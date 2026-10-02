„Már lebácsiznak a fiatal lányok!” – megdöbbentő vallomást tett a 33 éves Peter Srámek

Betöltötte a 33. életévét Peter Srámek a múlt hónapban, még szeptember 16-án ünnepelte szülinapját. A Fonogram-díjas énekes nemcsak a krisztusi korba lépett be, hanem egy elképesztően húzós nyári szezonon is túl van. A népszerű előadóval a születésnapjáról, a rajongói odaadásról és az új tévés terveiről beszélgettünk.
Peter Srámek koncerttel ünnepelte a szülinapját
A 33. születésnap sokak számára mérföldkő, az okosak szerint ez a bölcsesség és a krisztusi kor kezdete. Peter Srámek ugyanakkor humorosan állt a korához, amikor az idő múlásáról kérdeztük:
Csodálatosan telt az ünnep, és a legszebb az egészben az volt, hogy ismét a rajongóimmal ünnepelhettem. Egy 200 fős, vacsorával és óriási tortával egybekötött bulit szervezett nekem a barátom, ahol természetesen én is színpadra léptem. A 33 év állítólag a krisztusi kor, de bevallom, néha már észreveszem az idő múlását, a fiatalabb lányok már máshogy néznek rám, sőt, van, aki le is bácsizik! Ez persze nem esik túl jól, de hát ez az élet rendje, gyerekfejjel én is így tekintettem a harmincasokra
– mesélte mosolyogva az énekes, aki a környezete szerint még mindig simán letagadhatna jó néhány évet.
Még a nyaraláson is fellépett
A nyári hajtás sem kímélte az előadót, hetente 8-9 fellépést vállalt, ami a hangszálait sem kímélte. Ennek ellenére még a vakációt is összekötötte a munkával. Édesanyjával Görögországba utazott, ám a pihenés mellett ott is színpadra állt – nem kevesebb mint 150 magyar rajongó kísérte el a tengerparti fellépésre: „Végtelenül hálás vagyok, hogy ilyen tartós és odaadó rajongói bázis áll mögöttem már 13 éve. Vannak olyan követőim, akiknek tudom, hogy nincs sok pénzük, mégis képesek egész nap vonatozni egy-két dal kedvéért. Előfordult, hogy valaki megérkezett a koncertre, és a buli kezdetekor már sietnie is kellett vissza a vonathoz. Az ilyen emberi gesztusokat rendkívül nagyra becsülöm.”
Családi boldogság és álomduettek a láthatáron
A rengeteg koncert mellett a magánéletben is örömteli időszakot él meg, nemrég megszületett az unokaöccse, így hamarosan keresztelőre készül a család. A jövővel kapcsolatban is nagy dobásokra készül: még az idei évben képernyőre kerül egy új tévéműsorban, emellett újabb duetteken töri a fejét: „Sokan vannak a szakmában, akikkel szívesen dolgoznék együtt, Csepregi Évától kezdve Korda Gyuriig. De nagy álmom, hogy egyszer Kökény Attilával készítsünk egy közös, igazán szép, lírai dalt. Szerintem a hangszínünk nagyon passzolna egymáshoz, a hölgyek biztosan örülnének egy ilyen együttműködésnek” – kacsintott ki az énekes, aki korábbi győztesként a Sztárban Sztár új évadát is figyelemmel kíséri, és nem tartja kizártnak, hogy hamarosan vendégként feltűnik az élő adásban.