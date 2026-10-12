Kamerák előtt szóltak be Pápai Jocinak a politikai nézetei miatt

Egy olyan műsor, amiben állatoknak és más fantázialényeknek öltözött emberek énekelnek eltorzított hangon, két szórakoztató eleme tud lenni, mai ott tartja a nézőket. Az egyik a leleplezések, a másik pedig a show állandó résztvevőinek humora. Az Álarcos énekes új évadának első adásában akadt mindkettőre példa. Sváby András-ról lekerült az Időutazó maszkja, Ráskó Eszter, Sebestyén Balázs és Puskás-Dallos Peti pedig perceken át szórakoztak Pápai Joci politikai szerepvállalásán.

Az Álarcos énekes nyomozóinak nem kellett sokat gondolkodnia azon, hogy mivel poénkodjanak Pápai Jocin (Fotó: RTL)

Pápai Jocit szétszedték, amiért kiállt Orbán Viktor mellett

Istenes Bence nyitányával indult a műsor, ami után a műsorvezető a sztárnyomozókhoz szólt. Ráskó Eszter ekkor kapott az alkalmon, és elmondta, hogy ő békegalambnak öltözött, hogy nyomozótársának, Pápai Jocinak ne kelljen félnie az adás alatt. Utalva ezzel arra, hogy a választások előtt Pápai nyíltan állt ki Orbán Viktor és a Fidesz békepolitikája mellett.

„Azt mondják, hogy nincs háború?! De gyerekek! Mellettünk négy éve dúl és a Közel-Keleten is úgy lövik egymásra a rakétákat, ahogy én beleiszom ebbe a vízbe itt az asztalon. Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen.”

Ő a világ legjobb politikusa egyébként. Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?

- mondta az énekes még márciusban Hajdú Péter műsorában.

Ráskó Eszti poénjára azonnal ráültek a többiek is, előbb Sebestyén Balázs kontrázott rá: „Mindenki nyugodjon meg, itt a Joci, béke van. Megjött Joci, béke van.” Majd elsütött még egy poént Joci kárára:

Meglátta, hogy itt repül egy drón, lebújt. Ukrán drónok, ukrán drónok!

Puskás Peti vitte be az utolsó verbális ütést: „Srácok, kezdjük el, mert Jocinak tíz perc múlva gyűlése van” - utalva a Fidesz által tartott DPK-ra, bár azon Pápai soha nem vett részt, csak a márciusi Békemenetet követő ünnepségen lépett fel többed magával. De azért értette mindenki az utalást.

Pápai Joci nem sértődött meg

A Megasztárban felfedezett énekes a poénok hallatán, hol őszintén, hol kínjában nevetett, de láthatóan nem sértődött meg. Sőt a téma lezárásaként eljátszotta, hogy kivonul a stúdióból, amivel nagy nevetést váltott ki.