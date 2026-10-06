Megint nem bírt magával az Oasis énekese: két szóval elintézte a Metallicát és Bruce Springsteent

Liam Gallaghernél lassan az lenne a hír, ha egy napig nem szólna be senkinek. Az Oasis frontembere most a Metallicát és Bruce Springsteent találta meg, és két szóval el is intézte őket – írja a Rock Celebrities.
Az Oasis frontembere nem finomkodott
A történet az X-en indult, ahol Mark Eglinton zenei újságíró az Oasis borsos belépőárai mellett állt ki. Szerinte az angol zenekar koncertjeit nem lehet olyan előadókhoz mérni, mint Bruce Springsteen, a Metallica, a Toploader vagy a Kula Shaker.
Liam Gallagher természetesen nem maradt csendben, és szokásához híven ezúttal sem vitte túlzásba: egyetlen lekezelő megjegyzéssel kiosztotta őket.
Kamionos zene
– írta a Metallicára és Springsteenre utalva.
Ennyi. Se indoklás, se magyarázat. Csak egy újabb Gallagher-féle odaszúrás.
Az Oasis Live ’25 turnéjának jegyértékesítése már 2024-ben komoly felháborodást váltott ki.
A rajongók a magas árak és a hosszú online várakozás miatt panaszkodtak, sokan pedig úgy vélték, hogy a Ticketmaster dinamikus árazást alkalmazott.
A brit Verseny- és Piacfelügyelet (CMA) később vizsgálatot indított, ám végül nem talált bizonyítékot arra, hogy a jegyárakat valós időben, algoritmus alapján változtatták volna.