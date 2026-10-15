40 felett vállaltak gyermeket! Több híresség életében is különleges év 2026

Egyre több világsztár bizonyítja, hogy a családalapításnak nem feltétlenül kell a húszas vagy a harmincas évekre esnie. 2026-ban több ismert színésznő és énekesnő életében is fontos mérföldkő a gyermekvállalás: van, aki negyven felett lett édesanya, más most várja a család legújabb tagját, és olyan is akad, aki béranya segítségével vált szülővé. Natalie Portman, Anne Hathaway, Ciara, Hilary Swank és Kaley Cuoco története is azt mutatja, mennyire különböző életutak vezethetnek az anyasághoz.

Natalie Portman 45 évesen várta harmadik gyermekét, aki szeptemberben született meg (Fotó: Northfoto / NORTHFOTO)

Natalie Portman várandósan is gyönyörű volt

A későbbi gyermekvállalás mögött mindenkinél más történet húzódik meg. Egyesek már többgyermekes szülőként örülnek az újabb babának, mások hosszú várakozás után élhetik át először az anyaságot, és vannak, akik a családalapítás során más lehetőségeket is igénybe vesznek. Lady Gaga például béranya segítségével köszönthette első gyermekét, míg Hilary Swank korábban ikreknek adott életet, most pedig ismét babát vár.

Lady Gaga kislányát béranya hordta ki (Fotó: AFP / APA-PictureDesk)

Lady Gaga gyermekét béranya horda ki

A hírességek történetei azért is keltenek nagy érdeklődést, mert a rajongók a vörös szőnyeges eseményeken és a közösségi oldalakon keresztül is bepillantást nyerhetnek életük egyik legszemélyesebb időszakába.