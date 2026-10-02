Súlyos vádak: Mészáros Árpád Zsolt jogi lépésekre készül az Operettszínház főigazgatója ellen

Több mint húsz év után törte meg a csendet Mészáros Árpád Zsolt (MÁZS). A népszerű színész-énekes a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében nyíltan vádolta meg Kiss-B. Atilla főigazgatót szakmai ellehetetlenítéssel, megfélemlítéssel és megalázó bánásmóddal, egyúttal jelezte: a történetet nem tekinti lezártnak, és kártérítési igénnyel lép fel az intézménnyel szemben.

Mészáros Árpád Zsolt színészi pályafutása évtizedekre nyúlik vissza, mégsem bántak vele mindig tisztelettel (Fotó: Origo)

Mészáros Árpád Zsolt Operettszínházban ért sérelmeiről vallott

„A Budapesti Operettszínházban jelenleg zajló események kapcsán úgy érzem, eljött az idő, hogy én is megszólaljak” – kezdte MÁZS. Elmondása szerint az elmúlt években olyan bánásmódot kellett elszenvednie a teátrum jelenlegi vezetésétől, amelyet ma már nem hajlandó szó nélkül hagyni. A sérelmek között megemlítette a „szakmai ellehetetlenítést, a megalázó bánásmódot, a megfélemlítést és azt a lelki nyomást”, amely a művészi munkája mellett az emberi méltóságát is súlyosan érintette.

A színész konkrét eseteket is felidézett. Amikor a Rómeó és Júlia után felkérést kapott Lőrinc barát szerepére, és kérdéssel fordult a főigazgatóhoz, a válasz lekezelő volt: a vezető hátat fordítva csak annyit vetett oda neki, hogy „Vállaljátok a következményeket! Felnőttek vagytok!”. Egy másik alkalommal Kiss-B. Atilla még nyersebben tisztázta a játékszabályokat: „Én hozom a pénzt, és az lesz, amit én mondok.”