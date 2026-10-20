Nagy bejelentést tett az RTL: megszűnik az egyik ismert tévécsatornája

Január 21-én megszűnik a Muzsika TV, helyét pedig egy új szórakoztató csatorna, a PRIZMA veszi át az RTL Magyarország kínálatában – jelentette be kedden a médiavállalat. Az új adó saját gyártású magyar műsorokkal, hazai és nemzetközi sorozatokkal, valamint minden este filmekkel várja a televíziónézőket.

Megszűnik a Muzsika TV, helyét új csatorna veszi át

Fotó: wikipedia

A közleménye szerint a társaság a streaming- és digitális szolgáltatásainak fejlesztése mellett továbbra is kiemelt figyelmet fordít hagyományos televíziós csatornáira. A médiavállalat szerint a lineáris televíziózás továbbra is jelentős közönséget ér el, ezért folyamatosan fejlesztik a csatornakínálatot.

Ennek részeként indul el 2027. január 21-én a PRIZMA, amely a Muzsika TV helyét veszi át.

Ezek a műsorok érkeznek a Muzsika TV helyére

A tájékoztatása szerint a PRIZMA elsősorban könnyed szórakoztató tartalmakat kínál majd. A csatorna műsorán a médiavállalat korábban bemutatott saját gyártású produkciói mellett népszerű hazai és külföldi sorozatok is helyet kapnak.

A magyar műsorok között szerepel majd Az Árulók, a Házasodna a gazda, a Pokoli rokonok és a Drága örökösök. A nemzetközi sorozatok közül a Chicago Med, a Brown atya és a Szellemekkel suttogó is bekerül a kínálatba. A csatorna emellett minden este filmeket sugároz majd.

Az RTL a hagyományos televíziózásban is fejleszt

A médiavállalat közleményében hangsúlyozta, hogy a PRIZMA elindítása a teljes tartalmi kínálat fejlesztésének része. Az RTL főcsatornája, tematikus csatornái és az RTL+ streamingplatform különböző nézői igényeket szolgálnak ki. A társaság célja, hogy a digitális szolgáltatások fejlesztése mellett a hagyományos televíziós piacon is bővítse kínálatát.

A PRIZMA 2027. január 21-én kezdi meg sugárzását, és ettől az időponttól a Muzsika TV helyét foglalja el az RTL Magyarország csatornaportfóliójában.