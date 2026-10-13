Fejsérüléssel szállították kórházba P. Diddyt a börtönből

Fejsérülés miatt kórházi ellátásra szorult Sean „Diddy” Combs, akit szombat reggel szállítottak át a New Jersey állambeli börtönből egy egészségügyi intézménybe – olvasható a Nieuwsblad oldalán.

Fejsérüléssel került kórházba P. Diddy, akit még aznap visszaszállítottak a börtönbe.

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / AFP

Nem tudni, hogyan sérült meg P. Diddy

A TMZ és a People magazin értesülései szerint a rapper sérülése nem volt életveszélyes, így még aznap visszakerült a rácsok mögé. A történtek körülményei egyelőre tisztázatlanok.

A kórházi ellátást követően a rappert elkülönítve tartották fogva a börtönben.

Korábban is került már ilyen helyzetbe, miután tiltott tárgyakat találtak a cellájában, ezért külön zárkába helyezték.

P. Diddyt 50 hónap szabadságvesztésre ítélték, miután két vádpontban is bűnösnek találták prostitúció céljából történő személyszállítás miatt. Bár korábban felmerült, hogy a rapper a vártnál hamarabb szabadulhat, a börtönnyilvántartásban szereplő dátumot azóta módosították: jelenleg 2028. március 2-án hagyhatja el a börtönt.