Mind tévedésben éltünk eddig: elárulta a nagy titkot Mihályfi Luca és Hegyes Berci

Immár két éve, hogy egy párt alkot Mihályfi Luca és Hegyes Berci. Az énekesnő és a profi táncos a TV2 táncos vetélkedőjében, a Dancing with the Starsban előbb csupán a parketten, majd idővel a magánéletben is egy párrá vált, amit nem sokkal a kiesésük után hozták nyilvánosságra. Az ismeretségük azonban a műsornál korábbra nyúlik vissza: a szerelmespár a RTL Reggeli műsorában elárulta, valójában nem a táncos showműsornak köszönhetik az első találkozásukat.
Ekkor találkozott először Mihályfi Luca és Hegyes Berci
Mi először egy koncert backstage-ben találkoztunk, ott bemutatkoztunk egymásnak
- mondta el Berci.
Aztán bekerültem a táncos tévéműsorba és Bercivel raktak össze. Nagyjából egy hónap volt a próbaidőszak, megismertem, hogyan gondolkodik a világról, milyen személyisége van, hogy viselkedik velem, és egyre jobban azt éreztem, hogy Úristen, vajon tetszhetek-e neki. Voltak apró mozzanatok, hogy amikor hozzám ért, és azt éreztem, minta áramütés érne
- emlékezett vissza Luca, aki a próbákon és a műsoron kívüli programokkal akarta felhívni Berci figyelmét arra, hogy érdeklődik iránta.
Elhívott színházba, ilyen-olyan programokra, és azt kérdeztem magamtól, hogy ez most olyan meghívás vagy nem olyan meghívás
- tette hozzá a táncos, aki lassanként megértette az énekesnő szándékát - a többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem.
A szerelmespár korábban közösen jelent meg a Sziget Fesztivál első napján. Luca - aki igazán nem egy szégyenlős alkat -, ekkor a tőle megszokott szerelésben jelent meg, és színben is összeöltöztek a táncossal. Az énekesnőt ugyan sokat bántják az öltözködése miatt, de mint mondta, őt ez egyáltalán nem zavarja. Alacsony termete miatt hord ilyen összeállításokat, hogy optikailag nyújtsa az alakját. Szándékosan választ több számmal nagyobb nadrágokat, amelyeket a derekánál szűkít be, hogy még hangsúlyosabb legyen az oversize-hatás. Az alacsony derekú nadrágok pedig nemcsak a felsőtestét hosszítják optikailag, hanem lehetőséget adnak arra is, hogy megmutassa feszes hasát, amelyre rendkívül büszke. Berci ekkor a Blikknek nyilatkozva elárulta, a jövőben tervezi a lánykérést, amelyre a párja igent is mondana. Így tehát talán nemsokára újabb szintre léphet a pár kapcsolata.