A fia jelentette be a hírt: 75 éves korában elhunyt a veterán színész

A fia, Malhar jelentette be, hogy elhunyt a veterán indiai színész, Nana Patekar. Az indiai mozi egyik legismertebb arca a karrierje során három nemzeti filmdíjat nyert el, és az összetett, gyakran labilis karakterek megformálásáról vált ismertté. Kiemelkedő alakja volt továbbá a maráthi nyelvű mozinak és színháznak is.

Elhunyt a legendás indiai színész, Nana Patekar / Fotó: SUJIT JAISWAL / AFP

Elhunyt a legendás indiai színész, Nana Patekar

A sztárra a hírek szerint csütörtökön, a kora reggeli órákban eszméletlen állapotban találtak rá az otthonában Goában, majd ezt követően kórházba szállították. Dr. Shekhar Salkar, a kórház egyik munkatársa úgy nyilatkozott, a színészt 45 percen át próbálták újraéleszteni, ám sajnálatos módon nem jártak sikerrel.

A maharashtrai kormány közlése szerint Patekar temetésére csütörtök este kerül sor teljes állami tiszteletadással a nyugat-indiai Pune városában található farmházában, mialatt Narendra Modi miniszterelnök is tisztelgett a színész emléke előtt, méltatva annak sokoldalúságát és szókimondó személyiségét.

Patekar olyan karaktereket ábrázolt, amelyek generációk emlékezetébe vésődtek be

– írta Modi az X-en (korábban Twitter), hozzátéve, a sztár halála hatalmas űrt hagyott maga után a művészvilágban.

Patekar 1978-ban debütált a Gaman című filmben, majd ezt követően számos kisebb szerepet játszott el. Az intenzitást, amelyet a képernyőn tanúsított, nehéz volt nem észrevenni, így nem meglepő módon hamarosan szerepet kapott a Parinda című filmben 1989-ben, amivel egész Indiában közismertté vált. A gengszter, Anna megformálásáért elnyerte az első Nemzeti Filmdíját és a Filmfare-díjat is. A 1990-es években is számos emlékezetes karaktert játszott el, mialatt a maráthi és a hindi színháznak is befolyásos alakja volt - írja a BBC.

Nana Patekar : ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांचे निधन, वयाच्या ७५ व्या वर्षी गोव्यात अखेरचा श्वास https://t.co/JQSp95odr5 — Maharashtra Times (@mataonline) October 8, 2026