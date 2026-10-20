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nicolas cage

Teljesen kivetkőzött magából a világsztár, rá sem lehet ismerni

50 perce
Olvasási idő: 3 perc
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Fekete, göndör parókával, hatalmas szemüveggel és feltűnő öltönyben alakít bűnözőt Nicolas Cage a Best Pancakes in the County című thrillerben. A történet egy országúti étteremben kibontakozó, fegyveres összecsapás körül forog.
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nicolas cageszemüvegfilm

A People beszámolója szerint az Independent Film Company október 19-én mutatta be Nicolas Cage új filmjének előzetesét. A 62 éves színész karaktere egy olyan merevlemezt keres, amely állítása szerint terhelő információkat tartalmaz a CIA-ról.

nicolas cage
Göndör fekete parókában sokkolta rajongóit Nicolas Cage. Fotó: LISA O'CONNOR / AFP

Fekete paróka és óriási szemüveg: így fest Nicolas Cage új szerepében

A cselekmény egyetlen feszült éjszaka alatt játszódik egy kisvárosi étteremben. A hivatalos ismertető alapján szélhámosok, titkokat őrző alkalmazottak és törvényen kívül működő szövetségi ügynökök kerülnek szembe egymással.

Cage szereplője az étterem dolgozóival, köztük Justin Long karakterével fog össze, miközben a helyzet egyre erőszakosabbá válik. A film további szereplői között van Shelley Hennig, Lauren German, Ravi Patel és Brandon Mychal Smith is.

A thrillert Ken Sanzel írta és rendezte, aki korábban a 2019-es Kill Chain című filmen már együtt dolgozott Cage-dzsel. A Best Pancakes in the County ősszel kerül a közönség elé.

 

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