Exkluzív életút interjú Molnár György Elefánttal: „Charlie leárulózott, amikor az Omegába mentem” – kulisszatitkokra derült fény, és a magánéletéről is először szólalt meg

Molnár György Elefánttal beszélgetni olyan, mintha az ember egyszerre nyitna ki egy régi fényképalbumot és egy zenetörténeti kulisszák mögötti naplót. A gitáros egészen kisgyerekként került színpadra, eredetileg azonban egyáltalán nem zenésznek készült. Édesanyja balettmester volt, így a család sokáig abban gondolkodott, hogy belőle is balettművész lesz. Innen indult az a pálya, amely végül az Omegáig vezetett.

Molnár György az Omega együttes legendás gitárosa (Fotó: MW Bulvár)

Balettáncosnak indult Molnár György Elefánt

Origo: Hogyan kezdődött minden? Mikor derült ki, hogy a színpad lesz az Ön világa?

Nagyon korán színpadra kerültem, konkrétan 3-4 éves koromban. Édesanyám balettmester volt, és azt szerette volna, ha balettművész lesz belőlem. Ettől fogva én voltam mindig a bemutató az ő balettóráin, de még a balettvizsgákon is én voltam a konferanszié. Végül azonban nem vettek fel a balettintézetbe, mert volt egy sérülésem, amit két nappal a felvételi vizsga előtt sikerült szereznem. Mondták, hogy majd jöjjek vissza jövőre. Ez már azonban nem történt meg.

Origo: A zene közben már ott volt az életében?

Igen. Párhuzamosan beírattak egy magán zongoratanárnőhöz, ahol tanultam zongorázni. És azért hagytam abba, mert kigyakoroltam szépen a darabot, majd amikor előadtam, a tanárnő mindig elaludt. Engem ez borzalmasan sértett, úgyhogy egy idő után mondtam, hogy én nem járok többet oda. Olyan 7-8 éves voltam, amikor ezt feladtam. Így indult a zenei előképzésem. A balettintézetbe nem vettek fel, a zongorázást abbahagytam, viszont felvettek az artistaképzőbe.

Origo: És ott hogyan lett a gitárból szerelem?