A Vészhelyzet sztárja lett a világ legszexibb férfija – fotó

A People portréja szerint Noah Wyle hitetlenkedve fogadta, hogy őt választották a világ legszexibb férfijának. Felesége, Sara azonban emlékeztette arra, hogy nemcsak színészként, hanem férjként és apaként is példamutatónak tartja.

Noah Wyle lett a legszexibb férfi, de otthon továbbra is ő mosogat. Fotó: Robert Trachtenberg/NBC / Zuma

Noah Wyle először tréfának hitte az elismerést

A színész a kilencvenes években, a Vészhelyzet fiatal Dr. Cartereként vált világhírűvé. Akkoriban kollégáival, köztük George Clooneyval már szerepelt a magazin legvonzóbb férfiakat bemutató különszámában, a főcímet azonban csak most kapta meg.

Wyle karrierjének újabb lendületet adott A Pitt, amelyet saját megfogalmazása szerint élete második nagy áttörésének tekint. Az orvosi sorozat harmadik évada januárban érkezik az HBO Maxra, alakításáért pedig két egymást követő évben is Emmy-díjat kapott.

A színész elmondása szerint gyermekei meglepetéssel és humorral fogadták a hírt. Fia arra figyelmeztette, hogy az elismerés újabb támadásokat is hozhat, idősebb lánya pedig várhatóan még évtizedekig ugratni fogja miatta.

Így néz ki most a Vészhelyzet sztárja. Fotó: CHRIS DELMAS / AFP

Noah Wyle otthon reggelit készít, mosogat, ruhát hajtogat és kutyát sétáltat. A boldog házasság egyik titkának a humort tartja, feleségéről pedig azt mondta, mindig tudja, milyen szavakkal nyugtassa meg a nehéz pillanatokban.

A színész három gyermek édesapja. Felidézte, hogy első fia megszületése után értette meg igazán, hogy többé nem önmaga áll élete középpontjában – ez a felismerés is közrejátszott abban, hogy annak idején távozott a Vészhelyzetből.