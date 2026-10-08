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Kubatov Gábor ismét az ultráknak üzent

nana patekar

A fia jelentette be a hírt: 75 éves korában elhunyt a veterán színész

1 órája
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75 éves korában elhunyt a veterán színész, aki az indiai mozi egyik legismertebb arca volt. Nana Patekar összetett, gyakran labilis karakterek megformálásáról vált ismertté, a karrierje során pedig három nemzeti filmdíjat is átvehetett. A színészre a hírek szerint csütörtökön, a kora reggeli órákban eszméletlen állapotban találta rá az otthonában, az életét pedig már a kórházban sem sikerült megmenteni. A temetésére csütörtök este kerül sor teljes állami tiszteletadással a nyugat-indiai Pune városában található farmházában.
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nana patekarindiai színészszínészelhunyt

A fia, Malhar jelentette be, hogy elhunyt a veterán indiai színész, Nana Patekar. Az indiai mozi egyik legismertebb arca a karrierje során három nemzeti filmdíjat nyert el, és az összetett, gyakran labilis karakterek megformálásáról vált ismertté. Kiemelkedő alakja volt továbbá a maráthi nyelvű mozinak és színháznak is.

Bollywood actor Nana Patekar poses for photographs during the premiere of the Indian Hindi-language emotional drama film 'Vanvaas' in Mumbai on December 20, 2024. (Photo by Sujit JAISWAL / AFP)
Elhunyt a legendás indiai színész, Nana Patekar / Fotó: SUJIT JAISWAL / AFP

Elhunyt a legendás indiai színész, Nana Patekar

A sztárra a hírek szerint csütörtökön, a kora reggeli órákban eszméletlen állapotban találtak rá az otthonában Goában, majd ezt követően kórházba szállították. Dr. Shekhar Salkar, a kórház egyik munkatársa úgy nyilatkozott, a színészt 45 percen át próbálták újraéleszteni, ám sajnálatos módon nem jártak sikerrel.

A maharashtrai kormány közlése szerint Patekar temetésére csütörtök este kerül sor teljes állami tiszteletadással a nyugat-indiai Pune városában található farmházában, mialatt Narendra Modi miniszterelnök is tisztelgett a színész emléke előtt, méltatva annak sokoldalúságát és szókimondó személyiségét.

Patekar olyan karaktereket ábrázolt, amelyek generációk emlékezetébe vésődtek be

– írta Modi az X-en (korábban Twitter), hozzátéve, a sztár halála hatalmas űrt hagyott maga után a művészvilágban.

Patekar 1978-ban debütált a Gaman című filmben, majd ezt követően számos kisebb szerepet játszott el. Az intenzitást, amelyet a képernyőn tanúsított, nehéz volt nem észrevenni, így nem meglepő módon hamarosan szerepet kapott a Parinda című filmben 1989-ben, amivel egész Indiában közismertté vált. A gengszter, Anna megformálásáért elnyerte az első Nemzeti Filmdíját és a Filmfare-díjat is. A 1990-es években is számos emlékezetes karaktert játszott el, mialatt a maráthi és a hindi színháznak is befolyásos alakja volt - írja a BBC.

Patekar az aktivizmusáról is ismert volt, és nem finomkodott a szavaival, amikor a mindenkori kormányt, a minisztereket és a politikájukat kritizálta nyilvánosan. A pályafutása emellett a botrányoktól sem volt mentes: 2018-ban Tanushree Dutta színésznő szexuális zaklatással vádolta meg egy egy évtizeddel korábbi filmforgatáson történt állítólagos incidens miatt, ami elősegítette az indiai #MeToo mozgalom elindítását. Patekar tagadta ezeket a vádakat, az ügyet pedig később bizonyítékok hiányában lezárták.

 

 

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