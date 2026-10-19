Bombasztikus felvételek a visszatérő Palvin Barbiról: Anyaként még szexisebb, mint korábban

A Victoria's Secret vezetői nem aprózták el az idei divatshow-jukat, ugyanis 3-4 ikonikus modelljüket leszámítva minden nagy nevet visszahívtak a magyar idő szerint hétfő hajnalban megtartott eseményre. A manökenek között pedig helyet kapott Palvin Barbara is, ami igencsak nagy dobás mindkét fél részéről. A fehérneműs cég Barbi pénteki bejelentését követően olyan plusz reklámot kapott a szülési szabadságát rövidre szabó magyar szépség miatt, ami szinte mindent felülírt a nemzetközi sajtóban. Az újdonsült anyuka részéről pedig ez remek lehetőség volt, hogy megmutassa, bő egy hónappal a szülés után is lehet bombaformában lenni, méghozzá önsanyargatás nélkül.

Palvin Barbara visszatért a kifutóra, és mindenkit lenyűgözött (Fotó: ANNA WEBBER / Getty Images via AFP)

Palvin Barbara mindenkit túlragyogott

A Victoria's Secret Fashion Show a várakozásoknak megfelelően hatalmas siker lett, a világhírű topmodellek tucatjai váltották egymást a kifutón, köztük olyan nevekkel, mint Candice Swanepoel, Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Rosie Huntington-Whiteley vagy Gigi Hadid. Aztán megjelent Palvin Barbara, aki olyan üdvrivalgást kapott, ami ritkán tapasztalható ilyen eseményen. És nemcsak azért, mert Barbi férje, Dylan Sprouse szokás szerint az első sorból kiabált és biztatta feleségét. Palvin meg is érdemelte a kiváltott őrületet, ugyanis bombasztikusan nézett ki, és olyan magabiztosság sugárzott belőle, ami mindenkire hatással volt. Mindezt hat héttel a kislánya születését követően. Nem is csoda, hogy jelenleg az összes nagy divatlap közösségi oldala Barbaráról szóló posztokkal, videókkal és cikkekkel van tele.

Palvin Barbara alakjának a titka

Az egyöntetű vélemények szerint Palvin Barbi szexisebb anyaként, mint korábban bármikor, pedig az elmúlt években sem lehetett hibát találni a kinézetében. Barbi a VS show előtt a backstage-ben árulta el a kameráknak, hogy mi a titka a külsejének. Azt mondta, hogy a terhessége előtt több gyorskaját evett, mint kellett volna, de amint a kis Sylvie megfogant, elkezdett egészségesen étkezni, a szülés óta pedig folyamatosan ő főz, odafigyelve arra, hogy mit és mennyit eszik. Hiszen nem mindegy, hogy szoptatáskor mi megy át a gyermekének.