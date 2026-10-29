Meghalt Patrick Stewart

Október 28-án, szerdán elhunyt Sir Patrick Stewart, akit nézők milliói Jean-Luc Picard kapitányként ismertek meg a Star Trek sorozatból, később pedig Charles Xavier professzorként vált a szuperhősfilmek egyik meghatározó alakjává. A legendás színész 86 éves volt.
A halálhírét csütörtökön, hivatalos Instagram-oldalán közölték. A bejegyzés szerint Stewart rövid ideig tartó betegség után hunyt el Los Angeles-i otthonában. Alzheimer-kórral és Lewy-testes demenciával küzdött.
Megható körülmények között búcsúztak Patrick Stewarttól
A család közleménye szerint a színész utolsó napjaiban szerető felesége, Sunny Ozell gondoskodott róla.
Szerettei mindvégig mellette voltak, utolsó óráit élő zene, imádság, könnyek és nevetés kísérte. A családtagok és barátok megható módon búcsúztak attól az embertől, aki több mint hat évtizedes pályafutásával generációk életére volt hatással.
A közleményben felidézték a színész békés arckifejezését is, amely szerettei számára örökre méltóságának és rendíthetetlen lelkierejének emléke marad.
A Star Trek kapitányaként vált világhírűvé
Patrick Stewart 1940. július 13-án született az angliai Mirfieldben. Pályafutását színházi színészként kezdte, majd a tekintélyes Royal Shakespeare Company társulatának tagja lett, ahol számos klasszikus darabban bizonyította tehetségét.
Az igazi világhírnevet az 1987-ben indult Star Trek: Az új nemzedék című sorozat hozta meg számára. Jean-Luc Picard kapitány szerepét hét évadon keresztül alakította, később több mozifilmben is visszatért a karakterhez.
A rajongók nagy örömére 2020-ban ismét magára öltötte a Csillagflotta egyenruháját a Star Trek: Picard című sorozatban, amely 2023-ban ért véget.
Stewart azonban nemcsak a sci-fi rajongók szívébe lopta be magát. Az X-Men-filmekben Charles Xavier professzort, a mutánsokat segítő telepatikus vezetőt alakította. A szerep több mint két évtizeden át elkísérte.
Több mint hat évtizeden át állt színpadon és kamerák előtt
A brit színész a színház világától soha nem szakadt el. Shakespeare-drámákban, Broadway-előadásokban és londoni színházakban egyaránt szerepelt.
Pályafutása során két Olivier-díjat és Grammy-díjat is kapott, emellett több Emmy- és Golden Globe-jelölést szerzett.
A brit színjátszásért végzett munkáját 2010-ben II. Erzsébet királynő lovagi címmel ismerte el.
Patrick Stewart 2013-ban vette feleségül Sunny Ozell énekesnőt. Korábbi házasságából két gyermeke született.
A legendás színész halálával a film- és színháztörténet egyik legjellegzetesebb hangú és legnagyobb tiszteletnek örvendő alakja távozott.