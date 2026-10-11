Molnár Anikó borzasztó dilemmáról vallott: itt kell hagynia az édesanyját, ha külföldre költözik

Molnár Anikó könyvelője hibája miatt többmilliós tartozást halmozott fel az adóhivatal felé, amelynek egy részét ugyan már kifizette, de most szeretne megegyezni egykori barátnőjével, hogy ő is vállaljon felelősséget. Ez a procedúra már csaknem két éve húzódik, és még közel sincs vége, ami lelkileg nagyon megviseli Anikót. Emellett a napokban egy olyan levelet is kapott, miszerint egy 6 évvel ezelőtti, 19 ezer forintos tartozása több mint a tízszeresére nőtt, és le akarják foglalni a 10 milliós és a néhány százezres értékű autóját emiatt. Ezen a ponton pedig annyira betelt a pohár az egykori Nagy Ő-nél, hogy úgy érzi, itt az ideje, hogy megvalósítsa régi vágyát és külföldre költözzön. Csakhogy az anyukáját nem tudná magával vinni, ami komoly fejtörést okoz neki.

Molnár Anikó foglalkozása miatt a világon bárhonnan dolgozhat (Fotó: TV2)

Molnár Anikó munkája szerencsére megengedi, hogy a világ bármely pontjáról dolgozhasson, így most komolyan fontolóra vette, hogy megvalósítsa az álmát, és egy békés, napsütéses, tengerparti helyen éljen.

Olyan helyen akarok élni, ahol ezt az online munkát, az Onlyfans-t is tudom csinálni, de nem ismer senki. Nyilván a kommentelők a világ végén is elérnek, de nem érdekel. Azt szeretném, hogy akik körülöttem vannak, ne a másik ember nyomorából kapjanak erőt, hanem mindenki örüljön a másik boldogságának, és ha látják, hogy a másik bajban van, megkérdezik, mi a baj, tudunk-e segíteni. Szóval arra vágyom, hogy süssön a nap, nyugi legyen, tengerpart, meg pálmafák

– magyarázta Anikó.

„Ez már 20 évvel ezelőtt is bennem volt, már akkor is mondtam Fábry műsorában, hogy ilyen helyen szeretnék élni. És most valóban egyre komolyabban gondolkodom azon, hogy végre meg kellene tennem ezt a lépést. Kezd kicsit betelni a pohár most már” – tette hozzá.

Molnár Anikó kutyái és édesanyja miatt igyekszik minden nehézséget túlélni, de úgy érzi, kezd besokallni (Fotó: Instagram/Molnár Anikó)

Molnár Anikó anyukája nem mehet vele

Molnár Anikó édesanyja betegsége miatt kénytelen volt meghozni a nehéz döntést még az év elején, hogy egy otthon gondjaira bízza az ápolását, hiszen a közép-súlyos Alzheimere miatt ő maga már nem tudta kellő szakértelemmel ellátni ezt a feladatot. Épp emiatt azonban külföldre sem tudná magával vinni.

Tulajdonképpen semmi nem köt már ide anyun kívül. De ugye ő otthonban van, és a közép-súlyos Alzheimer végén jár már, szóval a szakemberek azt mondták, hogy neki már teljesen mindegy, hogy naponta megyek meglátogatni, havonta, vagy kéthavonta, mert mindent elfelejt. Így ha elmennék külföldre, akkor nyilván valamennyire ingáznék, de ő nem érzékelné, hogy nem vagyok itt

– mondta nehéz szívvel.