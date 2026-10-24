Növényi Norbert fia a szüleiről mesélt: "Pszichológiai problémát idéztek bennem"

Ifjabb Növényi Norbert: „Ez a csávó pedig fenyegette, hogy megöli, megveri…”

Ifjabb Növényi Norbert most a Beköltözve Hajdú Péterhez legfrissebb epizódjában mesélt gyermekkoráról, ami finoman szólva sem volt egy fáklyásmenet. A történetet nagyjából ott indítja, hogy az édesapja és az édesapja elváltak és jött a „nevelőapa”, aki: „Édesanyám összejött ezzel a csávóval. Ez a csávó egy h*lye volt.”

Verte a muteromat. Nem tudta kezelni anyukámat, akinek szintén megvannak a maga problémái.

„Annyi minden volt ott… Közben anyu elveszítette a munkáját. Ez a csávó pedig fenyegette, hogy megöli, megveri… ezért úgy volt vele, hogy el kell innen mennünk a fenébe. Szóval anyum kiköltözött” – idézte fel nehéz gyermekkora emlékeit a fiatal sportoló. Ifjabb Növényi ezután kitért édesapjára is, aki ellen akkoriban indítottak büntetőeljárást adócsalás gyanújával. (Az ügyben végül 2019-ben elmarasztaló ítélet született - a szerk.) „Közben a fateromnak elkezdődtek a dolgai, a jogi ügyei itthon. Teljesen padlóra ment. Én pedig azt láttam és olvastam mindenhol, hogy ez történik, meg az történik.”

Gyerekként még nem értettem, hogy az újságok összevissza beszélnek.

„Most már tudom, ha nem a jó újságíróval beszélsz, és nem szólsz rájuk, hogy ezt, meg ezt, meg ezt akarod látni, akkor f.szságokat írnak” – magyarázta Hajdú Péter műsorának felvételén Ifjabb Növényi Norbert.

Ifjabb Növényi Norbert nem kertelt. Kimondta, amit a szüleiről gondol (Fotó: YouTube)

„Ezzel pedig egy pszichológiai problémát idéztek bennem…”

A sportoló élete az Angliába költözés után kezdett jóra fordulni, bár eleinte ott sem volt kolbászból a kerítés. „Igazából akkor lett nagyon nehéz, amikor kiköltözünk Angliába. Mert nem nagyon volt pénzünk… Először anyu ment ki, mer voltak kint ismerősi. Elrendezett kint mindent, aztán én mentem és a tesóim is jöttek. Előtte egy időre én a faterhoz költöztem… Hat, vagy hét hónap telt el így a költözésem előtt.”

Anyut ezután már nem érdekelték a fenyegetések. Ha jól tudom, a fickó ezután ment börtönbe is valamiért

– mondta a Frizbi TV stúdiójában az MMA harcos, aki ezt követően ismét felhozta édesapját, majd tett egy súlyos kijelentést is a szüleivel kapcsolatban. „Édesapám is hozott rossz döntéseket. És ne felejtsük el, hogy három gyermeke van, három különböző nőtől. Persze, felnézek rá a sportban nyújtott professzionitása miatt. Mert, amit elért, az nagyon komoly.”

De nem azon az úton akarok járni a magánéletemben, amin ő járt.

„Az a lényeg, hogy egyik szülőm sem úgy kezelte a szituációkat, ahogyan kellett volna. Ezzel pedig egy pszichológiai problémát idéztek bennem…” - mondta ki kamerák előtt ifjabb Növényi Norbert.