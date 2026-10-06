Michael Douglas negyven év után bevallotta, melyik világhírű színésznővel volt titkos románca

Négy évtized után végre megtörte a csendet Michael Douglas. A hollywoodi sztár készülő memoárjában vall arról, hogy a nyolcvanas években titkos viszonyba keveredett Kathleen Turnerrel, akivel A smaragd románca című kalandfilmben dolgozott együtt – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

Michael Douglas évtizedeken át hallgatott egy titkos románcról, most azonban végre elárulta, mi történt közte és Kathleen Turner között

Fotó: GABRIELE MARICCHIOLO / AFP

A 82 éves színész One Helluva Ride című önéletrajzi könyvében idézi fel az 1984-es mexikói forgatás időszakát. Elmondása szerint ekkor kezdett beleszeretni partnerébe, akit intelligensnek, szellemesnek és rendkívül vonzónak tartott.

Csakhogy ekkor Michael Douglas még Diandra Douglas férje volt.

Házasságuk ekkor már komoly válságban volt, így a férfi végül engedett az érzéseinek. Turnerrel egyre közelebb kerültek egymáshoz, és hamarosan titkos viszony szövődött közöttük.

Michael Douglas és Kathleen Turner A Nílus gyöngye című, 1985-ös filmben

Fotó: TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPO / AFP

A történtekről állítólag még Robert Zemeckis rendező és Danny DeVito sem tudott. A helyzet akkor vált kellemetlenné, amikor Diandra és fia, Cameron megjelent a helyszínen. A feleség hamar észrevette, hogy férje és kolléganője között több van egyszerű munkakapcsolatnál, ezért Turnert is kérdőre vonta.

A színésznő ezt követően visszalépett, Michael Douglas pedig úgy döntött, megpróbálja megmenteni a házasságát.

Michael Douglas a fia miatt maradt a felesége mellett

A sztár később azt írta, elsősorban a fia, Cameron miatt döntött úgy, hogy megpróbálja megmenteni a házasságát. Nem akarta, hogy a fiú egy esetleges botrány következményeit legyen kénytelen elszenvedni.

Évekkel később azonban már úgy gondolta, rosszul döntött.

Bár házasságuk időről időre újra fellángolt, a korábbi közelség és intimitás már nem tért vissza.

A történtekről ennek ellenére évtizedeken át suttogtak. Újra és újra felmerült, hogy Douglas és Turner között annak idején több volt egyszerű barátságnál, ők azonban következetesen tagadták, hogy valaha viszonyuk lett volna.

Most a 82 éves filmcsillag maga ismerte el, hogy annak idején nem mondtak igazat.

Ez hazugság volt

– vallotta be.

A vásznon is érezhető volt köztük a kémia

A két színész párosa hamar nagy sikert aratott a mozivásznon, így később is többször együtt dolgoztak. Az A smaragd románcát 1985-ben A Nílus gyöngye, négy évvel később pedig A rózsák háborúja követte.