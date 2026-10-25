Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy változás jön a bankszámláknál: így alakulnak át az átutalás költségei

modell

Szóhoz sem jutottak a rajongók: smink nélkül mutatta meg magát Palvin Barbi

8 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A magyar szupermodell ismét bebizonyította, hogy igazi természetes szépség. Palvin Barbi a minap egy szépségápolási márka termékeit mutatta be a közösségi oldalán, a követői pedig nem győztek áradozni, milyen fantasztikusan néz ki natúr arccal is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellPalvin BarbaraDylan Sprousesmink nélkül

Egy szépségápolási márka termékeit mutatta be a minap a közösségi oldalán Palvin Barbi, aki a csatolt videóban smink nélkül látható. A magyar szupermodell rajongói a kommentszekcióban teljesen el voltak ragadtatva attól, mennyire fantasztikusan néz ki natúr arccal a híresség, mialatt egy másik részlet is szemet szúrt nekik.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Barbara Palvin walks the runway for the Victoria's Secret Fashion Show 2026 on October 18, 2026 in Los Angeles, California. Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret/AFP (Photo by Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Palvin Barbi szépsége smink nélkül is mindenkit letaglózott / Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP

Smink nélkül posztolt Palvin Barbi

Egy természetes magyar szépség

- jegyezte meg az egyik rajongó, míg egy másik arra mutatott rá, mekkora a hasonlóság a modell és férje, Dylan Sprouse között.

Most már nem kell elképzelnünk, hogy festene Dylan, ha parókát viselne

- írták a hozzászólásban.

Palvin Barbara nemrég kifutóra lépett a Victoria's Secret Fashion Show alkalmából, alig hat héttel azután, hogy megszületett a férjével közös kislánya, Sylvie. A magyar modell valódi angyalként tündökölt, mialatt a párja, Dylan Sprouse szokás szerint az első sorból kiabált és biztatta őt. Barbi visszatérése szó szerint felrobbantotta az internetet, bár felmerültek olyan kétségek is, vajon ez milyen üzenetet közvetít a friss édesanyáknak, akik nem így néznek ki néhány héttel a szülés után. A modell edzője ennek kapcsán elárulta, pontosan milyen felkészülés állt a modell csodálatos visszatérés mögött. Erről ITT lehet részletesebben is olvasni!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!