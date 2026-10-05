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Molnár Gusztáv

502 nap józanság után megtörte a csendet Molnár Gusztáv: újra közel került a fiához

1 órája
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Drámai vallomást tett az újrakezdésről a Mokka stúdiójában a népszerű színész. A több mint 500 napja józan Molnár Gusztáv elárulta, hat év után végre újra beszél a fiával.
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Molnár Gusztávalkoholizmusfelépülésszínház

Ijesztően mélyről tért vissza a mindennapi életbe és a nyilvánosság elé Molnár Gusztáv. A népszerű színész a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol Váczi Gergővel és Proksa Szandrával beszélgetett az elmúlt másfél év küzdelmeiről és a teljes szemléletváltásáról. A művész élete radikális fordulatot vett, amellett, hogy hosszú ideje maga mögött hagyta a függőségét, ma már másoknak segít a talpra állásban, ráadásul a családi kapcsolatai is elindultak a gyógyulás útján. Bár nemrégiben egy évek óta húzódó bírósági ügyben jogerős büntetést kapott, ez a fordulat végül megnyitotta az utat a fia felé.

Molnár Gusztáv jó útra tért.
Molnár Gusztáv felesége mellett rálépett egy élhetőbb élet ösvényére (Fotó: Origo)

Molnár Gusztáv 502 napja józan

A színész büszkén mesélt arról, hogy 502 napja egyetlen csepp alkoholt sem fogyasztott, és semmilyen gyógyszert nem szed. Ma már tapasztalati segítőként dolgozik olyan emberekkel, akik súlyos bajban vannak – a szakmai határokat betartva. A tiszta fejjel töltött idő alatt arra is ráébredt, hogy problémái nem feltétlenül csak a korábbi szerhasználatból fakadnak. Molnár Gusztáv őszintén bevallotta, hogy az összeomlás szélén állt:

Nem tudom máshogy mondani, minthogy kegyelmet kaptam. Meghalhattam volna... Most van egy féléves kislányom, egy gyönyörű feleségem, szép helyen lakom, és minden reggel hálával ébredek fel

 – fogalmazott őszintén.

Életének egyik legérzékenyebb pontja a decemberben 14 éves, vízilabdázó fia. A színész elárulta, hogy idén lezárult a hat évig húzódó bírósági ügye, aminek két év felfüggesztett büntetés lett a vége. Bár szerinte az ítéletnek korábban kellett volna megszületnie – amikor a címlapokon szerepelt rossz állapotban –, a döntés után megrendítő fordulat történt: a fia megkereste őt.

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Hamarosan találkozhatnak

„Hat év után, másfél év józan élet és új család mellett ez a büntetés már se nekem, se a fiamnak nem használt. Ezután jött a nagy csavar: hetente beszélünk, hogy mennyire szeretjük egymást. Most az első fizikai találkozót egyeztetjük” – mondta meghatottan.

A józanság a karrierjére is jó hatással van. Létrehozta az Etika Labor nevű projektet, amellyel több előadásra készül. Till Attilával egy egyszereplős, társasjáték-színházi darabon dolgozik, ahol a közönség dönt a főhős morális határairól, míg Grecsó Krisztiánnal egy improvizatív produkciót készít elő. A felépülés során a saját felelősségét is belátta: „Nagyon sokáig azt gondoltam, hogy egy csodálatos fickó vagyok, akivel kiszúrt az élet. A felépülésben rájöttem, hogy megvan a saját felelősségem, nem vagyok annyira jó ember, ahogy gondoltam magamról” – zárta vallomását.

 

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