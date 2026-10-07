Itt tart most Molnár Anikó adóügye: „Perre viszem a dolgot”

Molnár Anikó TikTok-videójában akadt ki a minap, amikor megtudta, hogy egy 6 évvel ezelőtti tévé- és internetszolgáltatás miatt, amit még akkor lemondott, tartozása keletkezett, bár erről elmondása szerint sosem értesült, most több mint 200 ezer forintot próbálnak behajtani rajta, és az autóit is le akarják foglalni. Ő ezt azonban nem hagyta annyiban, és utánajárt az ügynek. A fejleményekről pedig az Origónak számolt be.

Molnár Anikó foglalkozása miatt kénytelen volt könyvelőt fogadni, ám akkor még nem tudta, hogy ebből mennyi problémája lesz (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó életében sajnos mostanság csőstül jönnek a gondok. Nem elég, hogy a könyvelője rossz adósávba sorolta, így milliós tartozása keletkezett, amit büntetőkamattal együtt kell megfizetnie, de még egykori barátnője is cserben hagyta, ami még inkább fáj neki.

„Nekem ez az évem maga a pokol eddig. Kezdődött azzal, hogy anyukámmal kapcsolatban meg kellett hoznom a döntést, hogy elhelyezem egy otthonban, ahol szakszerűen tudják ápolni, mivel középsúlyos Alzheimerben szenved. Ez lelkileg egy borzasztó nehéz időszak volt, és teljesen taccsra vágott, bár ezt kifelé nem igazán mutattam. Majd rehabilitációként elkezdtem kipakolni és felújítani a lakását, ami persze szintén nem egy egyszerű menet, ráadásul pénzügyileg is húzós, de a java csak ezután jött” – sorolta Anikó.

Kiderült, hogy a volt könyvelőm, aki jó ismerősöm és barátnőm volt, rosszul adóztatott, így a NAV-nak több milliós követelése van felém. Hozzáteszem, hogy követtem, amit ő, mint könyvelő mondott, hogy hogyan adózzak, mert elvileg utánajárt, én pedig percre pontosan utaltam minden negyedévben, amit kiszámolt. Nyilván az ember, hogyha felkér valakit, akár egy ügyvédet, vagy egy könyvelőt, akkor nem ellenőrizheti le mással, amit mond, mert ez a szakterülete. Viszont, amikor kiderült, hogy rosszul adóztatott, szerettem volna beszélni vele, hogy ez hogyan is van, kinek a hibája, gyakorlatilag emberileg azonnal megromlott a kapcsolat, nem nagyon vette fel a telefont és hasonlók. Végül írásban, egy e-mailben elismerte, hogy valóban ők rontották el

– folytatta.

Molnár Anikó édesanyja betegsége miatt került lelkileg padlóra év elején, azóta pedig sorra jönnek a gondok (Fotó: TV2)

Molnár Anikó a tartozás jó részét kifizette

Az egykori Nagy Ő ezek után kénytelen volt törleszteni a ráeső részt, de sajnos a történetnek még közel két év után sincs vége.