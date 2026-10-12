Megnősült a legendás magyar rockzenész – így fest gyönyörű felesége, fotón az ifjú pár

Új fejezet kezdődött Paksi Endre életében. Az Ossian énekese nemcsak zenei pályafutásában él át izgalmas időszakot, hanem a magánéletében is hatalmas mérföldkőhöz érkezett: 67 évesen feleségül vette kedvesét, Magdolnát.

Paksi Endre megnősült: így fest gyönyörű felesége, fotón az ifjú pár - Fotó: Unsplash

A legendás magyar rockzenész a közösségi oldalán jelentette be az örömhírt, és egy esküvői fotóval is megörvendeztette rajongóit.

Paksi Endre tornacipőben mondta ki a boldogító igent

Az Ossian frontembere október 10-én, szombaton fogadott örök hűséget szerelmének. A pár a nagy napon sem mondott le a saját stílusáról, így a hagyományos esküvői öltözék helyett jóval lazább ruhákat választottak.

Paksi Endre farmerben, fekete-fehér mintás zakóban és tornacipőben állt oltár elé, míg Magdolna rövid, fodros szoknyájú menyasszonyi ruhát és farmerdzsekit viselt.

A zenész másnap közösségi oldalán tudatta követőivel, hogy hivatalosan is összekötötték az életüket.

A boldog pár esküvői fényképe hamar felkeltette a rajongók figyelmét, akik számos gratulációval és jókívánsággal árasztották el az újdonsült házasokat.

Felesége a zenei karrierjében is támogatja az Ossian énekesét

Paksi Endre számára különösen mozgalmas az idei év. Az Ossian fennállásának 40. évfordulójára készül, miközben szólókarrierjét is folytatja. A tervek szerint az év végén jelenik meg második szólóalbuma, a Szabad Szökevény, amelynek munkálatai már javában zajlanak.

Magdolna nemcsak a magánéletben áll a zenész mellett, hanem a munkájában is támogatja. Október elején például elkísérte férjét egy videóklip forgatására.

Az Ossian frontembere egyébként nem kizárólag zenészként alkotott maradandót: korábban Paul Trent írói álnéven könyveket is megjelentetett.

A 67 éves rocklegendának tehát bőven van oka az ünneplésre. Miközben zenekarával fontos jubileumra készül, a magánéletében is új időszak kezdődött.