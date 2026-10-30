"Ma lezárult egy időszak. Becsukódott a szívem egy ablaka..." - írta Facebook-oldalán Proksa Szandra, aki a mai nappal búcsút intett a TV2 reggeli műsorának, a Mokkának. A tévés egy évvel ezelőtt Krasznai Dóra helyére érkezett a műsorvezetői csapatba, ami egy hosszú évek óta dédelgetett, valóra vált álom volt számára.

Egy év után elbúcsúzott a Mokka műsorvezetője, Proksa Szandra Fotó: Facebook/ Proksa Szandra

Egy év után elbúcsúzott a Mokka műsorvezetője, Proksa Szandra

10 évig álmodtam róla, több mint egy éven át pedig hetente több nap megélhettem. A Mokka műsorvezetője lehettem. Egy álom, amiért sokat dolgoztam, és ami végül valósággá vált. Esténként a másnapi adásmenetekkel feküdtem, reggelente pedig hatalmas lelkesedéssel és energiával ébredtem. Mert azt csinálhattam, amit igazán szeretek! Kíváncsiskodhattam, kérdezhettem, fantasztikus emberekkel, művészekkel beszélgethettem. Olyan klasszisokkal ültem szemben, akiket korábban csak a televízió képernyőjén csodáltam. Hogy mit éreztem? Büszkeséget! Mert kevés csodálatosabb érzés van annál, mint amikor pontosan tudod, honnan indultál, és látod, hogy kitartással, munkával, lépésről lépésre hová jutottál.Mit adott nekem a Mokka? Rengeteg élményt, tudást, emberi kapcsolatot és hatalmas szakmai fejlődést. Egy újabb mérföldkövet a pályámon. Mindazt, amit itt megtanultam és megtapasztaltam, már senki nem veheti el tőlem. Ez az enyém, és viszem tovább az utamon! Köszönöm a TV2-nek a lehetőséget! Köszönöm a kollégáimnak, a fantasztikus stábnak, mindenkinek, akivel együtt dolgozhattam! De a legnagyobb köszönet NEKTEK, a Mokka nézőinek jár!

- írta a bejegyzésében.

Hozzátette, hogy a búcsú nehéz volt, de ezzel lezárult az életében egy fejezet, és belépett a következőbe, ahová viszi tovább a műsorban szerzett tapasztalatait és emlékeit.

Ha egyetlen dolgot üzenhetek nektek, az ez: SOHA NE FÉLJETEK MEGÉLNI AZ ÁLMAITOKAT! Mert az út nem mindig könnyű. Néha elesünk, néha bezárulnak előttünk ajtók, és néha egészen másfelé visz az élet, mint ahogy elképzeltük. De éppen attól lesz igazán értékes az utunk, hogy megtanulunk felállni, hinni magunkban és továbbmenni.

Bejegyzését azzal zárta le, hogy még egyszer köszönetet mondott a Mokkának.