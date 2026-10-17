Beszólt a politizáló zenészeknek a Metallica frontembere - videó

James Hetfield, a Metallica frontembere a zenekar Las Vegas-i koncertjén egyértelművé tette, hogy nem akarja saját nézeteivel befolyásolni a közönséget. Miközben egyes előadók a színpadról közéleti és politikai kérdésekben is állást foglalnak, az énekes szerint a Metallicánál a szereteté, az energiáé és a súlyos zenéé a főszerep – írja a Metal Injection.

James Hetfield, a Metallica frontembere

Fotó: Marcus Brandt / AFP

A Metallica nem akarja megmondani, mit gondoljanak a rajongók

A metálbanda október 10-i, Las Vegas-i Sphere-koncertjén James Hetfield megköszönte a rajongóknak, hogy sokan nagy távolságot megtéve érkeztek, hogy élőben láthassák őket. Ezután arról beszélt, mit tart a Metallica legfontosabb küldetésének, és közben más zenészeknek is odaszúrt.

A Metallica – más előadókkal ellentétben – nem azért van itt, hogy a saját baromságaival befolyásoljon benneteket

– jelentette ki.

A frontember hozzátette, a zenekar azért lép színpadra, hogy a közönség maga mögött hagyhassa a külvilág problémáit.

A Metallicát a szeretet, az energia és a metálzene élteti

– fogalmazott.

Bár Hetfield nem nevezett meg konkrét előadót vagy ügyet, szavai a színpadon megjelenő politikai és ideológiai üzenetekről szóló vitában is értelmezhetők. Azt ugyanakkor nem részletezte, pontosan kikre gondolt.

Lars Ulrich nyíltan beszél a politikáról, Hetfield visszafogottabb

A Metallica énekese régóta kerüli a nyilvános politikai állásfoglalásokat, míg zenésztársa, Lars Ulrich többször is nyilvánosan bírálta Donald Trumpot és intézkedéseit.

James Hetfield egy 2017-es chilei lapinterjúban úgy fogalmazott, gyűlöli a politikát, mert az megosztja az embereket.

Szerinte a zene feladata éppen az összekapcsolás lenne, a nyílt politikai állásfoglalás azonban elidegenítheti azokat a rajongókat, akik másként gondolkodnak.

Mostani kijelentésével a frontember ismét azt hangsúlyozta, hogy a Metallica a politikai üzenetek helyett a zenére és a közös élményre helyezi a hangsúlyt.

A zenészek közötti szócsaták máskor sem ritkák: az Oasis frontembere nemrég két világsztárt vett célba, Bruce Springsteen és a Metallica zenéjéről ugyanis meglehetősen lekezelően nyilatkozott.