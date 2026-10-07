Itt tart most Molnár Anikó adóügye: „Perre viszem a dolgot”

Molnár Anikó TikTok-videójában akadt ki a minap, amikor megtudta, hogy egy 6 évvel ezelőtti tévé- és internetszolgáltatás miatt, amit még akkor lemondott, tartozása keletkezett, bár erről elmondása szerint sosem értesült, most több mint 200 ezer forintot próbálnak behajtani rajta, és az autóit is le akarják foglalni. Ő ezt azonban nem hagyta annyiban, és utánajárt az ügynek. A fejleményekről pedig az Origónak számolt be.
Molnár Anikó életében sajnos mostanság csőstül jönnek a gondok. Nem elég, hogy a könyvelője rossz adósávba sorolta, így milliós tartozása keletkezett, amit büntetőkamattal együtt kell megfizetnie, de még egykori barátnője is cserben hagyta, ami még inkább fáj neki.
„Nekem ez az évem maga a pokol eddig. Kezdődött azzal, hogy anyukámmal kapcsolatban meg kellett hoznom a döntést, hogy elhelyezem egy otthonban, ahol szakszerűen tudják ápolni, mivel középsúlyos Alzheimerben szenved. Ez lelkileg egy borzasztó nehéz időszak volt, és teljesen taccsra vágott, bár ezt kifelé nem igazán mutattam. Majd rehabilitációként elkezdtem kipakolni és felújítani a lakását, ami persze szintén nem egy egyszerű menet, ráadásul pénzügyileg is húzós, de a java csak ezután jött” – sorolta Anikó.
Kiderült, hogy a volt könyvelőm, aki jó ismerősöm és barátnőm volt, rosszul adóztatott, így a NAV-nak több milliós követelése van felém. Hozzáteszem, hogy követtem, amit ő, mint könyvelő mondott, hogy hogyan adózzak, mert elvileg utánajárt, én pedig percre pontosan utaltam minden negyedévben, amit kiszámolt. Nyilván az ember, hogyha felkér valakit, akár egy ügyvédet, vagy egy könyvelőt, akkor nem ellenőrizheti le mással, amit mond, mert ez a szakterülete. Viszont, amikor kiderült, hogy rosszul adóztatott, szerettem volna beszélni vele, hogy ez hogyan is van, kinek a hibája, gyakorlatilag emberileg azonnal megromlott a kapcsolat, nem nagyon vette fel a telefont és hasonlók. Végül írásban, egy e-mailben elismerte, hogy valóban ők rontották el
– folytatta.
Molnár Anikó a tartozás jó részét kifizette
Az egykori Nagy Ő ezek után kénytelen volt törleszteni a ráeső részt, de sajnos a történetnek még közel két év után sincs vége.
„Amikor kapsz a nyakadba egy ilyen sokmilliós tartozást önhibádon kívül, úgy, hogy mindig jogkövető ember voltál, akkor azért egy elég erős félelem lesz rajtad úrrá. Másrészt pedig hatalmas csalódás emberileg, hogy valaki, akiben évekig megbíztál, ismeri a hátteredet, mindent, egyszer csak elfordul tőled és cserben hagy, holott ő hibázott. Egyszerűen csak nem állt szóba velem, azután, hogy egy levélben leírta, hogy ezt valóban nem így kellett volna, hanem úgy, és ez a különbözet meg a késedelmi pótlékok, büntetések, amik még néhány milliót rádobnak az amúgy is nagy összegre” – mesélte.
Szóval ez az ügy még folyamatban van. Jelenleg ott tartok, hogy a háromnegyedét már kifizettem, ami a tényleges adókülönbözet volt, a maradék egy negyed pedig a büntetés és kamatok, ami nem lenne, ha normálisan adóztam volna. Úgyhogy most próbálok vele peren kívül megegyezni, hogy ezt rendezze ő, de ha nem hajlandó, akkor perre viszem a dolgot, de ez nekem azért is fájó, mert valóban nagyon jó barátnőm volt, tehát nem csak anyagilag, lelkileg is nagyon megterhelt
– vallotta be.
Molnár Anikó autóit is le akarják foglalni
Ha ez nem lenne elég, a napokban egy évekkel korábbi televíziós szolgáltatás miatt is kapott egy végrehajtói levelet, hogy 19 ezer forint tartozás után 235 ezret kell befizetnie, sőt az autóit is lefoglalják anélkül, hogy határidőt szabtak volna.
„Van két autóm, egy drága, 10 milliós, meg van egy olcsó kis rohangálós kocsim. És a levélben ott van mindkét autó rendszámmal együtt, hogy ők azt lefoglalják. És akkor így néztem, hogy mi a p*csa fog még jönni?” – magyarázta idegesen.
„De voltam a végrehajtónál és mondtam, hogy ha a kicsi kocsi fedezi a tartozásomat, akkor miért veszik bele a drága kocsit is? A házam nem kell? Aztán jött a hablaty, hogy a drága kocsi nem is annyit ér, mert fele áron számította be, amire kérdeztem, hogy hogy találták ki ezt az árat? Erre közölte, hogy megnézte a használtautó.hu oldalán. Mondom: »Uram, ebből az autóból kb. 5 darab van Magyarországon, a használtautón egy van fent, egy nyíregyházi, 10 millió forintért. Úgyhogy nem tudom, maga, hogy találta ki az 5 millió forintot, de ha tud ennyiért ilyen autót, akkor szóljon, mert én is veszek«” - idézte fel a beszélgetést.
Erre láttam, hogy zavarba jött. Mert az az igazság, hogy azt gondolják, hülye vagyok. Szőke, buta, onlyfans-es, k*rva, ez a bélyeg, és azt gondolják, hogy nem vagyok képben, de azért ennyire nem vagyok hülye. Már komolyan mondom, mindennek van egy határa. Szóval ebből az egészből nagyon elegem van, hogy nem hagynak nyugodtan élni. Ezért akarok elmenni innen
– jelentette ki.