peti versenyzője, énekelni sem akart

A Megasztár középdöntője nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel a versenyzők számára. A csoportokban ekkor már együtt készülnek a következő feladatra, és azt is közösen választják ki, milyen dallal szeretnének színpadra állni. Ezúttal azonban Marics Peti csapatában egy váratlan helyzet alakult ki: a többiek észrevették, hogy Paulinával valami nincs rendben.

Megasztár 2026: Marics Peti versenyzője éneklés nélkül távozott (Fotó: TV2)

Már a dalválasztásnál látszott, hogy baj van a Megasztár versenyzővel

Amikor a Megasztár versenyzői leültek a csoporttal, hogy kiválasszák a következő produkció dalát, a fiatal lány láthatóan feszült volt. Az egyik versenyző ezért meg is kérdezte tőle, hogy van-e valami baja. Paulina ekkor őszintén elmondta, mi zajlik benne:

Igen, azt érzem, hogy ez a verseny még nem nekem való, nagyon félek. Sajnálom, de én feladom a Megasztárt