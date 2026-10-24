Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország – felismered őket a régi fotókon?

A magyar operett több mint egy évszázada része a hazai kulturális életnek. A műfaj egyszerre kínál romantikát, humort, látványos színpadi jeleneteket és olyan dallamokat, amelyek sok évtized után is ismerősen csengenek. A magyar operett napját 2002 óta ünneplik október 24-én. A dátum Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulójához kapcsolódik.

Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország - Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek. 1939 Uj Nemzedék napilap

Honthy Hanna, az operett legendás primadonnája

Honthy Hanna neve szinte összeforrt a magyar operett történetével.

A művésznő évtizedeken át a budapesti színházi élet egyik meghatározó alakja volt. Eleganciája, színpadi jelenléte és különleges személyisége miatt a közönség rajongott érte.

A Csárdáskirálynő egyik legismertebb magyarországi előadástörténeti alakjaként máig emlékeznek rá.

Latabár Kálmán, akinek már a megjelenése is mosolyt csalt az arcokra

Latabár Kálmán a magyar színpad egyik legnépszerűbb komikusa volt. Kivételes mozgáskultúrájával, tánctudásával és humorával vált közönségkedvenccé.

Az operettek mellett filmekben is szerepelt, így népszerűsége messze túlnőtt a színház falain.

Oszvald Marika, a műfaj egyik legismertebb alakja

Oszvald Marika a magyar operett több évtizedes történetének egyik meghatározó színésznője. Energikus fellépése, akrobatikus mozgása és karakteres alakításai révén generációk számára tette szerethetővé a műfajt. A szubrettszerepekben különösen nagy sikereket aratott.

Kalocsai Zsuzsa és a legendás primadonnák

Kalocsai Zsuzsa neve szintén elválaszthatatlan a magyar operett világától.

A műfaj népszerűségét olyan művészek is formálták, mint Házy Erzsébet, Petress Zsuzsa, Németh Marika vagy Fischl Mónika.

A magyar operett sikere azonban nemcsak az előadóknak köszönhető. Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei világszerte ismertté tették a magyar zenés színházat.

Egy műfaj, amely nem ment ki a divatból

A Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A víg özvegy dallamai ma is színpadon élnek.

A régi felvételek különösen izgalmasak, hiszen nemcsak a művészeket, hanem a korabeli jelmezeket, frizurákat és színházi világot is megmutatják.

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