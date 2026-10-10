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Palvin Barbara

Tündérmesébe illő fotókon Palvin Barbara és kislánya

36 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Palvin Barbara újabb megható pillanatokat osztott meg a közösségi oldalán, ezúttal az egyhónapos kislányával közös fotókat tett közzé. A Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekéről készült anya-lánya képek gyorsan felkeltették a rajongók figyelmét, a modell pedig egy különleges, fantasy-világot idéző bejegyzéssel ünnepelte a 33. születésnapját.
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Palvin BarbarakislányDylan Sprouse

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse szeptember végén jelentették be, hogy megszületett első közös gyermekük.

Hungarian model Barbara Palvin arrives to attend the annual amfAR Cinema Against AIDS Cannes Gala at the Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d'Antibes, southern France, on the sidelines of the 77th Cannes Film Festival, on May 23, 2024. (Photo by Sameer Al-Doumy / AFP), Palvin Barbara
Palvin Barbara először mutatott anya-lánya fotókat
Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Kislányuk, Sylvie szeptember 7-én jött világra, nevét pedig a színész később a saját podcastjében árulta el.

A családi hármasról készült első kép után a modell, aki október 8-án lett 33 éves, most olyan fotókat is megosztott, amelyeken kettesben látható a kislányával. A felvételek különleges, szabadtéri környezetben készültek, Barbara pedig egy fantasy-világot idéző öltözéket és sminket viselt, miközben a karjában tartotta Sylvie-t.

A Gyűrűk ura ihlette a születésnapi bejegyzést

A modell a képek mellé egy rövid, humoros megjegyzést írt:

Felnőtt lettem Középföldén!

A mondattal J. R. R. Tolkien A Gyűrűk ura című történetére utalt. A hobbitok világában ugyanis a 33. életév különleges mérföldkőnek számít, így a bejegyzés egyszerre szólt Barbara születésnapjáról és a fantasy iránti játékos rajongásáról.

A fotók alatt hamar megjelentek a gratulációk és a kedves hozzászólások. A Victoria’s Secret hivatalos oldala például a leggyönyörűbb anyukának nevezte a modellt, mások pedig egyenesen tündérhez hasonlították.

Sylvie születése óta új fejezet kezdődött a pár életében

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekük érkezéséről valamivel később számoltak be, mint ahogy a kislány megszülethetett. A szülők az első bejelentéskor családi fotót is megosztottak, Sylvie arcát azonban nem mutatták meg nyilvánosan.

A pár azóta is csak ritkán enged betekintést a családi életébe. A most közzétett anya-lánya képek ezért különösen nagy figyelmet kaptak a rajongóktól.

A modell születésnapja így idén nemcsak egy újabb személyes mérföldkő volt, hanem az első anyaként megélt időszak ünnepe is.

Így sétáltatta kislányát Palvin Barbara és Dylan Sprouse

A párt Los Angeles utcáin sikerült lencsevégre kapni, mialatt épp a kislányukkal sétáltak.

 

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