Oszter Sándor emléke: így telt a legendás színész élete a Rózsa Sándor-szereptől az utolsó napokig

Oszter Sándor 1948. szeptember 2-án született Győrben. Fiatalon a történelem, az irodalom és a képzőművészet érdekelte, és még a bölcsészkarra is automatikusan felvették egy történelemből írt pályamunkája miatt. Végül azonban a színészetet választotta, és 1971-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Már egy évvel korábban, 1970-ben megkapta első filmszerepét Bacsó Péter Kitörés című filmjében.

Oszter Sándor maradandót alkotott a színház- és filmttörténetben egyaránt (Fotó: Mediaworks)

Oszter Sándor maradandót alkotott szerepeivel

Oszter Sándor a pályája során számtalan színházi- és filmes szerepet játszott. A Vígszínházban kezdett, később a Nemzeti Színház társulatának is tagja volt, majd szabadfoglalkozású művészként dolgozott. A színpadon többek között Shakespeare, Móricz és Büchner műveinek karaktereit formálta meg, drámai hősöktől a karakterszerepekig, sokféle figurát alakított. Országos ismertségét azonban kétségtelenül a Rózsa Sándor című tévésorozat címszerepe hozta meg. A legendás betyár alakja annyira összeforrt Oszter Sándor nevével. Filmjei között olyan alkotások szerepeltek, mint a 80 huszár, a Jób lázadása, a Vadon, az Argo és a Viszkis.

Oszter Sándor rengeteg sikeres filmben szerepelt (Fotó: Mediaworks)

Tehetségét több rangos elismeréssel is jutalmazták. 1972-ben a San Remó-i filmfesztiválon a Kitörésben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb férfialakítás díját, 1983-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1988-ban érdemes művész lett, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kapott sokoldalú művészi munkásságáért.