Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Budapesti Operettszínház

Életműdíjat kapott Oszvald Marika, és egy nézőt is kitüntettek a Budapesti Operettszínházban

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Többek munkáját is elismerte az idén a Budapesti Operettszínház a magyar operett napja alkalmából. A Musica Hungarica Életműdíjat Oszvald Marika vehette át, de díjat kapott az évad nézője is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Budapesti OperettszínházdíjátadóOszvald Marika

Oszvald Marika, Földes Tamás, Kiss Zoltán, Lipics Franciska színművész és Oláh Sándor színpadi felügyelő munkáját ismerte el az idén a Budapesti Operettszínház a magyar operett napja alkalmából. A teátrum MTI-hez vasárnap eljuttatott közleménye szerint a Budapesti Operettszínház Kálmán Imre születésének és Lehár Ferenc halálának évfordulóján, október 24-én hagyományosan gálaműsorral tiszteleg a magyar operett kiemelkedő alkotói és gazdag öröksége előtt.

Oszvald Marika
Életműdíjat kapott Oszvald Marika / Fotó: Origo 

A gálaesten Kálmán Imre és Lehár Ferenc operettjeiből hangzottak el részletek a színház művészeinek előadásában, és azok a művészek vehettek át elismeréseket, akik tehetségükkel, művészetükkel minden nap azért dolgoznak, hogy felhívják a figyelmet a magyar operett örökségére, a műfaj népszerűségére és kulturális értékére.

Az ifjú tehetségeknek járó Marsallbot-díjat Lipics Franciska kapta, aki jelenleg A Notre Dame-i toronyőr németországi turnéján Esmeralda szerepét játssza, ezért videóüzenetben köszönte meg a díjat Münchenből.

A közönség emellett a Carmen címszerepében és a Mindig itt leszünk… - Mohács 500 Anna királynéjaként láthatja.

Az évad operettszínésze díjat Kiss Zoltán vehette át, aki többek között A cirkuszhercegnő Szergej Vlagyimir nagyhercegeként, A cigánybáró Carnerójaként és a Csárdáskirálynő Kerekes Ferkójaként látható a színpadon.

Az évad musicalszínésze díjat Földes Tamás nyerte el, aki többek között a Jekyll és Hyde Sir Danvers Carew-jaként, a Monte Cristo grófja Villefortjaként, A Notre Dame-i toronyőr Claude Frollójaként, valamint a Mindig itt leszünk… - Mohács 500 című előadásban II. Ulászló és Szapolyai György szerepében látható.

A magyar operett napja alkalmából az évad nézője is díjat kapott: Réti Virág több mint tíz éve látogatója a színháznak, és szervez csoportokat az előadásokra.

A Musica Hungarica Életműdíjat Oszvald Marika vehette át

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja operettcsaládból származik: édesanyja Halasi Marika szubrett, édesapja Oszvald Gyula bonviván volt. A színház világa gyermekkorától meghatározta életét, 1972-től a Budapesti Operettszínház társulatának tagja. Többek között a Mágnás Miska, a Leányvásár, a Csókos asszony, a János vitéz és a Marica grófnő című előadásban játszott, jelenleg a Hegedűs a háztetőn Jentéjeként látható. Több mint öt évtizedes pályafutása során a világ számos országában aratott sikert.

Páratlan energiája, humora, temperamentuma és összetéveszthetetlen színpadi egyénisége generációk számára tette szerethetővé az operettet

 - olvasható a közleményben.

Nem csak a színpadon szereplő művészek munkáját ismerték el

Az idén Oláh Sándor kapta a Musica Hungarica Nagydíjat, amelyet videóüzenetben köszönt meg.

Oláh Sándor színpadi felügyelőként, díszítőtár-vezetőként és szcenikusként a színház valamennyi előadásának nélkülözhetetlen közreműködője. 

Szakértelme, elhivatottsága és fáradhatatlan munkája biztos hátteret teremt ahhoz, hogy estéről estére életre kelhessenek a színpadi produkciók

- írták, kiemelve, azok közé a háttérben dolgozó szakemberek közé tartozik, akiknek munkája nélkül elképzelhetetlen lenne a színház mindennapi működése.

A Marsallbot-díjat, valamint az évad operettszínésze, musicalszínésze és nézője díjat Homonnay Zsolt, az est rendezője és műsorvezetője, az életműdíjat és a nagydíjat Éliás Tibor, a Musica Hungarica ügyvezetője, a magyar operett napjának megálmodója adta át.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!