502 nap józanság után megtörte a csendet Molnár Gusztáv: újra közel került a fiához

Ijesztően mélyről tért vissza a mindennapi életbe és a nyilvánosság elé Molnár Gusztáv. A népszerű színész a TV2 Mokka című műsorának vendége volt, ahol Váczi Gergővel és Proksa Szandrával beszélgetett az elmúlt másfél év küzdelmeiről és a teljes szemléletváltásáról. A művész élete radikális fordulatot vett, amellett, hogy hosszú ideje maga mögött hagyta a függőségét, ma már másoknak segít a talpra állásban, ráadásul a családi kapcsolatai is elindultak a gyógyulás útján. Bár nemrégiben egy évek óta húzódó bírósági ügyben jogerős büntetést kapott, ez a fordulat végül megnyitotta az utat a fia felé.

Molnár Gusztáv felesége mellett rálépett egy élhetőbb élet ösvényére (Fotó: Origo)

Molnár Gusztáv 502 napja józan

A színész büszkén mesélt arról, hogy 502 napja egyetlen csepp alkoholt sem fogyasztott, és semmilyen gyógyszert nem szed. Ma már tapasztalati segítőként dolgozik olyan emberekkel, akik súlyos bajban vannak – a szakmai határokat betartva. A tiszta fejjel töltött idő alatt arra is ráébredt, hogy problémái nem feltétlenül csak a korábbi szerhasználatból fakadnak. Molnár Gusztáv őszintén bevallotta, hogy az összeomlás szélén állt:

Nem tudom máshogy mondani, minthogy kegyelmet kaptam. Meghalhattam volna... Most van egy féléves kislányom, egy gyönyörű feleségem, szép helyen lakom, és minden reggel hálával ébredek fel

– fogalmazott őszintén.

Életének egyik legérzékenyebb pontja a decemberben 14 éves, vízilabdázó fia. A színész elárulta, hogy idén lezárult a hat évig húzódó bírósági ügye, aminek két év felfüggesztett büntetés lett a vége. Bár szerinte az ítéletnek korábban kellett volna megszületnie – amikor a címlapokon szerepelt rossz állapotban –, a döntés után megrendítő fordulat történt: a fia megkereste őt.