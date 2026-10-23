Exkluzív életút interjú Molnár György Elefánttal: „Charlie leárulózott, amikor az Omegába mentem” – kulisszatitkokra derült fény, és a magánéletéről is először szólalt meg

Molnár György Elefánttal beszélgetni olyan, mintha az ember egyszerre nyitna ki egy régi fényképalbumot és egy zenetörténeti kulisszák mögötti naplót. A gitáros egészen kisgyerekként került színpadra, eredetileg azonban egyáltalán nem zenésznek készült. Édesanyja balettmester volt, így a család sokáig abban gondolkodott, hogy belőle is balettművész lesz. Innen indult az a pálya, amely végül az Omegáig vezetett.
Balettáncosnak indult Molnár György Elefánt
Origo: Hogyan kezdődött minden? Mikor derült ki, hogy a színpad lesz az Ön világa?
Nagyon korán színpadra kerültem, konkrétan 3-4 éves koromban. Édesanyám balettmester volt, és azt szerette volna, ha balettművész lesz belőlem. Ettől fogva én voltam mindig a bemutató az ő balettóráin, de még a balettvizsgákon is én voltam a konferanszié. Végül azonban nem vettek fel a balettintézetbe, mert volt egy sérülésem, amit két nappal a felvételi vizsga előtt sikerült szereznem. Mondták, hogy majd jöjjek vissza jövőre. Ez már azonban nem történt meg.
Origo: A zene közben már ott volt az életében?
Igen. Párhuzamosan beírattak egy magán zongoratanárnőhöz, ahol tanultam zongorázni. És azért hagytam abba, mert kigyakoroltam szépen a darabot, majd amikor előadtam, a tanárnő mindig elaludt. Engem ez borzalmasan sértett, úgyhogy egy idő után mondtam, hogy én nem járok többet oda. Olyan 7-8 éves voltam, amikor ezt feladtam. Így indult a zenei előképzésem. A balettintézetbe nem vettek fel, a zongorázást abbahagytam, viszont felvettek az artistaképzőbe.
Origo: És ott hogyan lett a gitárból szerelem?
Az artistaképzőben kötelező volt mindenkinek, legalábbis az én csoportomnak egy hangszeren tanulnia. Engem ott trombitálni akartak megtanítani. De három hónap után egy egyenes hang nem jött ki a trombitán, annyira nem volt hozzá tehetségem. Aztán félrehívott a csoportvezető és kérdezte: „Gyurika, gitározni lenne kedved?” Mondtam, hogy megpróbálom. Mutatott nekem pár akkordot. Én leutánoztam, mint a kismajom, és annyit mondott rá: „Gyurika, ez jó.” Ez a három szó, a „Gyurika, ez jó” végigkísért az egész életemben a gitárral.
Így alakult meg az első zenekar
A következő években már nem volt kérdés, hogy a hangszer és a színpad felé viszi az út. Tinédzser korában megalakult az első zenekara, ráadásul olyan emberrel együtt, akivel évtizedekkel később is összekötötte a zene.
Akkoriban mindenki zenélt. Én hetedikes voltam, és lett nekünk is egy zenekarunk az osztálytársakkal, de főképpen idősebb iskolatársakkal. A Horváth Karcsi volt az egyik, akit ma Charlie néven ismerünk, és a Fábri Zoli, aki most Texasban, Houstonban él, és már nyugdíjasoknak a csendes éveit ropja. Hozzánk csapódott még egy srác, Albert Gábor. Baromi jó zenei érzéke volt, nagyon jól basszusgitározott, és jól is énekelt mellé. A Benzon Pistát pedig Charlie hozta, mint dobost. Így összeállt a kis zenekar, aminek az volt a neve, hogy Vulkán.
Origo: Volt olyan pillanat, amikor már akkor érezte, hogy ebből tényleg lehet valami?
Az egyik fellépésünkön a gitárszólómnál felpattant a közönség, és nyíltszíni tapsot kaptam. Ezt a zenekart később átkereszteltük Deccára.
Először elküldték őket, aztán mégis óriási siker lett
A fiatal zenészek ezután egy ifjúsági táborban próbáltak szerencsét. Elsőre azonban nemhogy nem kellett nekik a zenekar, még el is küldték őket.
Próbáltunk felvételizni a Balatonföldváron lévő Ifjúsági Expressz táborba, mert zenekart kerestek. Próbajátszáson voltunk, és úgy elzavartak bennünket, mint a huzat, hogy mi nyugati zenét játszunk. Mondtuk, hogy nem népdalokat játszunk, ez igaz. Így lehangoltan, lekókadt orral mentünk haza. Két nap múlva viszont csörgött a telefon, hogy pakoljunk azonnal, és menjünk vissza,
Origo: Mi történt közben?
Az ott lévő zenekari duóban összeverekedett a dobos meg a billentyűs, és eltört a dobos lába. Ettől fogva nem tudott dobolni. A billentyűs pedig nem vállalta egyedül a frontot. Így kerültünk vissza, és óriási sikerünk volt már az első este. Majd közölte velünk a táborvezető, hogy itt nyaral a családjával egy nagyon híres zeneszerző, és másnap meghallgat minket. Ő nem más volt, mint Nádas Péter, és a Nádas Gyuri volt, akit ő akkor a babakocsiban tolt.
Így került az Omegába – Charlie pedig leárulózta
Innen már csak egy lépés volt az Omega. Csakhogy Elefánt elmondása szerint nem éppen úgy történt a csatlakozása, ahogy azt kívülről gondolnánk. Sőt, a történetnek volt egy meglehetősen komoly következménye is: Charlie árulónak nevezte.
Az Omegások ott voltak a földvári táborban. Szeptemberben, amikor vége volt a nagy szerződésemnek, egyszer később jöttem haza, és mondta anyám: „Mit csináltál? Mert itt voltak az Omegások, és valami üzleti ügyben kerestek.” Másnap visszajöttek. Akkor jött a Lauksz, és mondta, hogy: „Csávókám, gyere le a próbára hozzánk, és hozd a gityódat is.” Én mondtam, hogy miért jöjjek én a próbára, és még hozzam a gityómat is? Azt mondta, hogy majd eljátszunk együtt egy-két számot. Nem értettem, miért akarja, mert hát volt nekik baromi jó gitárosuk, Kovasics Öcsi.
Origo: És mit mondtak, miért van szükségük Önre?
Azt mondta, hogy az Öcsi már abba akarja hagyni. Na, ez volt a kamu duma, mert ők iszonyatosan összevesztek vele igazából.
Origo: Ön pedig nem is akart feltétlenül Omegás lenni?
Nem volt annyira óhajom az Omegával játszani, mert idős embereknek tartottam őket. Olyan volt az egész színpad velük, mint egy halottasház, egyedül a Benkő Laci volt vidám. Nagyon furcsa társaság volt nekem, de lementem velük egy próbára.
És itt jött a konfliktus Charlie-val:
Miután befejeztük, összepakoltam a gityómat, és elindultam kifelé. Pont szembe jött velem Charlie. Hát ő rögtön nekem támadt. Nehéz volt elmagyarázni, hogy gitárral a hónom alatt miért jövök ki az Omega oroszlánbarlangjából. Addig-addig veszekedtünk, nem hagyta, hogy elmondjam: én csak el akartam menni, mert kíváncsi voltam. Nem hagyott szóhoz jutni, és a végén rávágtam: „Tudod mit? Elmentem az Omegába akkor!” És ő leárulózott.
Origo: Ezt Ön hogy viselte?
Nagyon rosszul. Akkoriban, ha valakinek azt mondták, hogy áruló, az nagyon nagy bántás és sértés volt.
Ekkor robbant be az Omega
Elefánt szerint az új tagok érkezésével az Omega színpadi világa is megváltozott. Nem csupán zenészek csatlakoztak a zenekarhoz, hanem egy egészen új energia érkezett a színpadra.
Ahogy én, a Mihály Tamás meg a Presser bekerültünk a bandába, lett a nagy robbanás. Mert attól kezdve mozgott a színpad. Ennél fogva aztán a többiek is feloldódtak.
Origo: Milyen volt akkoriban a rocksztárság? Ma egészen másképp képzeljük el ezt az életet.
Akkoriban egyedül rádió volt, meg egy televízióadó. De a szájhagyománynál jobb nem kell. Anyámmal és nagymamámmal laktam itthon. A fiúkkal pedig sokat jártunk bulizni. De igazából csak élveztük azt, hogy minden hétvégén Omega van, tánc, fiatalok.
Origo: Milyen volt a kapcsolat akkoriban az Omegásokkal?
A kapcsolatunk az együttessel abszolút baráti, haveri volt. Együtt jártunk mind bulizni, a Meckyn kívül, mert ő nem jöhetett, szigorú jegyese volt akkor: Barabás Zsuzsa.
Origo: Ha egy dolgot megváltoztathatna abból az időszakból, mi lenne az?
Egyszer, amikor kimentünk Angliába játszani, én felvetettem, hogy itt az idő, most vagy soha. És a többiek leszavaztak.
Origo: Ma már bánja, hogy akkor nem lépett?
Az ember utólag sok mindent másképp lát. De összességében azt gondolom, hogy minden úgy alakult, ahogy alakulnia kellett.
Kóbor János halála után kimondta: nincs többé Omega
Az Omega történetének egyik legfájdalmasabb fejezete Kóbor János halála volt. Elefánt korábban az Origónak is beszélt arról, milyen különleges kapcsolat fűzte Meckyhez: 1967 óta ismerte, vagyis több mint öt és fél évtizednyi közös emlék kötötte hozzá.
Origo: Hogyan tudta meg, hogy Kóbor János meghalt?
Felhívott Trunkos Andris, az Omega menedzsere. Én utána mondtam, hogy kész. Előtte egy évvel ráadásul meghalt a Benkő, és a Mihály Tamás is. Utána gyakorlatilag maradtunk ketten. És én mondtam, hogy kész, finító, nincs Omega.
Origo: Volt mégis egy utolsó alkalom, amikor színpadra álltak?
Egy búcsúkoncertre emlékszek az Őrségben. Én azt akkor nem szívesen csináltam, mert eléggé frissen voltam operálva, és nem voltam a legjobb színpadi formámban. Ez volt egy utolsó búcsú, amit Omegának hívtak.
Charlie-ról és a rocksztár életről is őszintén vallott
A történet különös fordulata, hogy miközben a pályája egyik legfontosabb döntésénél Charlie leárulózta, később ismét rendeződött közöttük a kapcsolat.
Charlie-val azóta nagyon jóban vagyunk. De eltelt húsz év, mire mi újra találkoztunk.
Origo: Mennyire volt nehéz összeegyeztetni a zenélést a családdal?
Az első házasságom azért is ért véget, mert hát nem sokat voltam otthon. De nem is volt sok lehetőségem otthon maradni. Így végül elváltunk. Az első feleségem Várszegi Éva volt a Generál együttesből. A második párkapcsolatomat nem ismerik, de onnan van egy lányom, és már egy ötéves unokám is.
Origo: És a jelenlegi családja?
A mostani feleségem Kiss Henrietta történész. Ő egy nagyon okos, kedves, nagyon szép nő. Tőle van két fiam, most fognak érettségizni, Zaránd és Álmos.
Origo: Ők viszik tovább a zenei vonalat?
A fiaim nem igazán zenélnek. Nem erre teremtette őket a jóisten.
A súlyos szívműtét után sem tette le a gitárt
Az elmúlt időszak azonban már nem a koncertekről, hanem a túlélésről és a felépülésről szólt. Elefánt egy évvel ezelőtt súlyos, nyolcórás nyitott szívműtéten esett át, amely után komplikációk is jelentkeztek. Lapunknak korábban arról beszélt, hogy azóta is lassú a felépülése.
Origo: Hogy van most? Sikerült már maga mögött hagynia azt, amin keresztülment?
Egy évvel ezelőtt volt a kettős szívműtétem, ami nagyon megviselt. Abból még mindig nem álltam fel. Bevittek az egyik kórházba műteni, és felébredtem a másikba. A Semmelweis Klinika intenzív osztályán szedtek össze. Nekik köszönhetem, hogy élek.
A zenét viszont ezek után sem tudta elengedni
A betegségem után se raktam le a gitárt. Most is itt van a kezemben, már írtam is egy dalt.
Ez talán mindennél többet elmond arról, hogy a zene számára nem egyszerűen egy szakma volt. Akkor is ott maradt mellette, amikor már nem a színpad, hanem a kórházi ágy volt az életének középpontjában.
Origo: Ha most visszanéz az egész életére, mire a legbüszkébb?
Mindenre. Az egész életutamra büszke vagyok. Nagyon szép volt, tartalmas. És ami nekem fontos volt, hogy más embereknek tudjak adni.
Origo: Van bármi, amit másképp csinálna?
Semmit nem csinálnék másképp. A betegségeket kihagynám.
Ezzel zárta az interjút – a sok megpróbáltatás ellenére mosolyogva – Molnár György Elefánt, az Omega legendás tagja, aki még mindig ugyanazzal a szenvedéllyel tartja a kezében a gitárt, mint ahogyan azt évtizedekkel ezelőtt először szólaltatta meg.