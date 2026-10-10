Exkluzív interjú – Nyertes Zsuzsa az Origónak beszélt az elmúlásról: „Vajon hány nyár van még hátra?”

Nyertes Zsuzsa nagymamaként újabb csodálatos impulzust kapott az élettől (Fotó: Bors)

Origo: Miből meríti ezt a belső békét és kiapadhatatlan energiát?

Ny. Zs: Vallásos nevelést kaptam, édesapám anyukája rendkívül hívő asszony volt, tőle kaptam az alapokat, voltam elsőáldozó és bérmálkoztam is. Ha bármi gond nyomja a lelkemet, a legnagyobb megnyugvást az jelenti, ha betérhetek egy templomba imádkozni.

De itthon is imával alszom el és imával ébredek: a Miatyánk és az Üdvözlégy repít álomba. Megköszönöm a Jóistennek, hogy szép napom volt, hogy nem történt tragédia, hogy egészséges vagyok, és egészségesek azok, akiket szeretek – a családom, a kollégáim és a barátaim. És bár édesanyám már betegeskedik, hálás vagyok, hogy a memóriája tökéletes, a demenciának még a közelében sem jár. Minden úgy van jól, ahogy van. A kortársaimnak is csak azt tudom tanácsolni, a jelenben éljenek, ne a múltban vagy a jövőben. A mai napot kell megtölteni tartalommal, értékkel és szeretettel.

A drámai újjászületés és a rúdtánc

Origo: Nyertes Zsuzsa nevét hallva a közönségnek a derű, a könnyedség jut eszébe. Ám úgy tudom, a pályájának a „B oldalán” megtalálták a mély, drámai feladatok is.

Ny. Zs: Valóban így van, és ez fantasztikus érzés! A pályám későbbi szakaszában a rendezők végre mertek drámai feladatokat is bízni rám. Kezdődött a A torockói menyasszonnyal, amit Bodrogi Gyulával játszottunk – ez egy lírai, mély tónusú darab volt. Aztán több mint tizenöt évig alakítottam A néma levente Zíliáját az Éless-Színben, játszottam drámai szerepet a Hollywoodi mesékben, és Oszter Sándor oldalán a Márai-féle Kassai polgárokban én voltam a feleség.

Különleges filmes felkérést kapott

De a legváratlanabb felkérés három évvel ezelőtt ért, Korom Anna filmrendező megkeresett a vizsgafilmjével, a Diamond Beautyval. Egy testképzavaros, VII. kerületi nőt, Máriát kellett megformálnom – egy kőkemény drámai alakítást. Megkértem az Annát, ne tisztelje sem a koromat, sem a pályán eltöltött éveimet. Kezeljen úgy, mint egy kezdő színésznőt, és addig vegyük újra a jelenetet, amíg nem a legjobbat hozom ki magamból.

A kisjátékfilm hatalmas sikert aratott, számos nemzetközi díjat nyert. Májusban pedig megkapták a támogatást az egész estés nagyjátékfilmes változatra, amely Lady Sunshine címmel kerül majd a mozikba. Anna velem képzeli el a főszerepet. Hiába van tele a naptáram színházi feladatokkal, erre a filmre mindenképpen kiszorítom az időt. Úgy érzem, ez a mozi lesz a karrierem igazi megkoronázása. A közönség megismerheti Nyertes Zsuzsa egy olyan arcát, amit reményeim szerint ugyanolyan szeretettel fogadnak majd, mint a nevetős, humoros oldalamat

Origo: Nemrégiben egy egészen másfajta kihívásban is megmutatta a bátorságát: szerepet vállalt egy rúdtáncos darabban, A meztelen igazságban. A környezete hogyan fogadta ezt a döntést?

Ny. Zs: Ó, az kőkemény vállalás volt! Magasra tettem a lécet, és bevallom, nagyon féltem tőle. Nem a színészi feladat, hanem a rúdtánc fizikai igénybevétele miatt. A lányommal mindig mindent megbeszélek. Általában tíz évvel fiatalabb karaktereket játszom, a színpadon ötvenes éveikben járó kollégák a férjeim vagy a szeretőim, miközben én már a hetvenhez közelítek. Zsuzsó mindig azt mondja: „Anya, te itthon anya és nagymama vagy. A színpadon meg légy olyan, amilyen! Ha a rendező látja benned a lehetőséget, a közönség annyinak fog látni, amennyit belül érzel.”

Amikor meghallotta a rúdtáncot, azért felvonta a szemöldökét: „Anya, azért vigyázz magadra! Ebben a korban a csontok már sérülékenyebbek, vigyázz a testedre!” De tudja, milyen vagyok, ha valamit a fejembe veszek, ha cigánygyerekek potyognak az égből, akkor is véghezviszem! Végül szerencsésen, sérülés nélkül megúsztam – egy-két lila folttal a lábamon, de hát az a fiatal kolléganőkön is ott volt. Sikerrel vettem ezt az akadályt is.

Nyertes Zsuzsa férje jól kezeli felesége aktív életmódját (Fotó: Bors)

Ötvenkét éve egyetlen férfi oldalán

Origo: Bár a színházi lét örökös száguldás, az Ön életében van egy szilárd kőszikla, a társa, akivel több mint fél évszázada élnek együtt. Ő jelentette és jelenti a nyugalmat ebben a forgatagban?

Ny. Zs: Igen, a biztonságot jelentette és jelenti a mai napig. Az, hogy elfogadott olyannak, amilyen vagyok.

Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy ötvenkét év alatt nem voltak hullámvölgyek vagy mosolyszünetek. A lányunk most lesz harminchárom éves, és az utóbbi évtizedekben már nincsenek igazi konfliktusaink. Ha néha össze is kapunk, azok csak apró, lényegtelen dolgok. Ő egyszerűen féltenek engem: szeretné, ha visszafognám ezt a rengeteg munkát. „Miért vállalsz megint újabb darabot? Miért nem vagy többet itthon?” – ilyeneken vitatkozunk.

Origo: Ezek a gondoskodásból fakadó, elkerülhetetlen csörték.

Ny. Zs: Pontosan. De az évtizedek során csiszolódtunk, egymáshoz idomultunk, egymásba simulunk.

Mai világunkban a házasságok több mint a fele pár év után válással végződik. Ennek az az oka, hogy a mai embernek könnyebb eldobnia valamit, mint megjavítania. Ha valami elromlik, sokszor többe kerül a javíttatás, mint az új vásárlása, ezért inkább kidobjuk. Sajnos ez a szemlélet áttevődött az emberi kapcsolatokra is.

Pedig meg lehet javítani a dolgokat! Ha egy kapcsolat biztos alapokra – vagyis igaz szerelemre – épül, akkor érdemes küzdeni érte. Azt még megértem, ha egy-két év után kiderül, hogy két ember nem illik össze, mert túl gyorsan ugrottak fejest a házasságba. De amikor tíz, húsz vagy harminc év után válnak el emberek, azon értetlenül állok. Hogy telt el az a húsz év? Akkor ott kutya kötelessége lenne az embernek megküzdenie a kapcsolatért – különösen úgy, hogy ott vannak a gyerekek is. Mi az elköteleződésben, a hűségben és egymás tiszteletében hittünk, és az idő minket igazolt.