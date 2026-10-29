Oszter Sándor emléke: így telt a legendás színész élete a Rózsa Sándor-szereptől az utolsó napokig

Oszter Sándor 1948. szeptember 2-án született Győrben. Fiatalon a történelem, az irodalom és a képzőművészet érdekelte, és még a bölcsészkarra is automatikusan felvették egy történelemből írt pályamunkája miatt. Végül azonban a színészetet választotta, és 1971-ben diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Már egy évvel korábban, 1970-ben megkapta első filmszerepét Bacsó Péter Kitörés című filmjében.
Oszter Sándor maradandót alkotott szerepeivel
Oszter Sándor a pályája során számtalan színházi- és filmes szerepet játszott. A Vígszínházban kezdett, később a Nemzeti Színház társulatának is tagja volt, majd szabadfoglalkozású művészként dolgozott. A színpadon többek között Shakespeare, Móricz és Büchner műveinek karaktereit formálta meg, drámai hősöktől a karakterszerepekig, sokféle figurát alakított. Országos ismertségét azonban kétségtelenül a Rózsa Sándor című tévésorozat címszerepe hozta meg. A legendás betyár alakja annyira összeforrt Oszter Sándor nevével. Filmjei között olyan alkotások szerepeltek, mint a 80 huszár, a Jób lázadása, a Vadon, az Argo és a Viszkis.
Tehetségét több rangos elismeréssel is jutalmazták. 1972-ben a San Remó-i filmfesztiválon a Kitörésben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb férfialakítás díját, 1983-ban Jászai Mari-díjjal ismerték el, 1988-ban érdemes művész lett, 2013-ban pedig Kossuth-díjat kapott sokoldalú művészi munkásságáért.
Több mint negyven évig élt házasságban
Oszter Sándor magánéletének egyik legfontosabb szereplője felesége, Failoni Donatella zongoraművész volt. Házasságuk több mint négy évtizeden keresztül tartott. Egyetlen gyermekük született, Oszter Alexandra, aki édesapjához hasonlóan a színészi pályát választotta. Donatella a színész halála után megtörten beszélt férje elvesztéséről. Lányuk, Alexandra azóta is rendszeresen megemlékezik édesapjáról, valamint 2025-ben, a Borsnak felidézte a régi családi ünnepségeket is:
Emlékszem, régen édesapám születésnapján hatalmas partik voltak nálunk, előfordult, hogy száz vendég ünnepelte őt. Én gyermekként nagyon szerettem ott lenni, nagyon izgalmasnak tartottam, előfordult, hogy műsort is adtak a tiszteletére.
A vadászat volt az egyik legnagyobb szenvedélye
A színészet mellett Oszter Sándor életének fontos része volt a vadászat. Az elmúlt másfél évtizedben egyre több időt töltött ezzel a szenvedélyével, és vadászkastélya is volt. A természet és a vadászat nem egyszerű hobbi volt számára, hanem az életének egyik meghatározó része.
A színész a filmezés és a színház mellett vállalkozásokkal is foglalkozott, egy időben a parádsasvári üveggyár tulajdonosa is volt. Emellett egy régi gyermekkori álmát is valóra váltotta: 2013-ban, 65 évesen navigátorként részt vett a 47. Mecsek Rallye-n.
Váratlanul ért véget az élete
A színész 2021-ben még aktív volt, jó egészségnek örvendett. 2021. október 29-én azonban váratlanul rosszul lett balatoni házában. Oszter Sándor halála megrázta az egész országot, egy szívinfarktus okozta a tragédiát, 73 éves volt. A színész korábban a halálról meglepően nyugodtan beszélt. Úgy fogalmazott, hogy hitt az élet körforgásában, és abban, hogy a halál után egy másfajta élet következik. Oszter Sándor halálával egy olyan színész távozott, akinek alakításai generációk számára váltak emlékezetessé.