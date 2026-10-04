Mind tévedésben éltünk eddig: elárulta a nagy titkot Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Immár két éve, hogy egy párt alkot Mihályfi Luca és Hegyes Berci. Az énekesnő és a profi táncos a TV2 táncos vetélkedőjében, a Dancing with the Starsban előbb csupán a parketten, majd idővel a magánéletben is egy párrá vált, amit nem sokkal a kiesésük után hozták nyilvánosságra. Az ismeretségük azonban a műsornál korábbra nyúlik vissza: a szerelmespár a RTL Reggeli műsorában elárulta, valójában nem a táncos showműsornak köszönhetik az első találkozásukat.

Ekkor találkozott először Mihályfi Luca és Hegyes Berci / Fotó: Ladóczki Balázs - Origo / Ladóczki Balázs - Origo

Ekkor találkozott először Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Mi először egy koncert backstage-ben találkoztunk, ott bemutatkoztunk egymásnak

- mondta el Berci.

Aztán bekerültem a táncos tévéműsorba és Bercivel raktak össze. Nagyjából egy hónap volt a próbaidőszak, megismertem, hogyan gondolkodik a világról, milyen személyisége van, hogy viselkedik velem, és egyre jobban azt éreztem, hogy Úristen, vajon tetszhetek-e neki. Voltak apró mozzanatok, hogy amikor hozzám ért, és azt éreztem, minta áramütés érne

- emlékezett vissza Luca, aki a próbákon és a műsoron kívüli programokkal akarta felhívni Berci figyelmét arra, hogy érdeklődik iránta.

Elhívott színházba, ilyen-olyan programokra, és azt kérdeztem magamtól, hogy ez most olyan meghívás vagy nem olyan meghívás

- tette hozzá a táncos, aki lassanként megértette az énekesnő szándékát - a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.