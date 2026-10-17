Lesújtó: meghalt a Star Trek sztárja

Október 14-én, 97 éves korában meghalt Michael Forest amerikai színész, a Star Trek-univerzum színésze. A filmsztár egy nevadai idősek otthonában hunyt el.

Elhunyt Michael Forest / Fotó: Unsplash

Michael Forest halálhírét barátja jelentette be

Forest a nevadai Sparks városában, egy idősek számára fenntartott gondozóintézményben élt. Halálhírét barátja, James A. Brown jelentette be a Facebookon.

Michael Forest az 1967-es, Who Mourns for Adonais? (Ki siratja Adonaiszt?) című epizódban formálta meg Apollót, az ókori görög istent, majd közel ötven évvel később, 2013-ban újra eljátszotta a szerepet a rajongók által készített Star Trek Continues websorozatban.

‘Star Trek’ icon Michael Forest dead at 97 https://t.co/GW1OeZ4qzU https://t.co/8Hi9IVfzIj — New York Post (@nypost) October 17, 2026

A hatvanas és hetvenes években Forest több mint húsz filmet forgatott Spanyolországban, Franciaországban és Angliában – köztük a Száz puska című westernt. Forest szinkronszínészként is rendkívül aktív volt: több száz animációs produkcióban működött közre. Az 1990-es és a 2000-es években egyre inkább a szinkronmunkákra és a videojátékokra összpontosított. Pályafutása későbbi szakaszában Tom Hanks 2000-es Számkivetett című filmjében is feltűnt, ahol egy pilótát alakított.

Felesége, Diana Hale színésznő 2022-ben hunyt el. A halála után életben maradt hozzátartozóiról egyelőre nem közöltek részletes információkat - írja a Deadline.