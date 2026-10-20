Teljesen kivetkőzött magából a világsztár, rá sem lehet ismerni

A People beszámolója szerint az Independent Film Company október 19-én mutatta be Nicolas Cage új filmjének előzetesét. A 62 éves színész karaktere egy olyan merevlemezt keres, amely állítása szerint terhelő információkat tartalmaz a CIA-ról.

Göndör fekete parókában sokkolta rajongóit Nicolas Cage. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Fekete paróka és óriási szemüveg: így fest Nicolas Cage új szerepében

A cselekmény egyetlen feszült éjszaka alatt játszódik egy kisvárosi étteremben. A hivatalos ismertető alapján szélhámosok, titkokat őrző alkalmazottak és törvényen kívül működő szövetségi ügynökök kerülnek szembe egymással.

Cage szereplője az étterem dolgozóival, köztük Justin Long karakterével fog össze, miközben a helyzet egyre erőszakosabbá válik. A film további szereplői között van Shelley Hennig, Lauren German, Ravi Patel és Brandon Mychal Smith is.

A thrillert Ken Sanzel írta és rendezte, aki korábban a 2019-es Kill Chain című filmen már együtt dolgozott Cage-dzsel. A Best Pancakes in the County ősszel kerül a közönség elé.