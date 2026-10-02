Meghalt a legendás metálbanda énekese, lemezük címéről kapta a nevét egy egész műfaj

63 éves korában meghalt Conrad „Cronos” Lant, a black metal egyik úttörőjeként számon tartott Venom énekese és basszusgitárosa. Az angol zenész halálhírét az együttes jelentette be, a halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra – írja a Kerrang.

63 éves korában meghalt Conrad „Cronos” Lant, a Venom legendás frontembere.

Fotó: Guillermo Legaria Schweizer / Getty Images

Több mint 40 évig volt a Venom meghatározó alakja

Mély fájdalommal és összetört szívvel osztjuk meg a hírt, hogy Conrad „Cronos” Lant elhunyt

– közölte a Venom.

Conrad „Cronos” Lant több mint négy évtizeden át volt a metálbanda frontembere és és meghatározó alakja. A Venom olyan meghatározó albumokkal írta be magát a heavy metal történelmébe, mint a Welcome to Hell, a Black Metal, az At War With Satan és a Possessed.

A Newcastle-ben 1978-ban alakult együttes a black metal egyik legfontosabb előfutára lett.

Az 1982-es Black Metal című lemezük akkora hatással volt a műfajra, hogy annak elnevezése is innen származik.

A Venom már a kezdetektől híres volt provokatív, sátánista szimbólumokat használó megjelenéséről és szélsőséges színpadi világáról.

Fia is búcsúzott a meghalt metállegendától

Cronos fia, Nathan megható sorokkal búcsúzott édesapjától, és megköszönte a rajongóknak, hogy évtizedeken át kitartottak mellette.

A zenéjével együtt a lelke is tovább él. Cronos öröksége soha nem merül feledésbe

– írta.

A Venom szerint frontemberük hangja és munkássága kitörölhetetlen nyomot hagyott a banda történetében.

A zenéje soha nem hal meg. A hangja soha nem halkul el.

Cronos egészen haláláig aktív maradt a Venomban, a zenekar legutóbbi albuma, az Into Oblivion pedig idén jelent meg.