Meghan Markle volt ügynöke kitálalt – nem finomkodott

Meghan Markle korábbi ügynöke, Ari Emanuel a Sunday Timesnak adott interjúban beszélt röviden arról, hogyan látja a hercegné további karrierjét. A hollywoodi szakember válaszából egyértelművé vált, hogy személyesen már nem foglalkozik Meghan szakmai ügyeivel.

Meghan Markle, Sussex hercegnéje a Fifteen Percent Pledge adománygyűjtő gáláján február 7-én

Fotó: SAVION WASHINGTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Amikor arról kérdezték, szerinte milyen irányt vehet a hercegné karrierje, Emanuel úgy fogalmazott:

Az egészben az a nagyszerű, hogy már nem kell ezen gondolkodnom.

A Sunday Times szerint Emanuel korábban személyesen is képviselte Meghant, útjaik azonban 2025-ben különváltak.

A WME továbbra is képviseli Meghan Markle-t

Meghan 2023 áprilisában szerződött a William Morris Endeavor (WME) hollywoodi ügynökséggel. A megállapodás többek között filmes és televíziós produkciókkal, márkapartnerségekkel és más üzleti lehetőségekkel kapcsolatos tevékenységeire terjedt ki. Az ügyféllel foglalkozó csapatban kezdetben Emanuel mellett Brad Slater és Jill Smoller is szerepelt.

Bár Emanuel már nem dolgozik személyesen a hercegnével, ez nem jelenti azt, hogy Meghan és a WME kapcsolata is megszűnt volna. Az ügynökség a People magazinnak megerősítette, hogy továbbra is képviseli Meghant és az Archewell Productions produkciós céget. A WME ugyanakkor nem közölt további részleteket arról, milyen körülmények között ért véget Emanuel és Meghan közvetlen együttműködése.