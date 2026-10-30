Patrick Stewart utolsó interjúja: "Képtelen vagyok elképzelni, hogy visszavonuljak"

Váratlanul érte a rajongókat Patrick Stewart halála: a brit színész 86 évesen is aktív volt, elpusztíthatatlannak tűnt, annak ellenére, hogy egyik utolsó interjújában, pár hónappal a halála előtt arról beszélt: kora miatt érezhetően kevesebb szereppel keresik fel, ugyanakkor nem hinné, hogy valaha is a visszavonulás mellett dönt.

86 évesen hunyt el Sir Patrick Stewart

Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Utolsó interjújában arról beszélt Sir Patrick Stewart: soha nem akarja nyugdíjazni magát

A nemzetközi sajtó az utolsó interjúként hivatkozik arra a júliusi beszélgetésre, melyben a Star Trek- és X-men-filmek sztárja a TV Insidernek arról beszél: nem tervezi, hogy valaha is visszavonuljon.

Mint magyarázta: egyre kevesebb és kevesebb szerep áll rendelkezésre az ő korában, ennek ellenére nem panaszkodhat.

Bármely korombeli színész is megerősítheti, hogy egyre kevesebb és kevesebb a szerep, ahogy megöregedsz. Ugyanakkor még mindig kapok izgalmas ajánlatokat, és imádom, ha egy új munka kihívást jelent. Képtelen vagyok elképzelni, hogy valaha is hivatalosan visszavonuljak. Mindörökké színész leszek

- jelentette ki.

A színész az 1997-es Star Trek: Az új nemzedék közelgő 40. évfordulójáról is beszélt.

Minden évforduló szürreális számomra, de Az új nemzedék 40. évfordulója különösképp kiemelkedő. Úgy emlékszem arra a napra, amikor az első napon behajtottam a Paramounthoz, mintha tegnap lett volna.

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