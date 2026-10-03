Meghan Markle volt ügynöke kitálalt – nem finomkodott

Meghan Markle korábbi ügynöke, Ari Emanuel a Sunday Timesnak adott interjúban beszélt röviden arról, hogyan látja a hercegné további karrierjét. A hollywoodi szakember válaszából egyértelművé vált, hogy személyesen már nem foglalkozik Meghan szakmai ügyeivel.
Amikor arról kérdezték, szerinte milyen irányt vehet a hercegné karrierje, Emanuel úgy fogalmazott:
Az egészben az a nagyszerű, hogy már nem kell ezen gondolkodnom.
A Sunday Times szerint Emanuel korábban személyesen is képviselte Meghant, útjaik azonban 2025-ben különváltak.
A WME továbbra is képviseli Meghan Markle-t
Meghan 2023 áprilisában szerződött a William Morris Endeavor (WME) hollywoodi ügynökséggel. A megállapodás többek között filmes és televíziós produkciókkal, márkapartnerségekkel és más üzleti lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeire terjedt ki. Az ügyféllel foglalkozó csapatban kezdetben Emanuel mellett Brad Slater és Jill Smoller is szerepelt.
Bár Emanuel már nem dolgozik személyesen a hercegnével, ez nem jelenti azt, hogy Meghan és a WME kapcsolata is megszűnt volna. Az ügynökség a People magazinnak megerősítette, hogy továbbra is képviseli Meghant és az Archewell Productions produkciós céget. A WME ugyanakkor nem közölt további részleteket arról, milyen körülmények között ért véget Emanuel és Meghan közvetlen együttműködése.
Hollywood egyik legismertebb ügynöke Ari Emanuel
Ari Emanuel évtizedek óta az amerikai szórakoztatóipar meghatározó szereplője. 1995-ben társaival megalapította az Endeavor tehetségügynökséget, amely 2009-ben egyesült a William Morris Agencyvel. Pályafutása során számos világsztárral dolgozott együtt, ügyfelei között olyan ismert nevek is szerepeltek, mint Kim Kardashian és Dwayne Johnson.
A 65 éves Emanuel a közelmúltban megjelent Roll the Calls című memoárja kapcsán adott interjút a Sunday Timesnak. A beszélgetésben hollywoodi pályafutása mellett a szórakoztatóipar jövőjéről és a mesterséges intelligencia térnyeréséről is beszélt.