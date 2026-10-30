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Patrick Stewart

Patrick Stewart utolsó interjúja: "Képtelen vagyok elképzelni, hogy visszavonuljak"

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Október 29-én érkezett a ttragikus hír: egy nappal korábban örökre lehunyta a szemét a színészlegenda. Patrick Stewart a nyáron adta élete utolsó interjúját.
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Patrick Stewartgyászszínészstar trek

Váratlanul érte a rajongókat Patrick Stewart halála: a brit színész 86 évesen is aktív volt, elpusztíthatatlannak tűnt, annak ellenére, hogy egyik utolsó interjújában, pár hónappal a halála előtt arról beszélt: kora miatt érezhetően kevesebb szereppel keresik fel, ugyanakkor nem hinné, hogy valaha is a visszavonulás mellett dönt. 

86 évesen hunyt el Sir Patrick Stewart
86 évesen hunyt el Sir Patrick Stewart
Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Utolsó interjújában arról beszélt Sir Patrick Stewart: soha nem akarja nyugdíjazni magát

A nemzetközi sajtó az utolsó interjúként hivatkozik arra a júliusi beszélgetésre, melyben a Star Trek- és X-men-filmek sztárja a TV Insidernek arról beszél: nem tervezi, hogy valaha is visszavonuljon.

Mint magyarázta: egyre kevesebb és kevesebb szerep áll rendelkezésre az ő korában, ennek ellenére nem panaszkodhat.

Bármely korombeli színész is megerősítheti, hogy egyre kevesebb és kevesebb a szerep, ahogy megöregedsz. Ugyanakkor még mindig kapok izgalmas ajánlatokat, és imádom, ha egy új munka kihívást jelent. Képtelen vagyok elképzelni, hogy valaha is hivatalosan visszavonuljak. Mindörökké színész leszek

 - jelentette ki.

A színész az 1997-es Star Trek: Az új nemzedék közelgő 40. évfordulójáról is beszélt.

Minden évforduló szürreális számomra, de Az új nemzedék 40. évfordulója különösképp kiemelkedő. Úgy emlékszem arra a napra, amikor az első napon behajtottam a Paramounthoz, mintha tegnap lett volna. 

Ritka fotók az elhunyt Sir Patrick Stewart életéből

Galériánk az alábbi fotóra kattintva lapozható végig:

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X-Men: The Last Stand
Sir Ian McKellen, Patrick Stewart
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Patrick Stewart, Sunny Ozell
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PATRICK STEWART - CHBR
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Galéria: Ritka fotók a 86 évesen elhunyt Patrick Stewart életéből
Fotó: AFP, Northfoto
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Október 29-én érkezett a szomorú hír: egy nappal korábban elhunyt Sir Patrick Stewart, a star Trek- és X-men-filmek sztárja. A színész életéből gyűjtöttünk össze pár különlegesebb felvételt

 

 

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