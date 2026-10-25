Életműdíjat kapott Oszvald Marika, és egy nézőt is kitüntettek a Budapesti Operettszínházban

Oszvald Marika, Földes Tamás, Kiss Zoltán, Lipics Franciska színművész és Oláh Sándor színpadi felügyelő munkáját ismerte el az idén a Budapesti Operettszínház a magyar operett napja alkalmából. A teátrum MTI-hez vasárnap eljuttatott közleménye szerint a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulóján, október 24-én hagyományosan gálaműsorral tiszteleg a magyar operett kiemelkedő alkotói és gazdag öröksége előtt.

Életműdíjat kapott Oszvald Marika / Fotó: Origo

A gálaesten Kálmán Imre és Lehár Ferenc operettjeiből hangzottak el részletek a színház művészeinek előadásában, és azok a művészek vehettek át elismeréseket, akik tehetségükkel, művészetükkel minden nap azért dolgoznak, hogy felhívják a figyelmet a magyar operett örökségére, a műfaj népszerűségére és kulturális értékére.

Az ifjú tehetségeknek járó Marsallbot-díjat Lipics Franciska kapta, aki jelenleg A Notre Dame-i toronyőr németországi turnéján Esmeralda szerepét játssza, ezért videóüzenetben köszönte meg a díjat Münchenből.

A közönség emellett a Carmen címszerepében és a Mindig itt leszünk… - Mohács 500 Anna királynéjaként láthatja.

Az évad operettszínésze díjat Kiss Zoltán vehette át, aki többek között A cirkuszhercegnő Szergej Vlagyimir nagyhercegeként, A cigánybáró Carnerójaként és a Csárdáskirálynő Kerekes Ferkójaként látható a színpadon.

Az évad musicalszínésze díjat Földes Tamás nyerte el, aki többek között a Jekyll és Hyde Sir Danvers Carew-jaként, a Monte Cristo grófja Villefortjaként, A Notre Dame-i toronyőr Claude Frollójaként, valamint a Mindig itt leszünk… - Mohács 500 című előadásban II. Ulászló és Szapolyai György szerepében látható.

A magyar operett napja alkalmából az évad nézője is díjat kapott: Réti Virág több mint tíz éve látogatója a színháznak, és szervez csoportokat az előadásokra.

A Musica Hungarica Életműdíjat Oszvald Marika vehette át

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja operettcsaládból származik: édesanyja Halasi Marika szubrett, édesapja Oszvald Gyula bonviván volt. A színház világa gyermekkorától meghatározta életét, 1972-től a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. Többek között a Mágnás Miska, a Leányvásár, a Csókos asszony, a János vitéz és a Marica grófnő című előadásban játszott, jelenleg a Hegedűs a háztetőn Jentéjeként látható. Több mint öt évtizedes pályafutása során a világ számos országában aratott sikert.

Páratlan energiája, humora, temperamentuma és összetéveszthetetlen színpadi egyénisége generációk számára tette szerethetővé az operettet

- olvasható a közleményben.