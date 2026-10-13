Meghalt a Banános Joe különös figurájának megformálója, Bud Spencer filmbeli partnere

93 éves korában meghalt Giorgio Bracardi olasz színész, humorista és zenész, aki a magyar nézők számára a Bud Spencer főszereplésével készült Banános Joe című filmből lehet ismerős. Halálhírét hétfőn jelentette be a családja.

Meghalt Giorgio Bracardi

Fotó: Mondadori Portfolio / Getty Images

A rádióban és a televízióban is nagy sikert aratott

Giorgio Bracardi 1933. május 3-án született Rómában, zenészcsaládban. Édesanyja szopránénekes, édesapja tenorista volt, így már fiatalon közel került a zenéhez. Zongorázni tanult, később zeneszerzőként és dalszerzőként is dolgozott, sőt a híres San Remo-i Dalfesztiválon is részt vett – írja az Ansa.

Az országos ismertséget az 1970-es években az Alto Gradimento című rádióműsor hozta meg számára. Különleges humorával és meghökkentő figuráival vált népszerűvé:

ő alkotta meg többek között Scarpantibus, a madárszerű lény és Max Vinella, a rámenős újságíró karakterét is

– emlékeztet a Blikk.

Bud Spencer oldalán is emlékezeteset alakított

Bracardi a televízióban is sikereket aratott, 1985-ben szerepelt a kultikussá vált Quelli della Notte című műsorban, majd számos más olasz produkcióban is feltűnt. A magyar nézők számára azonban a Banános Joe című filmben nyújtott alakítása lehet a legismerősebb.

A színész az utóbbi időben egy Fiano Romanó-i idősotthonban élt, miután tavasszal combcsonttörést szenvedett. Halálának pontos okát a család nem hozta nyilvánosságra.