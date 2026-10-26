Meghan Markle évekkel ezelőtt tudhatott apja sötét titkairól, hátborzongató részletek derültek ki

Gyermekpornográfia gyanúja miatt vizsgálják Meghan Markle apját, Thomas Markle-t a Fülöp-szigeteken, miközben gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos újabb súlyos vádak is nyilvánosságra kerültek. A férfi első felesége már 2019-ben a brit rendőrséghez fordult, miután volt férje állítólag azzal indokolta ázsiai utazásait, hogy ott már 12 éves gyerekekkel is törvényesen lehet szexuális kapcsolatot létesíteni. Közben az is kiderült, hogy Meghan egy korábbi levelében maga is gyermekek szexuális bántalmazásával vádolta meg apját, és megtiltotta neki, hogy találkozzon az unokáival.

Meghan Markle apját gyermekek szexuális bántalmazásával vádolják Fotó: Pool / Getty Images

Megdöbbentő kijelentést idézett fel a volt feleség

Roslyn Loveless, aki 1964 és 1975 között volt Thomas Markle felesége, 2019-ben levélben fordult a londoni rendőrséghez. Ebben arról számolt be, hogy korábban szembesítette volt férjét a gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos vádakkal. Markle tagadta ezeket, Loveless szerint azonban azt mondta neki, azért utazott a Fülöp-szigetekre és Thaiföldre, mert ott már 12 évesekkel is törvényesen lehet szexuális kapcsolatot létesíteni.

A Fülöp-szigeteken 2019-ben valóban 12 év volt a szexuális beleegyezési korhatár, a gyermekprostitúció azonban akkor is tilos volt. Loveless levelét a brit rendőrség megkapta, majd továbbította Meghan Markle-nak. A hercegné tehát már évekkel a mostani botrány kirobbanása előtt értesült az apjával kapcsolatos súlyos vádakról.

Meghan Markle azt is megtiltotta apjának, hogy találkozzon az unokáival

A The Sun értesülései szerint Meghan 2025 decemberében, apja lábamputációját követően levelet küldött neki. Ebben gyermekek szexuális bántalmazásával vádolta meg az apját, és közölte vele, hogy soha nem találkozhat az unokáival, Archie-val és Lilibettel.

A gyermekpornográfiával kapcsolatos botrány azután robbant ki, hogy Thomas Markle fia azt állította, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket talált apja Fülöp-szigeteki otthonában. A 82 éves férfi ügyében hatósági vizsgálat folyik, a vádak azonban egyelőre nem bizonyítottak – szedte össze az ügy szálait a Page Six.