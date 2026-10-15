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Natalie Portman

40 felett vállaltak gyermeket! Több híresség életében is különleges év 2026

14 perce
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Sokan úgy gondolják, hogy negyven felett nem érdemes gyermeket vállalni, a hírességek azonban ennek az ellenkezőjét támasztják alá. Natalie Potman, Anne Hathaway és még sokan mások büszkén vállalják, hogy 40 felett is jól áll nekik a terhesség.
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Natalie PortmanLady Gagavárandós

Egyre több világsztár bizonyítja, hogy a családalapításnak nem feltétlenül kell a húszas vagy a harmincas évekre esnie. 2026-ban több ismert színésznő és énekesnő életében is fontos mérföldkő a gyermekvállalás: van, aki negyven felett lett édesanya, más most várja a család legújabb tagját, és olyan is akad, aki béranya segítségével vált szülővé. Natalie Portman, Anne Hathaway, Ciara, Hilary Swank és Kaley Cuoco története is azt mutatja, mennyire különböző életutak vezethetnek az anyasághoz.

Natalie Portman 45 évesen várta harmadik gyermekét, aki szeptemberben született meg.
 Natalie Portman 45 évesen várta harmadik gyermekét, aki szeptemberben született meg (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

Natalie Portman várandósan is gyönyörű volt

A későbbi gyermekvállalás mögött mindenkinél más történet húzódik meg. Egyesek már többgyermekes szülőként örülnek az újabb babának, mások hosszú várakozás után élhetik át először az anyaságot, és vannak, akik a családalapítás során más lehetőségeket is igénybe vesznek. Lady Gaga például béranya segítségével köszönthette első gyermekét, míg Hilary Swank korábban ikreknek adott életet, most pedig ismét babát vár.

Lady Gaga kislányát béranya hordta ki.
Lady Gaga kislányát béranya hordta ki (Fotó: AFP / APA-PictureDesk)

Lady Gaga gyermekét béranya horda ki

A hírességek történetei azért is keltenek nagy érdeklődést, mert a rajongók a vörös szőnyeges eseményeken és a közösségi oldalakon keresztül is bepillantást nyerhetnek életük egyik legszemélyesebb időszakába.

A galériában felsorolt történetek jól mutatják, hogy a családalapítás mindenkinél máskor és más körülmények között válik valósággá. A sztárok közül többen negyven felett vállaltak újabb gyermeket, mások pedig most élik át először vagy ismét az anyaság különleges időszakát. Egy biztos: 2026 többük számára is életre szóló, örömteli változásokat hozott.

Anne Hathaway terhes
Natalie Portman terhes
Golden Globe Awards 2023: Arrivals
Kaley Cuoco terhes
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Horányi Juli
Galéria: 40 felett várandós sztárok
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A 40 éves Lady Gaga és vőlegénye, Michael Polansky első gyermeke június 9-én született meg béranya segítségével; a kislány a Rose Bean Polansky nevet kapta

 

 

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