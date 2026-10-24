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Megasztár

Váratlan helyzet: A stressz miatt feladta a Megasztárt Marics Peti versenyzője, énekelni sem akart

1 órája
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Már a dalválasztásnál látszott, hogy valami nincs rendben a fiatal versenyzővel. Paulinát annyira megviselte a Megasztár okozta feszültség, hogy végül úgy döntött, nem áll színpadra.
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MegasztárMarics Petiváratlan eseményversenyző

A Megasztár középdöntője nemcsak szakmailag, hanem lelkileg is komoly próbatétel a versenyzők számára. A csoportokban ekkor már együtt készülnek a következő feladatra, és azt is közösen választják ki, milyen dallal szeretnének színpadra állni. Ezúttal azonban Marics Peti csapatában egy váratlan helyzet alakult ki: a többiek észrevették, hogy Paulinával valami nincs rendben. 

A Megasztár mestere Marics Peti napszemüvegben ül a zsűriasztalnál.
Megasztár 2026: Marics Peti versenyzője éneklés nélkül távozott (Fotó: TV2)

Már a dalválasztásnál látszott, hogy baj van a Megasztár versenyzővel 

Amikor a Megasztár versenyzői leültek a csoporttal, hogy kiválasszák a következő produkció dalát, a fiatal lány láthatóan feszült volt. Az egyik versenyző ezért meg is kérdezte tőle, hogy van-e valami baja. Paulina ekkor őszintén elmondta, mi zajlik benne:

Igen, azt érzem, hogy ez a verseny még nem nekem való, nagyon félek. Sajnálom, de én feladom a Megasztárt

Paulina farmer nadrágban és dzsekiben ül a kanapén a többiekkel.
A fiatal lány úgy érzi, még nem neki való a verseny (Fotó: TV2)
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A döntése mindenkit meglepett, hiszen a Megasztár középdöntőjéig már hosszú utat tett meg, most azonban úgy érezte, hogy a rá nehezedő nyomás túl nagy számára. A Megasztár zsűrije végül már nem találkozott Paulinával. A mesterek csak a többiektől tudták meg, hogy a fiatal versenyző úgy határozott, nem folytatja a versenyt. A történtek után azonban a zsűri így is tapsolt Paulinának, ezzel jelezve, hogy bár a döntése váratlan volt, tiszteletben tartják, hogy felismerte a saját határait, és meghozta azt a döntést, amelyet ebben a helyzetben a legjobbnak érzett. A Megasztár középdöntője így számára nem egy újabb produkcióval, hanem egy nehéz, személyes döntéssel ért véget.

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