Exkluzív interjú – Nyertes Zsuzsa az Origónak beszélt az elmúlásról: „Vajon hány nyár van még hátra?”

Generációk nőttek fel a mosolyán, miközben az ország egyik legünnepeltebb szexszimbólumaként zárta szívébe a közönség. Nyertes Zsuzsa mögött több, mint négy évtizednyi színházi pálya, emlékezetes televíziós szerepek sora és egy páratlanul gazdag életút áll. Ám a sikkes díva álarca mögött egy mélyen hívő, a családjáért élő, fegyelmezett és az elmúlással is őszintén szembenéző nő rejlik. Ebben az időn és téren átívelő, mélyinterjúban nemcsak a színház varázsáról és a drámai szerepek késői beteljesüléséről vallott, hanem arról is, mi a titka az ötvenkét éve töretlen szerelemnek egy olyan világban, ahol könnyebb eldobni valamit, mint megjavítani.
Nyertes Zsuzsa orvosnak készült, aztán máshogy hozta az élet
Origó: Nem egy szokványos, vonalzóval húzott beszélgetésre készülök, úgyhogy engedje meg, hogy picit visszaugorjunk az időben. Sokáig orvosnak készült. Gondolkodott mostanában azon, mi lett volna, ha azon a pályán halad végig? Sorsszerűnek tartja, ami utána történt?
Nyertes Zsuzsa: Mostanában valóban sokat merengek a múlton. Bár néha azt érzem, talán nem is kellene ennyit visszafelé tekinteni, hiszen minden úgy volt szép és jó, ahogy alakult. Biztos vagyok benne, hogy nem lennék boldogabb, ha orvosként élem le az életemet. Sőt, azt hiszem, a közönség és az emberek is jobban jártak azzal, hogy nem az orvosi hivatást, hanem a színészetet választottam.
A magánéletemben ugyan a mai napig szétszórt, rendetlen vagyok, nehezen koncentrálok a hétköznapi apróságokra, de amint belépek a színházba, ez gyökeresen megváltozik. A színpadon a kollégáim mindig pontos végszót kapnak tőlem, a szerepeimet becsülettel megtanulom, tisztelem a pályatársaimat, a nézőkért pedig egyszerűen odavagyok. Felkészülten, alázattal megyek minden egyes előadásra.
Mostanában persze még erősebben dolgozik bennem a megfelelési vágy. Nemrégiben elgondolkodtam azon: vajon fiatalon is ennyire izgultam egy-egy fellépés előtt? Talán azért van ez, mert az utóbbi időben kétszer is volt részem rendkívül nehéz beugrásokban. Amikor az ember nem végigcsinál egy másfél hónapos, elmélyült próbafolyamatot, hanem harminc-negyven előadás után, egyik pillanatról a másikra kell átvennie egy nagy szerepet... Háttérben rögzült rutin nélkül belépni egy kész produkcióba – mondhatom, majdnem meghaltam a stressztől. Azt mondtam a végén, hogy nincs az a pénz, amiért én még egyszer beugrást vállalok! Olyan ideges voltam, hogy az egekbe szökött a vérnyomásom.
Origo: Ez már átlépte a pozitív lámpaláz határát.
Ny. Zs: Abszolút! Ez már valódi, megterhelő stressz volt. De hála Istennek, végül csodálatosan sikerült. Amint megteszem az első lépést a színpadra, és megérzem a közönségből áradó szeretetet, azt az elképesztő energiát, abban a szent pillanatban minden szorongás elpárolog. Próbának sem volt utolsó, jó volt megtapasztalni, hogy az agyam még mindig milyen élesen és gyorsan vág a legnehezebb helyzetekben is. Mert minden színész tudja, hogy a beugrás a szakma legkeményebb erőpróbája: otthon, egyedül megtanulni a szöveget, videóról nézni a mozgást, majd egyetlen próba után kiállni a közönség elé.
De visszatérve a kérdésére, egyáltalán nem bántam meg a döntésemet. Úgy érzem, a magam módján mégiscsak gyógyítok. Nevetéssel gyógyítok, kikapcsolódást nyújtok az embereknek, elfeledtetem velük a mindennapi gondokat és bajokat. És ez rettentő fontos, hiszen szinte minden betegség gyökere a lelki túlterheltségben rejlik. Ha lelki feltöltődést, lelki gyógyulást tudok adni a nézőknek, akkor végül mégiscsak hasonlót alkotok ahhoz, amiről kislányként álmodoztam.
A szőke bombázó skatulyáján túl
Origo: Soha nem érzett némi keserűséget amiatt, hogy a szakma vagy a közönség beleszorította a „szőke bombázó” skatulyájába? Nem érezte úgy, hogy ez a skatulya elfedte a képességei valódi mélységét?
Ny. Zs: Pontosan rátapintott a lényegre. Amikor elvégeztem a Színház- és Filmművészeti Főiskolát, rögtön a Révay utcába, az akkori Vidám Színpadra kerültem. Ennek már negyvenhárom éve – kimondani is borzasztó! Egyértelmű volt, hogy a Vidám Színpadon drámai szerepeket nem nagyon osztanak az emberre. Ennek ellenére én végtelenül boldog voltam. A zenés vígjátékoktól a musicaleken és a bohózatokon át a kabaréig mindent eljátszhattam, kipróbálhattam magam minden műfajban.
Ennek a színpadi jelenlétnek köszönhetően a televízió is azonnal felfedezett magának. A Szeszélyes Évszakoktól kezdve a Gálvölgyi Show-n, a Telepódiumon, a Gyuszi ül a fülben című műsoron át a szilveszteri kabaréig mindenhol ott voltam. A tévé által rendkívül gyorsan országos ismertségre tettem szert. Később jöttek a népszerű sorozatok: a Jóban Rosszban, a Barátok közt, a Szomszédok – ha ott csak rövid időre is –, az Űrgammák, vagy a Frici, a vállalkozó szellem. Kijelenthetem, hogy a televíziónak köszönhetem azt, hogy azzá váltam, aki ma vagyok: Nyertes Zsuzsává.
Origo: Ez az ismertség a mai napig elkíséri, a képernyőn most is folyamatosan jelen van.
Ny. Zs: Így van! A párom minden este hív, amikor hazaérek a fellépésekről: „Na, Zsuzsikám, megint ott vagy a tévében, most épp az Antal Imre vagy a Szilágyi Tibor műsorában!” Az M1-en folyamatosan ismétlik ezeket a régi jeleneteket, úgyhogy a nézők újra láthatnak fiatalon. Mondom is a lányomnak, Zsuzsónak: „Nézd meg édesanyádat, hogy nézett ki fiatalon!” Mert én elég későn szültem, harmincöt elmúltam, amikor megszületett.
Az unokám, a kis Olívia persze még kicsi, és a lányom nagyon szigorúan fogja a tévénézést, de a Duna TV-n futó Önök kérték műsorra kivételt kértem. Ott voltam fővendég, és mivel a fővendégeknek a régi felvételeiből válogatnak össze egy csokorra valót, megkértem a lányomat: engedje meg, hogy Olívia megnézze a Mamót – mert így hív engem –, ahogy fiatalon énekel és játszik!
Különleges és megható élmény volt ez a műsor. Korábban voltam már Bényi Ildikónál, most pedig a lányánál, Tótfalusi Fanninál szerepelhettem. Bényi Ildikó csodálatos ember volt, igazi angyal – pontosan olyan, mint amilyen most a lánya. Végig éreztem Ildikó jelenlétét a stúdióban. Nagyon felemelő, mégis nehéz pillanat volt utána megszólalni, vidámnak lenni, tréfálkozni, de bízom benne, hogy szépen sikerült.
Az idő múlása, a hit és az unoka mosolya
Origo: Említette, hogy fiatalon milyen volt. Rendkívül fiatalos, csodálatos formában van. Milyen viszonyban áll az elmúlással, a korával? Egy olyan művésznek, aki a szépségéből, a vonzerejéből is építette a karrierjét, nem lehet egyszerű feldolgozni az évek múlását.
Ny. Zs: Sokat foglalkozom a múlttal és a jövővel, holott pontosan tudom, hogy csak a jelenben kellene élnem. Minden egyes napot meg kellene élni: szépen, tartalmasan, úgy, hogy valami olyat adjak másoknak, ami nekem és nekik is jó érzés.
Imádom a nyarat – nemcsak a meleg miatt, hanem mert a nyaralások, az utazások mind erre az időszakra esnek. És bizony elgondolkodik az ember, amikor közeledik a születésnapja, december 14-én leszek hatvannyolc éves. Óhatatlanul átfut az agyamon, amikor eltelt egy újabb nyár: vajon hány ilyen nyár van még hátra? Hány olyan nyár, amit úgy élhetek végig fizikálisan, szellemileg és lelkileg, mint ezt a mostanit – betegség nélkül, makkegészségesen? Lekopogom gyorsan...
Gyakran járok édesanyámnál, és leírhatatlan boldogság, hogy még itt van velünk. Amikor csak tehetem, egy héten többször is meglátogatom. Besegítünk egymásnak a testvéreimmel, és van két tüneményes hölgy is, akik vigyáznak rá, hiszen nyolcvanhét évesen egyedül már nem tudna meglenni. Múltkor is vittem neki rántott fogast majonézes krumplival, mert az a kedvence. Mindennel ellátjuk, de közben ott bujkál bennem a fájdalmas kérdés: vajon hányszor mehetek még hozzá?
És van egy harmadik mély gondolatom is. Amikor ránézek a lányomra és az unokámra, látom a felhőtlen boldogságukat, és elszorul a szívem, vajon meddig kísérhetem még őket itt, a Földön? Hiszek abban, hogy odaföntről is tudom majd segíteni őket, ha eljön az idő. Tulajdonképpen a színpad nélkül már nem tudnék létezni. Igaz, ennyit már nem kellene utaznom, ennyit nem kellene játszanom, és nem is a pénzért csinálom, mert nincs rá szorulva a család. Azért dolgozom, mert biztonságot szeretnék hagyni magam után. Ne csak lakást meg ingóságokat hagyjak rájuk, hanem anyagi stabilitást is – pontosan úgy, ahogy az édesapánk tette, aki halkan, spórolgatva gondoskodott rólunk, hogy ne kelljen szűkölködnünk, ha ő már nem lesz
Origo: Lehet, hogy a családja erre csak legyintene, és azt mondaná: „Anya, inkább tölts velünk több időt!”
Ny. Zs: Igen, ez így van, ezt hangoztatják ők is. De én nem a bányában dolgozom, a játék nekem nemcsak munka, hanem a feltöltődés legfőbb forrása. A családom körében maximálisan feltöltődöm lelkileg, de mint színésznőnek, szükségem van arra a másfajta energiára is, amit a közönség szeretetét nyújtja. Az az odaadás, a fellépések utáni találkozások, a hétköznapi kedvességek éltetnek.
Múltkor például leálltam az autómmal egy pillanatra, és kissé eltorlaszoltam a járdát, hogy valamit bedobjak a kukába. Arra jött egy hölgy a kutyájával, én meg rögtön szabadkoztam: „Jaj, bocsánat, csak egy másodpercre álltam meg!” Mire ő mosolyogva így felelt: „Semmi baj, művésznő, imádom magát!”
Én a hétköznapi életben soha nem gondolok arra, hogy színésznő vagyok. Vásárlás közben csak azt látom, hogy az emberek rám mosolyognak, megismernek, megszólítanak. Ha most abbahagynám a fellépéseket, attól tartok, hamar elfelejtenének. Mindig azt mondom a családomnak, amikor kérdezik, minek ez a sok hajtás: azt a bizonyos kólát mindenki ismeri évtizedek óta, mégis ott van a reklámja a tévében minden karácsonykor. Ha elmaradnának a reklámok, egy-két év alatt lehet elfelejtenék az emberek...
Ha visszavonulnék, nem hívnának riportokra, nem szerepelnék a műsorokban. Persze meg kell találni a helyes egyensúlyt. Megígértem magamnak, hogy az unokámmal sokkal többet leszek, mint amennyit a lányommal lehettem. Amikor Zsuzsó megszületett, kilenc hónapig szoptattam, de a Vidám Színpadon vártak vissza, beindult a gépezet, és többet dolgoztam, mint valaha. Ebbe a hibába most nem akarok esni. Látni akarom a hároméves Olívia minden rezdülését, és örömmel mondhatom, hogy vele már most többet lehettem, mint annak idején a lányommal.
Origo: Miből meríti ezt a belső békét és kiapadhatatlan energiát?
Ny. Zs: Vallásos nevelést kaptam, édesapám anyukája rendkívül hívő asszony volt, tőle kaptam az alapokat, voltam elsőáldozó és bérmálkoztam is. Ha bármi gond nyomja a lelkemet, a legnagyobb megnyugvást az jelenti, ha betérhetek egy templomba imádkozni.
De itthon is imával alszom el és imával ébredek: a Miatyánk és az Üdvözlégy repít álomba. Megköszönöm a Jóistennek, hogy szép napom volt, hogy nem történt tragédia, hogy egészséges vagyok, és egészségesek azok, akiket szeretek – a családom, a kollégáim és a barátaim. És bár édesanyám már betegeskedik, hálás vagyok, hogy a memóriája tökéletes, a demenciának még a közelében sem jár. Minden úgy van jól, ahogy van. A kortársaimnak is csak azt tudom tanácsolni, a jelenben éljenek, ne a múltban vagy a jövőben. A mai napot kell megtölteni tartalommal, értékkel és szeretettel.
A drámai újjászületés és a rúdtánc
Origo: Nyertes Zsuzsa nevét hallva a közönségnek a derű, a könnyedség jut eszébe. Ám úgy tudom, a pályájának a „B oldalán” megtalálták a mély, drámai feladatok is.
Ny. Zs: Valóban így van, és ez fantasztikus érzés! A pályám későbbi szakaszában a rendezők végre mertek drámai feladatokat is bízni rám. Kezdődött a A torockói menyasszonnyal, amit Bodrogi Gyulával játszottunk – ez egy lírai, mély tónusú darab volt. Aztán több mint tizenöt évig alakítottam A néma levente Zíliáját az Éless-Színben, játszottam drámai szerepet a Hollywoodi mesékben, és Oszter Sándor oldalán a Márai-féle Kassai polgárokban én voltam a feleség.
Különleges filmes felkérést kapott
De a legváratlanabb felkérés három évvel ezelőtt ért, Korom Anna filmrendező megkeresett a vizsgafilmjével, a Diamond Beautyval. Egy testképzavaros, VII. kerületi nőt, Máriát kellett megformálnom – egy kőkemény drámai alakítást. Megkértem az Annát, ne tisztelje sem a koromat, sem a pályán eltöltött éveimet. Kezeljen úgy, mint egy kezdő színésznőt, és addig vegyük újra a jelenetet, amíg nem a legjobbat hozom ki magamból.
A kisjátékfilm hatalmas sikert aratott, számos nemzetközi díjat nyert. Májusban pedig megkapták a támogatást az egész estés nagyjátékfilmes változatra, amely Lady Sunshine címmel kerül majd a mozikba. Anna velem képzeli el a főszerepet. Hiába van tele a naptáram színházi feladatokkal, erre a filmre mindenképpen kiszorítom az időt. Úgy érzem, ez a mozi lesz a karrierem igazi megkoronázása. A közönség megismerheti Nyertes Zsuzsa egy olyan arcát, amit reményeim szerint ugyanolyan szeretettel fogadnak majd, mint a nevetős, humoros oldalamat
Origo: Nemrégiben egy egészen másfajta kihívásban is megmutatta a bátorságát: szerepet vállalt egy rúdtáncos darabban, A meztelen igazságban. A környezete hogyan fogadta ezt a döntést?
Ny. Zs: Ó, az kőkemény vállalás volt! Magasra tettem a lécet, és bevallom, nagyon féltem tőle. Nem a színészi feladat, hanem a rúdtánc fizikai igénybevétele miatt. A lányommal mindig mindent megbeszélek. Általában tíz évvel fiatalabb karaktereket játszom, a színpadon ötvenes éveikben járó kollégák a férjeim vagy a szeretőim, miközben én már a hetvenhez közelítek. Zsuzsó mindig azt mondja: „Anya, te itthon anya és nagymama vagy. A színpadon meg légy olyan, amilyen! Ha a rendező látja benned a lehetőséget, a közönség annyinak fog látni, amennyit belül érzel.”
Amikor meghallotta a rúdtáncot, azért felvonta a szemöldökét: „Anya, azért vigyázz magadra! Ebben a korban a csontok már sérülékenyebbek, vigyázz a testedre!” De tudja, milyen vagyok, ha valamit a fejembe veszek, ha cigánygyerekek potyognak az égből, akkor is véghezviszem! Végül szerencsésen, sérülés nélkül megúsztam – egy-két lila folttal a lábamon, de hát az a fiatal kolléganőkön is ott volt. Sikerrel vettem ezt az akadályt is.
Ötvenkét éve egyetlen férfi oldalán
Origo: Bár a színházi lét örökös száguldás, az Ön életében van egy szilárd kőszikla, a társa, akivel több mint fél évszázada élnek együtt. Ő jelentette és jelenti a nyugalmat ebben a forgatagban?
Ny. Zs: Igen, a biztonságot jelentette és jelenti a mai napig. Az, hogy elfogadott olyannak, amilyen vagyok.
Persze hazudnék, ha azt mondanám, hogy ötvenkét év alatt nem voltak hullámvölgyek vagy mosolyszünetek. A lányunk most lesz harminchárom éves, és az utóbbi évtizedekben már nincsenek igazi konfliktusaink. Ha néha össze is kapunk, azok csak apró, lényegtelen dolgok. Ő egyszerűen féltenek engem: szeretné, ha visszafognám ezt a rengeteg munkát. „Miért vállalsz megint újabb darabot? Miért nem vagy többet itthon?” – ilyeneken vitatkozunk.
Origo: Ezek a gondoskodásból fakadó, elkerülhetetlen csörték.
Ny. Zs: Pontosan. De az évtizedek során csiszolódtunk, egymáshoz idomultunk, egymásba simulunk.
Mai világunkban a házasságok több mint a fele pár év után válással végződik. Ennek az az oka, hogy a mai embernek könnyebb eldobnia valamit, mint megjavítania. Ha valami elromlik, sokszor többe kerül a javíttatás, mint az új vásárlása, ezért inkább kidobjuk. Sajnos ez a szemlélet áttevődött az emberi kapcsolatokra is.
Pedig meg lehet javítani a dolgokat! Ha egy kapcsolat biztos alapokra – vagyis igaz szerelemre – épül, akkor érdemes küzdeni érte. Azt még megértem, ha egy-két év után kiderül, hogy két ember nem illik össze, mert túl gyorsan ugrottak fejest a házasságba. De amikor tíz, húsz vagy harminc év után válnak el emberek, azon értetlenül állok. Hogy telt el az a húsz év? Akkor ott kutya kötelessége lenne az embernek megküzdenie a kapcsolatért – különösen úgy, hogy ott vannak a gyerekek is. Mi az elköteleződésben, a hűségben és egymás tiszteletében hittünk, és az idő minket igazolt.