Meghan Markle visszatér a képernyőre: máris tiltakoznak ellene

Meghan Markle bejelentette, hogy visszatér a képernyőre, majd még ugyanazon a napon petíció indult ellene. A sussexi hercegné a tervek szerint a Junior MasterChef Australia egyik műsorvezetője lesz, és úgy tudni heteket fog Melbourne-ben tölteni a forgatások miatt 2027 elején-közepén.

Máris petíció indult Meghan Markle tévés szerepe miatt

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Máris petíció indult Meghan Markle tévés szerepe miatt

Az ausztrálok megosztottak Meghan Markle visszatérésének lehetőségével kapcsolatban, és már több százan írták alá azt a petíciót, amely az új tévés szerepe ellen tiltakozik, megkérdőjelezve, hogy a producerek miért nem hazai tehetséget választottak.

A hercegné, aki elmondása szerint alig várja a kezdést, legutóbb áprilisban járt Ausztráliában, amikor utazásuk során időt szakított arra, hogy vendégzsűritagként szerepeljen a fő MasterChef Australia sorozatban. Megjelenése elnyerte a rajongók tetszését, akik kiemelték a közte és műsorvezető társa, Poh Ling Yeow séf közötti jó kémiát.

Meghan képernyős visszatérése azonban nem aratott osztatlan sikert. A The Express szerdán melbourne-i járókelőket kérdezett meg a témáról, és sokan közülük ugyanazt a kérdést fogalmazták meg: "Miért pont ő?"

Súlyos vádakat hoztak fel Meghan Markle apja ellen

Thomas Markle ismét a címlapokra került, miután állítólag gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket találtak a korábbi fülöp-szigeteki otthonában. A vádakra Meghan Markle is reagált: kiemelte, hogy reméli, már érti mindenki, miért tartotta a távolságot apjától. Az ügy a rendőrséghez is eljutott: a hírek szerint a feljelentés fia, Thomas Jr. tette, aki saját maga bukkant rá az anyagokra, miközben apja házában pakolászott.