Szóhoz sem jutottak a rajongók: smink nélkül mutatta meg magát Palvin Barbi

Egy szépségápolási márka termékeit mutatta be a minap a közösségi oldalán Palvin Barbi, aki a csatolt videóban smink nélkül látható. A magyar szupermodell rajongói a kommentszekcióban teljesen el voltak ragadtatva attól, mennyire fantasztikusan néz ki natúr arccal a híresség, mialatt egy másik részlet is szemet szúrt nekik.

Palvin Barbi szépsége smink nélkül is mindenkit letaglózott / Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP

Smink nélkül posztolt Palvin Barbi

Egy természetes magyar szépség

- jegyezte meg az egyik rajongó, míg egy másik arra mutatott rá, mekkora a hasonlóság a modell és férje, Dylan Sprouse között.

Most már nem kell elképzelnünk, hogy festene Dylan, ha parókát viselne

- írták a hozzászólásban.

Palvin Barbara nemrég kifutóra lépett a Victoria's Secret Fashion Show alkalmából, alig hat héttel azután, hogy megszületett a férjével közös kislánya, Sylvie. A magyar modell valódi angyalként tündökölt, mialatt a párja, Dylan Sprouse szokás szerint az első sorból kiabált és biztatta őt. Barbi visszatérése szó szerint felrobbantotta az internetet, bár felmerültek olyan kétségek is, vajon ez milyen üzenetet közvetít a friss édesanyáknak, akik nem így néznek ki néhány héttel a szülés után. A modell edzője ennek kapcsán elárulta, pontosan milyen felkészülés állt a modell csodálatos visszatérés mögött. Erről ITT lehet részletesebben is olvasni!