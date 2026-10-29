Az örökség című film egy idős férfi, Árpi bácsi történetét meséli el, aki minden pénzét egy nehéz sorsú fiatal lányra hagyja – ezt azonban a fiai nem nézik jó szemmel. A mozipremier kapcsán a főszereplőt alakító Mucsi Zoltán őszinte interjút adott a Film.hu-nak, amelyben azt is elárulta, milyen esetben vonulna vissza végleg a színészettől.

Őszintén nyilatkozott Mucsi Zoltán: ebben az esetben intene búcsút a színészkedésnek. Fotó: MTVA

Ingyen vállalta a szerepet Mucsi Zoltán Az örökségben

Az interjú során Mucsi Zoltán elárulta, hogy a stáb többi tagjával együtt előre rögzített fizetség nélkül, a nézőszámtól függő részesedésért dolgozott Tasnádi István filmjében.

Az előtte befektetett munka és az a három évtized, amióta ismerjük egymást Tasival.

- indokolta a döntést.

Azonban azt sem titkolta, hogy egészen a forgatás végéig óvatos maradt azzal kapcsolatban, hogy a film valóban elkészülhet-e. Miután ugyanis elkészült a 10 perces pilot belőle sokáig kétséges volt, hogy kap-e folytatást - végül a Vertigo Média állt be a produkció mögé.

Akkor lettem biztos benne, hogy elkészül ez a film, amikor leforgattuk az utolsó jelenetet, és kiszálltam a csónakból a Duna-parton.

Az interjú során azonban nemcsak a filmről esett szó. Mucsi Zoltán több mint száztíz filmben és sorozatban játszott, így felmerült az a kérdés is, hogy van-e még benne izgalom a forgatások előtt.

Ha már nem lesz bennem izgalom egy felvétel előtt, akkor abbahagyom a színészetet. Szerintem a pályatársaim kilencvenöt százaléka ugyanígy van ezzel. Ez nem múlik el. Ha igen, akkor szerintem ott baj van

- válaszolta a színész.