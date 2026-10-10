Tündérmesébe illő fotókon Palvin Barbara és kislánya

Palvin Barbara és férje, Dylan Sprouse szeptember végén jelentették be, hogy megszületett első közös gyermekük.

Palvin Barbara először mutatott anya-lánya fotókat

Fotó: SAMEER AL-DOUMY / AFP

Kislányuk, Sylvie szeptember 7-én jött világra, nevét pedig a színész később a saját podcastjében árulta el.

A családi hármasról készült első kép után a modell, aki október 8-án lett 33 éves, most olyan fotókat is megosztott, amelyeken kettesben látható a kislányával. A felvételek különleges, szabadtéri környezetben készültek, Barbara pedig egy fantasy-világot idéző öltözéket és sminket viselt, miközben a karjában tartotta Sylvie-t.

A Gyűrűk ura ihlette a születésnapi bejegyzést

A modell a képek mellé egy rövid, humoros megjegyzést írt:

Felnőtt lettem Középföldén!

A mondattal J. R. R. Tolkien A Gyűrűk ura című történetére utalt. A hobbitok világában ugyanis a 33. életév különleges mérföldkőnek számít, így a bejegyzés egyszerre szólt Barbara születésnapjáról és a fantasy iránti játékos rajongásáról.

A fotók alatt hamar megjelentek a gratulációk és a kedves hozzászólások. A Victoria’s Secret hivatalos oldala például a leggyönyörűbb anyukának nevezte a modellt, mások pedig egyenesen tündérhez hasonlították.

Sylvie születése óta új fejezet kezdődött a pár életében

Palvin Barbara és Dylan Sprouse első gyermekük érkezéséről valamivel később számoltak be, mint ahogy a kislány megszülethetett. A szülők az első bejelentéskor családi fotót is megosztottak, Sylvie arcát azonban nem mutatták meg nyilvánosan.

A pár azóta is csak ritkán enged betekintést a családi életébe. A most közzétett anya-lánya képek ezért különösen nagy figyelmet kaptak a rajongóktól.

A modell születésnapja így idén nemcsak egy újabb személyes mérföldkő volt, hanem az első anyaként megélt időszak ünnepe is.

Így sétáltatta kislányát Palvin Barbara és Dylan Sprouse

A párt Los Angeles utcáin sikerült lencsevégre kapni, mialatt épp a kislányukkal sétáltak.