„Már lebácsiznak a fiatal lányok!” – megdöbbentő vallomást tett a 33 éves Peter Srámek

Betöltötte a 33. életévét Peter Srámek a múlt hónapban, még szeptember 16-án ünnepelte szülinapját. A Fonogram-díjas énekes nemcsak a krisztusi korba lépett be, hanem egy elképesztően húzós nyári szezonon is túl van. A népszerű előadóval a születésnapjáról, a rajongói odaadásról és az új tévés terveiről beszélgettünk.

Peter Srámek születésnapját alaposan megünnepelték a rajongói (Fotó: Szabolcs László)

Peter Srámek koncerttel ünnepelte a szülinapját

A 33. születésnap sokak számára mérföldkő, az okosak szerint ez a bölcsesség és a krisztusi kor kezdete. Peter Srámek ugyanakkor humorosan állt a korához, amikor az idő múlásáról kérdeztük:

Csodálatosan telt az ünnep, és a legszebb az egészben az volt, hogy ismét a rajongóimmal ünnepelhettem. Egy 200 fős, vacsorával és óriási tortával egybekötött bulit szervezett nekem a barátom, ahol természetesen én is színpadra léptem. A 33 év állítólag a krisztusi kor, de bevallom, néha már észreveszem az idő múlását, a fiatalabb lányok már máshogy néznek rám, sőt, van, aki le is bácsizik! Ez persze nem esik túl jól, de hát ez az élet rendje, gyerekfejjel én is így tekintettem a harmincasokra

– mesélte mosolyogva az énekes, aki a környezete szerint még mindig simán letagadhatna jó néhány évet.