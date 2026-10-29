Október 28-án, szerdán elhunyt Sir Patrick Stewart, akit nézők milliói Jean-Luc Picard kapitányként ismertek meg a Star Trek sorozatból, később pedig Charles Xavier professzorként vált a szuperhősfilmek egyik meghatározó alakjává. A legendás színész 86 éves volt.

Meghalt Patrick Stewart - Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

A halálhírét csütörtökön, hivatalos Instagram-oldalán közölték. A bejegyzés szerint Stewart rövid ideig tartó betegség után hunyt el Los Angeles-i otthonában. Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.

Megható körülmények között búcsúztak Patrick Stewarttól

A család közleménye szerint a színész utolsó napjaiban szerető felesége, Sunny Ozell gondoskodott róla.

Szerettei mindvégig mellette voltak, utolsó óráit élő zene, imádság, könnyek és nevetés kísérte. A családtagok és barátok megható módon búcsúztak attól az embertől, aki több mint hat évtizedes pályafutásával generációk életére volt hatással.

A közleményben felidézték a színész békés arckifejezését is, amely szerettei számára örökre méltóságának és rendíthetetlen lelkierejének emléke marad.

A Star Trek kapitányaként vált világhírűvé

Patrick Stewart 1940. július 13-án született az angliai Mirfieldben. Pályafutását színházi színészként kezdte, majd a tekintélyes Royal Shakespeare Company társulatának tagja lett, ahol számos klasszikus darabban bizonyította tehetségét.

Az igazi világhírnevet az 1987-ben indult Star Trek: Az új nemzedék című sorozat hozta meg számára. Jean-Luc Picard kapitány szerepét hét évadon keresztül alakította, később több mozifilmben is visszatért a karakterhez.

A rajongók nagy örömére 2020-ban ismét magára öltötte a Csillagflotta egyenruháját a Star Trek: Picard című sorozatban, amely 2023-ban ért véget.

Stewart azonban nemcsak a sci-fi rajongók szívébe lopta be magát. Az X-Men-filmekben Charles Xavier professzort, a mutánsokat segítő telepatikus vezetőt alakította. A szerep több mint két évtizeden át elkísérte.

Több mint hat évtizeden át állt színpadon és kamerák előtt

A brit színész a színház világától soha nem szakadt el. Shakespeare-drámákban, Broadway-előadásokban és londoni színházakban egyaránt szerepelt.