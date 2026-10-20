Palvin Barbara a Victoria’s Secret-show után is tudta emelni a tétet: brutál szexi fotósorozat készült róla

Palvin Barbara és Dylan Sprouse kislánya, Sylvie csak 6 hete jött világra, de világhírű anyukája máris visszatért a kifutóra. A topmodell október 18-án, a Victoria’s Secret nagyszabású divatbemutatóján vonult a színpadon, és mindkét szettjében lélegzetelállító volt. Úgy tűnik, Palvin Barbara terhessége után még dögösebb, mint előtte, és ezt nem fél megmutatni. A show után két nappal egy új szexi fotósorozattal is megörvendeztette a rajongóit. Mutatjuk!

Palvin Barbara kislánya születése után 6 héttel bomba formában van, szinte ragyogott a Victoria's Secret-show-n (Fotó: FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

Palvin Barbi kislánya születése óta valósággal ragyog, amit a Victoria’s Secret bemutatóján bizonyított. Szinte az egész világ megőrül azért, ahogyan ő, és még jó néhány olyan modell, akik szintén édesanyák, végigvonultak angyalszárnyaikkal a kifutón. És bár sokan azt hitték, hogy az újdonsült édesanya majd hosszabb szülési szabadságra megy, úgy tűnik, semmi szüksége rá. Na meg persze egy Victoria’s Secret-show-t senki sem szívesen hagyna ki, különösen, miután erre Palvin Barbara 2024-es visszatérése óta nem volt példa. A modell ráadásul a jelek szerint nem csak a show időtartamára tett kivételt ezen az estén, hanem az utána következő after partyra is elment, ráadásul olyan dögös szettben, hogy azon sem lepődnénk meg, ha egy teremnyi szupermodell között is minden szem rá szegeződne. Kétség sem fér hozzá, hogy Barbi dögösebb, mint valaha.

Palvin Barbara szülés után egyszerűen lélegzetelállító

A friss anyuka egy földig érő, uszályos, fekete bársonykabátban, fekete tűsarkúban és capri nadrágban igazi végzet asszonyaként állt Jason Renaud Los Angeles-i fotós kamerája elé. A szett pedig teljes egészében kihangsúlyozza tökéletes alakját, a fűző-szerű felsőrész miatt pedig szinte lehetetlen nem a dekoltázsára nézni. A sminkje és a haja meglehetősen egyszerű maradt a bombasztikus öltözék mellett, ami csak még inkább kihangsúlyozta szépségét. És bár Barbi kisugárzásáért külön rajong az egész világ, ezeken a fotókon bizony nyoma sincs a bájos, mosolygós fiatal anyukának. Valószínűleg a világ legtöbb férfija igencsak irigyli most Dylan Sprouse-t.