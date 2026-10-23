Súlyos vádakat hoztak fel Meghan Markle apja ellen - megszólalt a hercegné is

Nemrég olyan hírek láttak napvilágot, amelyek szerint a Meghan Markle édesapjához köthető, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket találtak a férfi korábbi Fülöp-szigeteki otthonában. A sussexi hercegné elmondása szerint a hírek mélyen felkavarták.
Súlyos vádak merültek fel Meghan Markle apja ellen
Meghan elárulta, hogy már 2018-ban tájékoztatták az elidegenedett édesapjával kapcsolatos megrázó állításokról. Közleményében azt írta, hogy abban az évben egy, a Thomas Markle-lel szembeni vádakat tartalmazó levelet küldtek a londoni Metropolitan Police-nak, amelyet később vele is megosztottak.
Mélyen megrázott a hír, amely az elmúlt 24 órában napvilágot látott, és együttérzésem minden olyan gyermeké, akit esetleg bántalmazás érhetett
- emelte ki a hercegné közleményében.
Elmondta: amikor megkapta az édesapja ellen felhozott vádakat részletező levelet, biztosították arról, hogy az ügyben vizsgálat folyik. Hozzátette, reméli, most már mindenki számára érthető, miért tartotta a távolságot az édesapjától, és miért nem engedi, hogy a férfi kapcsolatba kerüljön a gyermekeikkel. Meghan szerint mindezt azért tette, hogy megvédje őket, és bízott abban, hogy a hatóságok más családok védelmében is ugyanígy járnak el - írja a BBC.
A vádakat minden elképzelhetőnél visszataszítóbbnak nevezte.
Őszintén remélem, hogy teljes körűen érvényesül az igazságszolgáltatás, és továbbra is az ártatlan gyermekek biztonsága és védelme marad az elsődleges szempont.
Tagadja a vádakat Thomas Markle
A Daily Mailnek adott interjújában az Egyesült Államokban élő Thomas tagadta, hogy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képek birtokában lett volna, és a vádakat „beteges hazugságoknak” nevezte.
Meghan Thomas és Doria Ragland házasságából született egyetlen gyermek, apjának azonban van két másik gyermeke is egy korábbi házasságából: Samantha és Thomas Markle Jr. A hírek szerint a feljelentés fia, Thomas Jr. tette, aki saját maga bukkant rá az anyagokra, miközben a házban pakolászott.
Meghan és az édesapja kapcsolata még a 2018-as esküvő előtt romlott meg. Thomasról akkor kiderült, hogy összejátszott fotósokkal, és pénzt fogadott el azért, hogy megrendezett fényképeken örökítsék meg, amint a menyegzőre készül. Az ebből kialakult botrány következtében - egészségügyi problémákra hivatkozva - végül visszalépett a lánya esküvőjétől. Meghant így III. Károly király, aki akkor még Wales hercege volt, kísérte az oltárhoz.
Thomas több agyvérzést követően költözött a Fülöp-szigetekre. A hírek szerint jelenleg egy floridai rehabilitációs központban él, ahol újra tanul járni, miután egy műtét során amputálni kellett az egyik lábát.