Németh Lajos baljós bejelentést tett kora reggel

Németh Lajos a Mokka ma reggeli adásának vendégeként beszélt arról, milyen időjárás várható a következő napokban. A meteorológus szerint napközben még napsütésben lehet részünk, a hőmérséklet azonban már jóval elmarad a korábbi, 25 fok körüli értékektől.
Németh Lajos hajnali fagyra hívja fel a figyelmet
Már csak egy kis ideig élvezhetjük a naposabb időjárást, amiről Németh Lajos így számolt be:
Ezen a héten visszatér a vénasszonyok nyara. Viszont már nem 20 és 25 fok között, csak olyan 16 és 20 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk majd
– mondta. A meteorológus szerint tehát kellemesebb, naposabb napok következnek, de az időjárás már egyértelműen az ősz felé fordul.
„Ami már emlékezte az őszre, hogy hajnali fagyokkal kell számolni, még két méter magasságban is. Majd szerdától lesznek olyan helyek, főleg az ország keleti részén, ahol mínusz kettő fok is előfordulhat” – figyelmeztetett Németh Lajos, aki szerint nem szabad kiindulni, a napközbeni kellemesebb időjárásból.
A következő napokban tehát még jó részt napos idő várható, de a hajnali órákban néhány ködfolt is megjelenik. A hajnali fagyokat javaslom, vegyék komolyan
– fogalmazott a meteorológus, majd egy szomorú tényt is közölt: „Egy biztos, a 25 fok körüli időjárás az nem tér vissza” – jelentette ki Németh Lajos. Vagyis a vénasszonyok nyara még tartogat kellemes, napos órákat, de a reggelek már egyértelműen jelzik: megérkezett az ősz.