„Olyan adósságba vernek, hogy a fal adja a másikat” - Molnár Anikó autóit is lefoglalhatják

Molnár Anikó OnlyFans-modellként keresi a kenyerét már évek óta, ám elmondása szerint a folytonos nehézségek miatt ez épphogy elég arra, hogy megéljen. Ráadásul az egykori villalakót lelkileg is nagyon megviseli, hogy a baj mindig csőstül jön, szóval úgy döntött, ennek véget vet. Molnár Anikó TikTok-oldalán teljesen kiakadt és kijelentette, külföldre költözik.

Molnár Anikó foglalkozását tekintve színésznő, de mivel Onlyfans modellként dolgozik, így egyedileg kell adóznia (Fotó: Polyák Attila)

A valóságshow sztár elmondása szerint mindent megtett, hogy tisztességesen fizesse az adót, amihez egy könyvelőt is felvett, aki viszont hatalmas hibát követett el. Így Anikó komoly bajba került, így nem csoda, hogy teljesen kiborult.

„Azt se tudom, hol kezdjem, én már csak röhögni tudok. Azt hiszem, hogy ma fogalmazódott meg bennem az a gondolat, ami nagyon régóta bennem van, de talán ma került fel a pont az i-re, hogy ezt az országot el kell hagyni. Innen el kell menni. Élhetsz akármilyen jogkövetően, tehetsz bármit, befizetheted a számláid időben, ahogy én szoktam, hogy megkapom, és befizetem. Minden egyes nap van valami, ami fejtörést okoz, és önhibámon kívül megoldást kell találnom rá. Egyszerűen én már azt mondom, hogy nekem erre nincs szükségem. De tényleg nincs. Minden nap van valami kib*szott sz*r. A mai nap is ilyen volt” – kezdte.

Arról még nem is beszéltem, hogy ugye adózol, majd egy vizsgálat folyamán kiderül, hogy a könyvelőd rossz adótanácsot adott, magyarul rosszul adóztatott. Ez az idegbaj pedig elhúzódik két évig, mert sok millió forintról van szó, és igazolható, hogy a könyvelő cseszte el a dolgokat, de nem tudod rajta számon kérni. Maximum elmehetsz egy polgári perre, fogadhatsz ügyvédet, végigcsinálhatsz egy tortúrát, de egyszerűen nincs erre törvény, nincs semmi arra, hogy helyetted elb*sznak valamit. Mossák kezeiket, és téged olyan adósságba vernek, hogy a fal adja a másikat

– részletezte a helyzetét.

Molnár Anikó kora ellenére úgy érzi, kétszer annyin van túl, mint a többi ember (Fotó: TV2)

Molnár Anikó könyvelője lelépett

És ha mindez nem lenne elég, még a könyvelő, aki egyben Anikó barátnője is volt, teljesen eltűnt, amikor kiderültek a fejlemények.

„Az ő tanácsa szerint adóztam, mert hogy ő utána járt, hogy hogyan kell adózni, és a többi, szóval halálosan nyugodt voltam. Hát kiderült, hogy nagyon rossz tanácsot adott, mert rossz adózási sávba sorolt be, tehát, most majd vár rám egy polgári per, ha nem sikerül megegyezni vele peren kívül” – mesélte.

Ráadásul ez a könyvelő még ismerősöm is volt, sőt, azt kell mondjam, hogy barátnőm volt, aki azóta elérhetetlen, a telefont sem veszi fel, sz*rik be az egészbe

– tette hozzá elkeseredetten.