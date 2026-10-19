Édesanyák a kifutón! Palvin Barbi mellett sokan tértek vissza a gyerkőc mellől a Victoria's Secret show-jára

Összesen 16 édesanya vonult végig a Victoria's Secret Fashion Show kifutóján. Nekünk, magyaroknak mindenképpen Palvin Barbi jelenléte volt a legérdekesebb, aki alig hat hete adott életet első gyermekének, Sylvie-nek. A közösségi oldalakon nemcsak Barbi elképesztő formája, hanem férje, Dylan Sprouse reakciója tarolt a legnagyobbat, aki tapsolva és kiabálva biztatta szerelmét a kifutó mellől. De nemcsak hazánk büszkesége erősítette az anyukák táborát Victoria Angyalai között, akadtak még mások is, több mint egy tucatnyian.

Palvin Barbi gyereke mindössze hat hete született, ám az édesanya már most tündökölt a kifutón (Fotó: FRAZER HARRISON / Getty Images via AFP)

Palvin Barbi jelenléte meglepte a rajongókat

A Victoria's Secret a várakozásoknak megfelelően olyan topmodelleket vonultatott fel, mint Adriana Lima, Alessandra Ambrósio, Doutzen Kroes és mégis a legnagyobb tapsvihar akkor alakult ki, amikor megjelent az újdonsült édesanya, Palvin Barbara a kifutón. Látszólag hatalmas extázisban volt a magyar modell, aki élvezte, hogy hosszú idő után visszatérhetett.

Egy átlag ember meg nem mondta volna, hogy alig hat hete született meg Barbi első gyermeke és már most úgy ragyog, mint korábban talán soha. Ilyen sztárok mellett nem könnyű így kitűnni, de Palvin Barbinak ez is sikerült és ő is tagja annak a 16 modellnek, aki édesanyaként jelent meg az idei eseményen.

A meglepetés modell, Kylie Jenner is egy volt a 16 anyuka közül (Fotó: DIMITRIOS KAMBOURIS / Getty Images via AFP)

Bradley Cooper nagy szerepet kapott

Annak ellenére, hogy a híres színész nem volt jelen a Victoria's Secret gáláján, két olyan hölgy is modellként jelent meg, akiknek fontos szerepet játszik az életében Bradley.

Tavaly májusban derült ki a nyilvánosság előtt, hogy Gigi Hadid és Bradley Cooper már jó ideje egy párt alkotnak. Korábban felröppentek pletykák egy titkos esküvőről, viszont ezt hivatalosan egyikőjük sem erősítette meg. Az viszont biztos, hogy mindketten komolyan veszik a kapcsolatukat és nem kizárt, hogy hamarosan az esküvő is megtörténhet.

A Victoria's Secret idei egyik legnagyobb visszatérője volt Irina Shayk, akinek egy gyermeke van Bradley Coopertől. A pár négy évet élt kapcsolatban és a mai napig jóban vannak és közösen nevelik kislányukat.

Galériánkban megnézheted a sztáranyukákat, akik lenyűgözték a közönséget a Victoria's Secret 2026-os show-ján.