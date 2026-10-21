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the offspring

Szomorú bejelentést tett az Offspring zenésze: nagyon beteg, nem tud színpadra állni

43 perce
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Határozatban időre visszavonul. Az Offspring gitárosa hirtelen betegedett meg.
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the offspringbetegségnoodlesoffspring gitárosa

A The Offspring gitárosa, Noodles közleményben jelentette be, hogy egy időre szüneteltetni kényszerül a fellépéseket.

Egyelőre az Offspring más felállásban folytatja
Egyelőre az Offspring más felállásban folytatja
Forrás: DANIEL KARMANN / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Súlyos betegséggel küzd az Offspring gitárosa, Noodles 

Döntését egészségügyi okokkal indokolta. A zenekar többi tagja ugyanakkor a tervek szerint folytatja a turnézást.

Noodles közleményében így fogalmazott:

Mély szomorúsággal kell bejelentenem, hogy egy hirtelen jelentkező, meglehetősen súlyos egészségügyi probléma miatt egy időre vissza kell vonulnom az élő fellépésektől. A zenekar többi tagja mellettem áll, teljes mértékben támogat, és a távollétemben is tovább fogja nyomni a rockot nektek. Remélem, hogy előbb visszatérhetek a színpadra, mint később. Addig is teljes szívemből hiányozni fogtok! Köszönöm, hogy gondoltok rám. Nagyon sokat jelent nekem.

fogalmazott Noodles.

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