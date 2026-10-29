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Oszter Sándor

Oszter Sándor emléke: így telt a legendás színész élete a Rózsa Sándor-szereptől az utolsó napokig

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Ma öt éve hunyt el váratlanul a magyar kulturális élet egyik legsokoldalúbb óriása. Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas művészre nemcsak ikonikus filmszerepei, de kalandos, színházon túli életútja miatt is tisztelettel emlékezünk.
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Oszter Sándormegemlékezéshalál

Oszter Sándor 1948. szeptember 2-án született Győrben. Fiatalon a történelem, az irodalom és a képzőművészet érdekelte, és még a bölcsészkarra is automatikusan felvették egy történelemből írt pályamunkája miatt. Végül azonban a színészetet választotta, és 1971-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Már egy évvel korábban, 1970-ben megkapta első filmszerepét Bacsó Péter Kitörés című filmjében.

Oszter Sándor fiatalon egy feket-fehér képen kockás inget visel.
Oszter Sándor maradandót alkotott a színház- és filmttörténetben egyaránt (Fotó: Mediaworks)

Oszter Sándor maradandót alkotott szerepeivel

Oszter Sándor a pályája során számtalan színházi- és filmes szerepet játszott. A Vígszínházban kezdett, később a Nemzeti Színház társulatának is tagja volt, majd szabadfoglalkozású művészként dolgozott. A színpadon többek között Shakespeare, Móricz és Büchner műveinek karaktereit formálta meg, drámai hősöktől a karakterszerepekig, sokféle figurát alakított. Országos ismertségét azonban kétségtelenül a Rózsa Sándor című tévésorozat címszerepe hozta meg. A legendás betyár alakja annyira összeforrt Oszter Sándor nevével. Filmjei között olyan alkotások szerepeltek, mint a 80 huszár, a Jób lázadása, a Vadon, az Argo és a Viszkis.

Oszter Sándor öt évvel ezelőtt hunyt el.
Oszter Sándor rengeteg sikeres filmben szerepelt (Fotó: Mediaworks)

Tehetségét több rangos elismeréssel is jutalmazták. 1972-ben a San Remó-i filmfesztiválon a Kitörésben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb férfialakítás díját, 1983-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1988-ban érdemes művész lett, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kapott sokoldalú művészi munkásságáért.

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Több mint negyven évig élt házasságban

Oszter Sándor magánéletének egyik legfontosabb szereplője felesége, Failoni Donatella zongoraművész volt. Házasságuk több mint négy évtizeden keresztül tartott. Egyetlen gyermekük született, Oszter Alexandra, aki édesapjához hasonlóan a színészi pályát választotta. Donatella a színész halála után megtörten beszélt férje elvesztéséről. Lányuk, Alexandra azóta is rendszeresen megemlékezik édesapjáról, valamint 2025-ben, a Borsnak felidézte a régi családi ünnepségeket is:

Emlékszem, régen édesapám születésnapján hatalmas partik voltak nálunk, előfordult, hogy száz vendég ünnepelte őt. Én gyermekként nagyon szerettem ott lenni, nagyon izgalmasnak tartottam, előfordult, hogy műsort is adtak a tiszteletére.

A vadászat volt az egyik legnagyobb szenvedélye

A színészet mellett Oszter Sándor életének fontos része volt a vadászat. Az elmúlt másfél évtizedben egyre több időt töltött ezzel a szenvedélyével, és vadászkastélya is volt. A természet és a vadászat nem egyszerű hobbi volt számára, hanem az életének egyik meghatározó része.

Oszter Sándor egy vadászpisztolyt fog a kezében.
A természet és a vadászat volt a szenvedélye (Fotó: TRENKA ATTILA)

A színész a filmezés és a színház mellett vállalkozásokkal is foglalkozott, egy időben a parádsasvári üveggyár tulajdonosa is volt. Emellett egy régi gyermekkori álmát is valóra váltotta: 2013-ban, 65 évesen navigátorként részt vett a 47. Mecsek Rallye-n.

Váratlanul ért véget az élete

A színész 2021-ben még aktív volt, jó egészségnek örvendett. 2021. október 29-én azonban váratlanul rosszul lett balatoni házában. Oszter Sándor halála megrázta az egész országot, egy szívinfarktus okozta a tragédiát, 73 éves volt. A színész korábban a halálról meglepően nyugodtan beszélt. Úgy fogalmazott, hogy hitt az élet körforgásában, és abban, hogy a halál után egy másfajta élet következik. Oszter Sándor halálával egy olyan színész távozott, akinek alakításai generációk számára váltak emlékezetessé.

Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Oszter Sándor
Galéria: Oszter Sándorra emlékezünk – 5 éve hunyt el a legendás színész
Fotó: Mediaworks, DFP
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Ma öt éve hunyt el Oszter Sándor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész

 

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