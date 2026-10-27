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noah wyle

A Vészhelyzet sztárja lett a világ legszexibb férfija – fotó

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Először azt hitte, megtréfálták, amikor közölték vele, milyen elismerést kap. Noah Wyle 55 évesen lett a People világ legszexibb férfija, a színészt végül felesége győzte meg arról, hogy valóban megérdemli a címet.
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noah wylevészhelyzetszínész

A People portréja szerint Noah Wyle hitetlenkedve fogadta, hogy őt választották a világ legszexibb férfijának. Felesége, Sara azonban emlékeztette arra, hogy nemcsak színészként, hanem férjként és apaként is példamutatónak tartja.

Noah Wyle
Noah Wyle lett a legszexibb férfi, de otthon továbbra is ő mosogat. Fotó: Robert Trachtenberg/NBC / Zuma

Noah Wyle először tréfának hitte az elismerést

A színész a kilencvenes években, a Vészhelyzet fiatal Dr. Cartereként vált világhírűvé. Akkoriban kollégáival, köztük George Clooneyval már szerepelt a magazin legvonzóbb férfiakat bemutató különszámában, a főcímet azonban csak most kapta meg.

Wyle karrierjének újabb lendületet adott A Pitt, amelyet saját megfogalmazása szerint élete második nagy áttörésének tekint. Az orvosi sorozat harmadik évada januárban érkezik az HBO Maxra, alakításáért pedig két egymást követő évben is Emmy-díjat kapott.

A színész elmondása szerint gyermekei meglepetéssel és humorral fogadták a hírt. Fia arra figyelmeztette, hogy az elismerés újabb támadásokat is hozhat, idősebb lánya pedig várhatóan még évtizedekig ugratni fogja miatta.

US actor Noah Wyle attend the Television Academy's Inaugural Televerse Festival at JW Marriott LA Live in Los Angeles on August 15, 2026. (Photo by Chris Delmas / AFP)
Így néz ki most a Vészhelyzet sztárja. Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Noah Wyle otthon reggelit készít, mosogat, ruhát hajtogat és kutyát sétáltat. A boldog házasság egyik titkának a humort tartja, feleségéről pedig azt mondta, mindig tudja, milyen szavakkal nyugtassa meg a nehéz pillanatokban.

A színész három gyermek édesapja. Felidézte, hogy első fia megszületése után értette meg igazán, hogy többé nem önmaga áll élete középpontjában – ez a felismerés is közrejátszott abban, hogy annak idején távozott a Vészhelyzetből.

 

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