Váratlan helyzet: A stressz miatt feladta a Megasztárt Marics Peti versenyzője, énekelni sem akart

A Megasztár középdöntője nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel a versenyzők számára. A csoportokban ekkor már együtt készülnek a következő feladatra, és azt is közösen választják ki, milyen dallal szeretnének színpadra állni. Ezúttal azonban Marics Peti csapatában egy váratlan helyzet alakult ki: a többiek észrevették, hogy Paulinával valami nincs rendben.
Már a dalválasztásnál látszott, hogy baj van a Megasztár versenyzővel
Amikor a Megasztár versenyzői leültek a csoporttal, hogy kiválasszák a következő produkció dalát, a fiatal lány láthatóan feszült volt. Az egyik versenyző ezért meg is kérdezte tőle, hogy van-e valami baja. Paulina ekkor őszintén elmondta, mi zajlik benne:
Igen, azt érzem, hogy ez a verseny még nem nekem való, nagyon félek. Sajnálom, de én feladom a Megasztárt
A döntése mindenkit meglepett, hiszen a Megasztár középdöntőjéig már hosszú utat tett meg, most azonban úgy érezte, hogy a rá nehezedő nyomás túl nagy számára. A Megasztár zsűrije végül már nem találkozott Paulinával. A mesterek csak a többiektől tudták meg, hogy a fiatal versenyző úgy határozott, nem folytatja a versenyt. A történtek után azonban a zsűri így is tapsolt Paulinának, ezzel jelezve, hogy bár a döntése váratlan volt, tiszteletben tartják, hogy felismerte a saját határait, és meghozta azt a döntést, amelyet ebben a helyzetben a legjobbnak érzett. A Megasztár középdöntője így számára nem egy újabb produkcióval, hanem egy nehéz, személyes döntéssel ért véget.