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honthy hanna

Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország – felismered őket a régi fotókon?

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Volt idő, amikor egy-egy operettsztár nevét az egész ország ismerte. A színházakban telt házak előtt játszottak, dalaikat generációk énekelték, és a televízió képernyőjén is rendszeresen feltűntek. Október 24-én, a magyar operett napján azokra a legendás művészekre emlékezünk, akik felejthetetlen alakításokkal írták be magukat a magyar színháztörténetbe.
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honthy hannaoszvald marikacsárdáskirálynőlatabár kálmánkalocsai zsuzsa

A magyar operett több mint egy évszázada része a hazai kulturális életnek. A műfaj egyszerre kínál romantikát, humort, látványos színpadi jeleneteket és olyan dallamokat, amelyek sok évtized után is ismerősen csengenek. A magyar operett napját 2002 óta ünneplik október 24-én. A dátum Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulójához kapcsolódik.

Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország
Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország - Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek. 1939 Uj Nemzedék napilap

Honthy Hanna, az operett legendás primadonnája

Honthy Hanna neve szinte összeforrt a magyar operett történetével.

A művésznő évtizedeken át a budapesti színházi élet egyik meghatározó alakja volt. Eleganciája, színpadi jelenléte és különleges személyisége miatt a közönség rajongott érte.

A Csárdáskirálynő egyik legismertebb magyarországi előadástörténeti alakjaként máig emlékeznek rá.

Latabár Kálmán, akinek már a megjelenése is mosolyt csalt az arcokra

Latabár Kálmán a magyar színpad egyik legnépszerűbb komikusa volt. Kivételes mozgáskultúrájával, tánctudásával és humorával vált közönségkedvenccé.

Az operettek mellett filmekben is szerepelt, így népszerűsége messze túlnőtt a színház falain.

Oszvald Marika, a műfaj egyik legismertebb alakja

Oszvald Marika a magyar operett több évtizedes történetének egyik meghatározó színésznője. Energikus fellépése, akrobatikus mozgása és karakteres alakításai révén generációk számára tette szerethetővé a műfajt. A szubrettszerepekben különösen nagy sikereket aratott.

Kalocsai Zsuzsa és a legendás primadonnák

Kalocsai Zsuzsa neve szintén elválaszthatatlan a magyar operett világától.

A műfaj népszerűségét olyan művészek is formálták, mint Házy Erzsébet, Petress Zsuzsa, Németh Marika vagy Fischl Mónika.

A magyar operett sikere azonban nemcsak az előadóknak köszönhető. Kálmán Imre és Lehár Ferenc művei világszerte ismertté tették a magyar zenés színházat.

Egy műfaj, amely nem ment ki a divatból

A Csárdáskirálynő, a Marica grófnő és A víg özvegy dallamai ma is színpadon élnek.

A régi felvételek különösen izgalmasak, hiszen nemcsak a művészeket, hanem a korabeli jelmezeket, frizurákat és színházi világot is megmutatják.

Lapozza végig galériánkat, és nézze meg, hogyan festettek a magyar operett legnagyobb csillagai!

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20250112 Nagykanizsa Operettgála a Hevesi Sándor Művelődési Központban, a képen Oszvald Marika és Bálint Csaba fotó Gyuricza Ferenc GYF Zalai Hírlap
Dózsa György út 17., Latabár Kálmán színművész az otthonában. 1966 Szalay Zoltán
Nagymező utca, Fővárosi Operett Színház. Romhányi József és Semsei Jenő Kard és szerelem című művének szereplői, Latabár Kálmán színművész és a tánckar. 1957 Kotnyek Antal
Szondy Biri és Latabár Kálmán színművészek. 1939 Uj Nemzedék napilap
Honthy Hanna, színművésznő. 1967 Szalay Zoltán
Váci utca 9., Bartók Terem (később Pesti Színház). A „Váci utcán, Váci utcán” című új esztrádműsor próbája. Honthy Hanna ás Rátonyi Róbert színművészek. 1957 Bauer Sándor
Ábrahám Pál zeneszerző, Honthy Hanna primadonna, Solthy György színművész. 1938, Bojár Sándor
Galéria: Ezekért a magyar operettsztárokért rajongott az ország – felismered őket a régi fotókon?
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Kalocsai Zsuzsa.

 

 

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