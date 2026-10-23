Súlyos vádakat hoztak fel Meghan Markle apja ellen - megszólalt a hercegné is

Nemrég olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a Meghan Markle édesapjához köthető, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket találtak a férfi korábbi Fülöp-szigeteki otthonában. A sussexi hercegné elmondása szerint a hírek mélyen felkavarták.

Súlyos vádak merültek fel Meghan Markle apja ellen. Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

Súlyos vádak merültek fel Meghan Markle apja ellen

Meghan elárulta, hogy már 2018-ban tájékoztatták az elidegenedett édesapjával kapcsolatos megrázó állításokról. Közleményében azt írta, hogy abban az évben egy, a Thomas Markle-lel szembeni vádakat tartalmazó levelet küldtek a londoni Metropolitan Police-nak, amelyet később vele is megosztottak.

Mélyen megrázott a hír, amely az elmúlt 24 órában napvilágot látott, és együttérzésem minden olyan gyermeké, akit esetleg bántalmazás érhetett

- emelte ki a hercegné közleményében.

Elmondta: amikor megkapta az édesapja ellen felhozott vádakat részletező levelet, biztosították arról, hogy az ügyben vizsgálat folyik. Hozzátette, reméli, most már mindenki számára érthető, miért tartotta a távolságot az édesapjától, és miért nem engedi, hogy a férfi kapcsolatba kerüljön a gyermekeikkel. Meghan szerint mindezt azért tette, hogy megvédje őket, és bízott abban, hogy a hatóságok más családok védelmében is ugyanígy járnak el - írja a BBC.

A vádakat minden elképzelhetőnél visszataszítóbbnak nevezte.

Őszintén remélem, hogy teljes körűen érvényesül az igazságszolgáltatás, és továbbra is az ártatlan gyermekek biztonsága és védelme marad az elsődleges szempont.

The Duchess of Sussex has said she knew about allegations against her estranged father in 2018, after it emerged that he was being investigated by police for allegedly possessing child sex abuse images. Thomas Markle Sr, who lives in the Philippines, is being investigated by police over an alleged extensive collection of illegal images that are said to have been discovered by the Duchess’s half-brother, Thomas Markle Jr⤵️ https://t.co/AoIHzHl1yJ — The Telegraph (@Telegraph) October 23, 2026

Tagadja a vádakat Thomas Markle

A Daily Mailnek adott interjújában az Egyesült Államokban élő Thomas tagadta, hogy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képek birtokában lett volna, és a vádakat „beteges hazugságoknak” nevezte.

Meghan Thomas és Doria Ragland házasságából született egyetlen gyermek, apjának azonban van két másik gyermeke is egy korábbi házasságából: Samantha és Thomas Markle Jr. A hírek szerint a feljelentés fia, Thomas Jr. tette, aki saját maga bukkant rá az anyagokra, miközben a házban pakolászott.

Meghan és az édesapja kapcsolata még a 2018-as esküvő előtt romlott meg. Thomasról akkor kiderült, hogy összejátszott fotósokkal, és pénzt fogadott el azért, hogy megrendezett fényképeken örökítsék meg, amint a menyegzőre készül. Az ebből kialakult botrány következtében - egészségügyi problémákra hivatkozva - végül visszalépett a lánya esküvőjétől. Meghant így III. Károly király, aki akkor még Wales hercege volt, kísérte az oltárhoz.