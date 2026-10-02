Súlyos vádak: Mészáros Árpád Zsolt jogi lépésekre készül az Operettszínház főigazgatója ellen

Több mint húsz év után törte meg a csendet Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS). A népszerű színész-énekes a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében nyíltan vádolta meg Kiss-B. Atilla főigazgatót szakmai ellehetetlenítéssel, megfélemlítéssel és megalázó bánásmóddal, egyúttal jelezte: a történetet nem tekinti lezártnak, és kártérítési igénnyel lép fel az intézménnyel szemben.
Mészáros Árpád Zsolt Operettszínházban ért sérelmeiről vallott
„A Budapesti Operettszínházban jelenleg zajló események kapcsán úgy érzem, eljött az idő, hogy én is megszólaljak” – kezdte MÁZS. Elmondása szerint az elmúlt években olyan bánásmódot kellett elszenvednie a teátrum jelenlegi vezetésétől, amelyet ma már nem hajlandó szó nélkül hagyni. A sérelmek között megemlítette a „szakmai ellehetetlenítést, a megalázó bánásmódot, a megfélemlítést és azt a lelki nyomást”, amely a művészi munkája mellett az emberi méltóságát is súlyosan érintette.
A színész konkrét eseteket is felidézett. Amikor a Rómeó és Júlia után felkérést kapott Lőrinc barát szerepére, és kérdéssel fordult a főigazgatóhoz, a válasz lekezelő volt: a vezető hátat fordítva csak annyit vetett oda neki, hogy „Vállaljátok a következményeket! Felnőttek vagytok!”. Egy másik alkalommal Kiss-B. Atilla még nyersebben tisztázta a játékszabályokat: „Én hozom a pénzt, és az lesz, amit én mondok.”
Durva háttéralkukról rántotta a leplet
MÁZS hangsúlyozta, hogy a vezetői magatartás következményeit nem csak ő nyögte. A jubileumi MÁZS 50 koncert előkészítése során a teljes stáb – a zenekar, annak vezetője, a rendező, a vizuáltechnikai szakemberek, a koreográfus és a táncosok – komoly nyomás alá került. Állítása szerint a közreműködők közül többen „a vezetői pozícióból fakadó fenyegetettséget és a következményektől való félelmet” tapasztalták meg, amiről írásos levelezések is tanúskodnak.
A bejegyzésben a színház gazdálkodásának visszáságaira is kitért. Megemlítette, hogy voltak olyan munkatársak, akik kártérítést kaptak, amikor inkább felmondtak, mintsem beoltassák magukat a koronavírus elleni védekezés során. Meglátása szerint ezek a háttéralkuk és az „5 millió feletti kifizetési lista” a hivatalos nyilvántartásokból bármikor visszakereshetők.
Jogi útra tereli az ügyet
„De egy színház nem egyetlen ember tulajdona! Nem a vezetőé, nem a családjáé” – mutatott rá MÁZS, majd hozzátette, hogy a történtek miatt művészek és szakemberek egész családjai kerültek nehéz helyzetbe. Zárásként leszögezte: „Nem bosszút akarok. Igazságot, méltóságot és felelősségvállalást.” Mivel a sérelmeket nem tekinti lezártnak, fenntartja a jogot arra, hogy „az engem ért szakmai, emberi és egzisztenciális sérelmek miatt jogi úton kérjek elégtételt, és érvényesítsem az engem megillető kártérítési igényeket”.