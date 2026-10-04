Soha nem múló fájdalmáról vallott Nagy Adri: "Váratlanul elment a baba"

Kecskeméten nőtt fel, és már kislányként arról ábrándozott, egy nap énekesnő lesz, később pedig arról is, hogy harmincévesen édesanya. Nagy Adri mindössze 17 éves volt, amikor elindult Budapestre szerencsét próbálni: itt érettségizett le, majd egyedül, egy albérletben kezdte meg a felnőtt életet.

Élete legnagyobb veszteségéről mesélt Nagy Adri / Fotó: Szabolcs László

A karrierjéről és élete nagy veszteségéről mesélt Nagy Adri

13-14 éves voltam, amikor a szüleim elváltak. Egy kamasz lánynak önmagában sem könnyű ez az időszak, hát még akkor, amikor a család is szétesik körülötte. Én az édesanyámmal maradtam Kecskeméten, édesapám Budapesten kezdett új életet. Egy ideig ingáztam a két város, a két szülőm között, de egyszer csak azt éreztem, ezt nem lehet a végtelenségig folytatni. Ekkor döntöttem úgy, hogy a karrierem miatt Budapesten kezdek új életet. Egyedül, albérletben

- mesélte a story.hu-nak Adri, aki az érettségi után egy budapesti önkormányzatnál közbeszerzési asszisztensként dolgozott, hétvégente pedig énekelt és fellépett. Hozzátette, eleinte igen könnyen elköltötte a megkeresett pénzt, idővel viszont megtanult félretenni és spórolni.

Az országos ismeretséget a Szinglik éjszakája című film dala hozta meg számára, majd ezt követte a Megasztár. Az ajtók ezután sorra nyíltak ki előtte: jött a Jóban Rossz­ban sorozat Betty Tanakis-szerepe és a televíziós műsorvezetés is. A karrier mellett azonban a család is fontos szerepet töltött be az életében és az álmaiban egyaránt.

Nagy álmom volt, hogy 30 éves korom előtt legyek édesanya, ez majdnem sikerült. Harmincéves voltam, amikor megszületett Benedek. És ezzel egy új korszak kezdődött az életemben. Soha nem szerettem volna választani a karrier és az anyaság között. Soha nem gondoltam, hogy valamelyikről le kell mondanom a másikért

- árulta el az énekesnő, aki immár tíz éve él boldog házasságban, és bár ritkán beszél a családjáról, ezúttal kivételt tett.

A fiunk kiköpött hasonmásom, akaratos, talpraesett, önálló kis pasi. Persze amikor két erős akarat ütközik, az nem egyszerű. Időnként van harcunk egymással, de ezt mindig nagyon viccesen élem meg. Én például dupla Bak vagyok, nekem még az aszcendensem is Bak, ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon makacs vagyok. Nekem nem lehet azt mondani, hogy kék az ég, ha én ezt zöldnek látom

- ecsetelte Adri.