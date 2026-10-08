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palvin barbi

Ennél édesebbet ma már nem látsz: így sétáltatta kislányát Palvin Barbi és Dylan Sprouse - fotó!

39 perce
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A napokban érkezett a bejelentés, hogy anya lett a magyar szupermodell. Palvin Barbi és férje egy kislány, Sylvie boldog szülei lettek, aki szeptember 7-én jött világra. A pár azóta ugyan nem osztott meg újabb híreket, Los Angeles utcáin azonban nemrég sikerült lencsevégre kapni őket, mialatt épp a kislányukat sétáltatták.
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palvin barbidylan sprousekislányfotó

A közelmúltban jelentette be a magyar szupermodell, Palvin Barbi, hogy megszületett az első gyermeke, aki szeptember 7-én, az amerikai munka ünnepén jött a világra. Később az is kiderült, hogy a modell férjével, Dylan Sprouse-szal a Sylvie nevet adta a kislánynak. 

Megszületett Palvin Barbi kislánya
Megszületett Palvin Barbi és férje első közös gyermeke / Fotó: Instagram

A házaspár boldogsága jelenleg tehát nem is lehetne teljesebb, habár sokat bizonyára nem aludtak az elmúlt időszakban: erről tanúskodott az a néhány lesifotó is, amelyet nemrég a közösségi médiában osztottak meg. Ezeken az látható, amint Barbiék épp a kislányukat sétáltatják. A képeken a babakocsit Dylan Sprouse tolja, míg a büszke anyuka mellettük sétál, akinek széles mosolya a második felvételen minden szónál jobban leírja a boldogságát. Erre a kommentszekcióban is felhívták a figyelmet.

Az a mosoly: annyira boldog!

- jegyezte meg az egyik felhasználó, míg mások Dylan Sprouse finoman szólva is fáradt külsejére és karikás szemére hívták fel a figyelmet.

Csak az alapján, ahogy most kinéz, ki merem jelenteni, hogy ő egy nagyon jó apa és férj

- írták egy hozzászólásban.

Íme, az első babakocsis fotó Palvin Barbiról és férjéről:

Az egész világ gratulált a párnak

Palvin Barbi és Dylan Sprouse a világ minden tájáról kapott gratulációkat a babájuk születését követően: elsők között köszöntötte a kislányt a Victoria ’s Secret fehérnemű márka csapata, hiszen a magyar modell tulajdonképpen náluk vált világhírűvé. Észak-Amerikában a People magazin „Dylan Sprouse and Barbara Palvin Welcome 1st Baby: ”Took Labor Day Literally”- címmel üdvözölte a világhírbe született kislányt, de a születésről beszámolt többek között az E! News, a Vouge, az ABC News Good Morning America című műsora, a New York Post, és az Us Weekly is.

 

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