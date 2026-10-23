Tündéri fotókat osztott meg kislányáról Palvin Barbi, nővére sem maradt ki az örömből

Mint arról korábban beszámoltunk, Palvin Barbi mindössze 6 héttel kislánya, Sylvie születése után tért vissza a kifutóra, és nem máshol, mint a Victoria's Secret-nél. Az újdonsült édesanya bombasztikus formában vonult végig a kifutón, és természetesen férje, Dylan Sprouse sem maradt ki legnagyobb rajongói sorából.

Fontos üzenetet osztott meg Palvin Barbi. Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP

Fontos üzenetet osztott meg Palvin Barbi

Barbi Instagram-oldalán most tündéri fotókat osztott meg az elmúlt hetek történéseiről, és egyben fontos üzenetet is küldött az édesanyáknak, miután a közösségi médiában hatalmas meglepetést okozott a szülés utáni visszatérése.

Tényleg igaz, hogy egy egész falu kell hozzá. Hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy a családom és a barátaim szeretete és támogatása kísér ezen az új életszakaszon. Nélkületek nem sikerült volna. Hatalmas köszönet a Victoria's Secret-nek, amiért elfogadtak olyannak, amilyen éppen most vagyok a szülés utáni felépülés időszakában, és segítettek abban, hogy gyönyörűnek és magabiztosnak érezzem magam. Úgy értem, szó szerint szoptatós betéteket varrtunk a melltartóimba a kulisszák mögött!

- írta a modell, hozzátéve, hogy ez egy kis emlékeztető, hogy milyen valóság rejtőzik a csillogás mögött.

Az, hogy visszatértem a munkába, olyan döntés volt, amelyet abban a szerencsés helyzetben hozhattam meg, hogy volt választásom. És bár hihetetlenül hálás vagyok ezért a lehetőségért, nem tudok nem gondolni azokra az anyákra, akiknek nincs ilyen választásuk. Az Egyesült Államokban rengeteg nőtől elvárják, hogy már a szülés után mindössze 6–8 héttel visszatérjen dolgozni, gyakran fizetett szülési szabadság nélkül. Az anyák több időt, több támogatást és több választási lehetőséget érdemelnek.

Barbi kiemelte, hogy nagyon büszke arra, amit elért, és boldog, hogy újra a kis meghitt világában lehet Sylvie-vel.

Van valami, amit igazán szeretnék elmondani: minden anya szülés utáni útja más és más, és egyikünknek sem kellene soha úgy éreznie, hogy össze kell hasonlítania magát másokkal. Amit a kifutón láttatok, az én teljesen kisminkelt, megformázott, ragyogó oldalam volt, de a mindennapi valóságom a szülés után egészen másképp néz ki. Vannak napok, amikor már az is hatalmas teljesítménynek számít, ha sikerül időt találnom egy zuhanyzásra, vagy nyugodtan leülhetek megenni egy ételt.

A modell kiemelte, hogy az apró hétköznapi sikerekért is megérdemlik az édesanyák az elismerést. "Akár a kifutón vonulunk végig, akár visszatérünk a munkába, akár egyszerűen csak túljutunk egy újabb álmatlan éjszakán, mindannyiunkban van valami csodálatosan közös: életet adtunk egy csodának" - emelte ki.