Szomorú bejelentést tett az Offspring zenésze: nagyon beteg, nem tud színpadra állni

Mély szomorúsággal kell bejelentenem, hogy egy hirtelen jelentkező, meglehetősen súlyos egészségügyi probléma miatt egy időre vissza kell vonulnom az élő fellépésektől. A zenekar többi tagja mellettem áll, teljes mértékben támogat, és a távollétemben is tovább fogja nyomni a rockot nektek. Remélem, hogy előbb visszatérhetek a színpadra, mint később. Addig is teljes szívemből hiányozni fogtok! Köszönöm, hogy gondoltok rám. Nagyon sokat jelent nekem.