Elképesztő formában tért vissza a kifutóra Palvin Barbi - Videó

Palvin Barbi is kifutóra lépett a Victoria’s Secret hétvégi divatbemutatóján, ahol mindenkit lenyűgözött. A rajongók el vannak képedve attól, hogy milyen remek formában van mindössze hat héttel a szülés után.

Palvin Barbi visszatérésével mindenkit lenyűgözött / Fotó: LIONEL URMAN / BESTIMAGE / Northfoto

Palvin Barbi visszatért

A Victoria’s Secret divatbemutatóját október 18-án rendezték meg Los Angelesben, és a magyar modell mellett olyan hírességek vonultak, mint Adriana Lima, Alessandra Ambrosio és Gigi Hadid. Palvin Barbara két szettben is látható volt: egy szexi rózsaszín, majd egy ezüstösen csillogó ruhában mutatta meg idomait - és persze az angyalszárnyak sem maradhattak el.

A modell október 16-án egy videóval tudatta, hogy szerepel az idei divatbemutatón. A felvételen egy babakocsit tolt maga előtt, amelyen az „Angel on Board”, vagyis „Angyal a fedélzeten” felirat olvasható. Barbi ekkor közölte, hogy visszatért, de rögtön csendre is intette a nézőket, nehogy felébresszék a kicsit. A bejelentés persze felrobbantotta a netet, rengetegen várták a szereplését.