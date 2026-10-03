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Meghan Markle

Meghan Markle volt ügynöke kitálalt – nem finomkodott

41 perce
Olvasási idő: 5 perc
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Ari Emanuel hollywoodi ügynök rövid, de sokatmondó választ adott arra a kérdésre, hogyan látja Sussex hercegnéjének szakmai jövőjét. Meghan Markle és Emanuel személyes együttműködése már véget ért, a WME ugyanakkor közölte, hogy az ügynökség továbbra is képviseli a hercegnét és az Archewellt.
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Meghan MarkleSussex hercegnéjekarrier

Meghan Markle korábbi ügynöke, Ari Emanuel a Sunday Timesnak adott interjúban beszélt röviden arról, hogyan látja a hercegné további karrierjét. A hollywoodi szakember válaszából egyértelművé vált, hogy személyesen már nem foglalkozik Meghan szakmai ügyeivel. 

Meghan hercegné, Ari Emanuel, WME, Hollywood, Archewell, Sussex hercegnéje, Meghan Markle, Sussex hercegnéje a Fifteen Percent Pledge adománygyűjtő gáláján február 7-én LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 07: Meghan, Duchess of Sussex attends Annual Fifteen Percent Pledge Fundraising Gala Honoring Ms. Tina Knowles at Paramount Studios on February 07, 2026 in Los Angeles, California. Savion Washington/Getty Images/AFP (Photo by Savion Washington / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Meghan Markle, Sussex hercegnéje a Fifteen Percent Pledge adománygyűjtő gáláján február 7-én
Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amikor arról kérdezték, szerinte milyen irányt vehet a hercegné karrierje, Emanuel úgy fogalmazott:

Az egészben az a nagyszerű, hogy már nem kell ezen gondolkodnom.

A Sunday Times szerint Emanuel korábban személyesen is képviselte Meghant, útjaik azonban 2025-ben különváltak. 

A WME továbbra is képviseli Meghan Markle-t

Meghan 2023 áprilisában szerződött a William Morris Endeavor (WME) hollywoodi ügynökséggel. A megállapodás többek között filmes és televíziós produkciókkal, márkapartnerségekkel és más üzleti lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeire terjedt ki. Az ügyféllel foglalkozó csapatban kezdetben Emanuel mellett Brad Slater és Jill Smoller is szerepelt. 

Bár Emanuel már nem dolgozik személyesen a hercegnével, ez nem jelenti azt, hogy Meghan és a WME kapcsolata is megszűnt volna. Az ügynökség a People magazinnak megerősítette, hogy továbbra is képviseli Meghant és az Archewell Productions produkciós céget. A WME ugyanakkor nem közölt további részleteket arról, milyen körülmények között ért véget Emanuel és Meghan közvetlen együttműködése. 

Hollywood egyik legismertebb ügynöke Ari Emanuel

Ari Emanuel évtizedek óta az amerikai szórakoztatóipar meghatározó szereplője. 1995-ben társaival megalapította az Endeavor tehetségügynökséget, amely 2009-ben egyesült a William Morris Agencyvel. Pályafutása során számos világsztárral dolgozott együtt, ügyfelei között olyan ismert nevek is szerepeltek, mint Kim Kardashian és Dwayne Johnson.

A 65 éves Emanuel a közelmúltban megjelent Roll the Calls című memoárja kapcsán adott interjút a Sunday Timesnak. A beszélgetésben hollywoodi pályafutása mellett a szórakoztatóipar jövőjéről és a mesterséges intelligencia térnyeréséről is beszélt.

 

 

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