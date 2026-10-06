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liam gallagher

Megint nem bírt magával az Oasis énekese: két szóval elintézte a Metallicát és Bruce Springsteent

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Újabb nap, újabb Gallagher-beszólás. Az Oasis frontembere ezúttal két világsztárnak ment neki, és Bruce Springsteen, valamint a Metallica zenéjéről meglehetősen lekezelően nyilatkozott.
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liam gallaghermetallicabruce springsteen

Liam Gallaghernél lassan az lenne a hír, ha egy napig nem szólna be senkinek. Az Oasis frontembere most a Metallicát és Bruce Springsteent találta meg, és két szóval el is intézte őket – írja a Rock Celebrities.

Oasis
Az Oasis frontembere ezúttal két világsztárnak ment neki, és Bruce Springsteen, valamint a Metallica zenéjét egyszerűen „kamionos zenének” nevezte.
Fotó: AFP/montázs

Az Oasis frontembere nem finomkodott

A történet az X-en indult, ahol Mark Eglinton zenei újságíró az Oasis borsos belépőárai mellett állt ki. Szerinte az angol zenekar koncertjeit nem lehet olyan előadókhoz mérni, mint Bruce Springsteen, a Metallica, a Toploader vagy a Kula Shaker. 

Liam Gallagher természetesen nem maradt csendben, és szokásához híven ezúttal sem vitte túlzásba: egyetlen lekezelő megjegyzéssel kiosztotta őket.

Kamionos zene

– írta a Metallicára és Springsteenre utalva.

Ennyi. Se indoklás, se magyarázat. Csak egy újabb Gallagher-féle odaszúrás.

Az Oasis Live ’25 turnéjának jegyértékesítése már 2024-ben komoly felháborodást váltott ki

A rajongók a magas árak és a hosszú online várakozás miatt panaszkodtak, sokan pedig úgy vélték, hogy a Ticketmaster dinamikus árazást alkalmazott. 

A brit Verseny- és Piacfelügyelet (CMA) később vizsgálatot indított, ám végül nem talált bizonyítékot arra, hogy a jegyárakat valós időben, algoritmus alapján változtatták volna.

 

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